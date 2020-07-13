РУС
Новости Пьяные за рулем
"Слуга народа" Монастырский о законопроекте об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии: за повторную "пьянку за рулем" будут арестовать сроком от 10 до 15 суток

Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который сегодня Верховная Рада рассматривает на втором внеочередном заседании, предусматривает арест для водителей, которых повторно поймали за нетрезвым вождением.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроект предусматривает повышение административной ответственности (она сегодня составляет 10 000 гривен) думаю, что минимум вдвое, а это будет еще ко второму чтению обсуждаться. А за повторную пьянку за рулем ввести административный арест - от 10 до 15 суток", - рассказал нардеп.

Монастырский надеется, что 15 суток пребывания под стражей будет действенной профилактикой. Кроме того, по его словам, законопроект также предусматривает "изменение взаимоотношений между полицейским и водителем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВД будет инициировать увеличение суммы штрафа до 3,4 тыс. грн за систематическое превышение скорости на 50 км/ч, - Геращенко. ВИДЕО

"Это общеевропейская практика относительно того, чтобы обеспечить безопасность патрульных полицейских. У нас было очень много случаев, когда и были травмированы, и, к сожалению, погибшие полицейские, вследствие того, что использовались и пистолеты, и другие средства водителями, когда их остановили, а это оказывались преступники. Именно поэтому есть общеевропейская практика, когда останавливают транспортное средство, без разрешения полицейских не выходить из автомобиля и держать руки на виду", - рассказал нардеп.

ПДД (532) пьянство (867) Монастырский Денис (335)
+8
на первый раз отрезать одно яйцо, на второй- два и вопрос будет решен в течении суток
13.07.2020 17:20
+7
10-15 суток...
Вони сміються з холопів
13.07.2020 17:21
+6
"... за повторную "пьянку за рулем" будут арестовать сроком от 10 до 15 суток"


ЖЕСТЬ!!!
13.07.2020 17:20
13.07.2020 17:20
на первый раз отрезать одно яйцо, на второй- два и вопрос будет решен в течении суток
13.07.2020 17:20
А Вы думаете почему Зеля говорил развитии трансплантации в Украине? Чтоб яиц побольше пришить, на всякий случай.
13.07.2020 17:55
во и заработок, чисто еврейский подход
13.07.2020 18:55
10-15 суток...
Вони сміються з холопів
13.07.2020 17:21
Ото круто)))
13.07.2020 17:22
Чтоб ваших родственников " сцуки народа» какая- нибудь тварь катила на капоте метров 500 в пьяном угаре
13.07.2020 17:24
да они тупо издеваются,в штатах при пьянке уже можно полгода тюряги хапануть но не неделю у телевизора,пьянка за рулем-=предумышленные последствия
13.07.2020 17:27
Фашисти.
13.07.2020 17:27
СУТОК?!!! вы что, смеетесь? это вам что - шутки такие тупые как в 95 квартале? в США Пэрис Хилтон отсидела МЕСЯЦ просто за то что поймали под алкоголем - не повторно - чем наше быдло лучше?!!!
13.07.2020 17:28
В США допустимое содержание алкоголя в крови - 0,8 промилле (для водителей старше 21 года). В зависимости от законодательства того или иного штата http://www.alcometrs.ru/article_info.php/articles_id/12 нормы могут быть разными .
13.07.2020 17:47
Что бы её придавило. За это в Европе дают срок.
13.07.2020 17:29
10-15 суток - за факт нахождения за рулём в нетрезвом виде.
+ Увеличение штрафа.
И самое главное, если это привело к аварии - ответственность по Закону.
13.07.2020 17:29
Смотрю, петики обрадовались. Сильно пьете с горя?
13.07.2020 17:29
выглядит это не серьезно, очень сомнительно, что бухаря-убийцу можно испугать таким "наказанием".
13.07.2020 17:30
в китае и за первый раз могут расстрелять .. у нас же для быдла везде дорога и почёт ..
13.07.2020 17:34
В Китае превышение концентрации алкоголя в крови свыше 80 мг/100 мл считается вождением в пьяном состоянии. Вождение автомобиля в нетрезвом виде http://russian.cri.cn/841/2011/05/18/1s382043.htm является уголовным преступлением . Наказывается крупным штрафом и тюремным заключением. Предусмотрено также лишение водительских прав на срок как минимум 5 лет.
Если нетрезвый водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ему http://www.ural.ru/news/autonews/news-92444.html грозит смертная казнь через расстрел.
13.07.2020 17:51
В Беларуси за повторную пьянку конфискуют машину в доход государства. Причем вне зависимости от того, кто является собственником. Очень эффективная мера.
13.07.2020 17:36
15 суток еще никого не исправили, хотя такой вид административного наказания применялся в СССР еще с 50-х годов. Свинья грязь всегда найдет. Поэтому эффективным может быть только реальный срок, причем уже после первой остановки под кайфом.
13.07.2020 17:40
Так вот зачем платные камеры делают!
13.07.2020 17:47
Ні х...я собі, оце строгач, 10-15 за п,янку!!!
Нєеее, ну точно вони в тих слугах всі йо...нуті!
13.07.2020 17:47
ЛОШЬЕ ВЕЛЮРОВОЕ!
13.07.2020 17:51
щось зеленим схотілося пожартувати
13.07.2020 17:56
Т.е. через 2 недели алко-рейсер спокойно снова сядет бухим за руль. Ну шикарно че...

В стране, в которой большинство выбрало президентом наркомана, действительно карать тюрьмой за вождение в пьяном виде как-то глупо.
13.07.2020 18:05
"Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб - Цензор.НЕТ 4755
13.07.2020 18:06
Денискины рассказы... Полный бред!
13.07.2020 18:31
Водителя,которий совершил масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, находился в состоянии алкогольного опьянения ,тоже на 15 суток? Довбодятли.
13.07.2020 18:37
Речь идет только за админ ответственность! когда он их сбил - то уже наступила уголовная ответственность. А там уже срок до 10 лет, если не ошибаюсь.
13.07.2020 18:57
Нужно убрать все "до", он отсидел за аналогичное убийство три года, вышел и убил ещё четырех. Срок должен быть конкретный, без "вилок", - минимум 10 лет, суммируемый, за каждую отнятую жизнь! И лишение прав пожизненно.
13.07.2020 19:31
"Монастырский надеется, что 15 суток пребывания под стражей будет действенной профилактикой." Наивняк, вчерашнему убийце семьи даже срок в три года не стал "профилактикой", надо лишать прав навсегда, конфисковать авто, имущество, и огромные штрафы. А со второго раза сажать года на три-пять, при чём всех, должна быть неотвратимость наказания. В США даже те, кто наливал и отпустил бухого за руль тоже отвечают штрафами, даже владельцы кафе.
13.07.2020 19:27
За вождение пьяным за рулём нужно судить как за покушение на убийство!
13.07.2020 19:36
Не арестовывать таких надо, а сразу ампутировать участок мозга, отвечающий за тягу к алкоголю.
13.07.2020 19:38
За повторную пьянку за рулем, даже если не было совершено ДТП, человека надо лишать прав на длительные сроки, из серии лет на 5-10, и возвращать только после исчерпывающей экспертизы его писихического состояния и прохождения специлизированных курсов (всё за счет алкаша). Это потенциально опасный водитель и государство должно позаботиться о том, чтобы подобное тело водителем быть перестоло, а возращение прав должно быть адом, который тело запомнит на всю жизнь.
13.07.2020 19:53
Чому така поблажливість до найстрашнішого порушення ПДР?
13.07.2020 20:12
сколько прокуроров, следователей и судей , будут мыть полы , там где они бояры
13.07.2020 20:17
Тварь ты самая настоящая, не за повторную пьянку, а в первый раз попался от 10 до 15 лет, а не так, как ты хочешь 10 - 15 суток.
13.07.2020 22:17
14.07.2020 07:28
своим- всё, врагам - закон
14.07.2020 09:07
номальні люди права забирають. назавжди.
14.07.2020 14:52
 
 