Рада поддержала в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 282 народных депутата.

Напомним, ранее МВД призывало Раду поддержать данный законопроект.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водителю Volkswagen пришел штраф за превышение скорости Skoda с таким же госномером, как у его автомобиля. ФОТО