Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и зарплатах госслужащим, – Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник: проект постановления о назначении очередных местных выборов и две версии законопроектов о зарплате госслужащих в период карантина.

"Президент направил в Верховную Раду письмо с тем, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать проекты №3809, 3708 и 3708-1. Прошу учесть это при рассмотрении вопросов повестки дня", – сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на внеочередном заседании в понедельник.

Как сообщалось, на внеочередном пленарном заседании Рады, согласно повестке дня, депутаты планировали рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября (№3809) и законопроект о внесении изменений в ст.29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3708 и альтернативный №3708-1), касающийся срока действия ограничений при начислении заработной платы государственным служащим.