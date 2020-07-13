Рада поддержала в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", согласно которому ужесточается наказание за вождение в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 282 народных депутата.
Напомним, ранее МВД призывало Раду поддержать данный законопроект.
А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде чрезвычайно важен.
Зайцева загорает и ждёт УДО.
Загорает во дворе: в Сети показали фото, как Зайцева отбывает наказание за
смертельное ДТП.-- лежит на жезлонге.
По словам начальника Покровского исправительного центра № 79 Инны Мицюк,
Зайцева находится в отличных от других условиях.