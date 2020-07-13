"Слуга народа" Монастырский о законопроекте об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии: за повторную "пьянку за рулем" будут арестовать сроком от 10 до 15 суток

Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который сегодня Верховная Рада рассматривает на втором внеочередном заседании, предусматривает арест для водителей, которых повторно поймали за нетрезвым вождением.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроект предусматривает повышение административной ответственности (она сегодня составляет 10 000 гривен) думаю, что минимум вдвое, а это будет еще ко второму чтению обсуждаться. А за повторную пьянку за рулем ввести административный арест - от 10 до 15 суток", - рассказал нардеп.

Монастырский надеется, что 15 суток пребывания под стражей будет действенной профилактикой. Кроме того, по его словам, законопроект также предусматривает "изменение взаимоотношений между полицейским и водителем".

"Это общеевропейская практика относительно того, чтобы обеспечить безопасность патрульных полицейских. У нас было очень много случаев, когда и были травмированы, и, к сожалению, погибшие полицейские, вследствие того, что использовались и пистолеты, и другие средства водителями, когда их остановили, а это оказывались преступники. Именно поэтому есть общеевропейская практика, когда останавливают транспортное средство, без разрешения полицейских не выходить из автомобиля и держать руки на виду", - рассказал нардеп.