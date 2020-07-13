РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости
5 488 42

Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и зарплатах госслужащим, – Стефанчук

Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и зарплатах госслужащим, – Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник: проект постановления о назначении очередных местных выборов и две версии законопроектов о зарплате госслужащих в период карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент направил в Верховную Раду письмо с тем, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать проекты №3809, 3708 и 3708-1. Прошу учесть это при рассмотрении вопросов повестки дня", – сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на внеочередном заседании в понедельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня не будет рассматривать постановление о назначении местных выборов из-за наличия в нем неконституционных норм, - нардеп "Голоса" Лозинский

Как сообщалось, на внеочередном пленарном заседании Рады, согласно повестке дня, депутаты планировали рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября (№3809) и законопроект о внесении изменений в ст.29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3708 и альтернативный №3708-1), касающийся срока действия ограничений при начислении заработной платы государственным служащим.

Автор: 

ВР (29385) законопроект (3272) Зеленский Владимир (21647) Стефанчук Руслан (676)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Партия уродов и рабочих баб 🤮
показать весь комментарий
13.07.2020 17:46 Ответить
+22
после шума в СМИ - шмаркля понялО что снова обос*ралось и пошло на попятную..
показать весь комментарий
13.07.2020 17:50 Ответить
+12
"не прокатило" дубль два
показать весь комментарий
13.07.2020 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Партия уродов и рабочих баб 🤮
показать весь комментарий
13.07.2020 17:46 Ответить
после шума в СМИ - шмаркля понялО что снова обос*ралось и пошло на попятную..
показать весь комментарий
13.07.2020 17:50 Ответить
доиграются, что остатки профессионалов посваливают и останутся одни голодные голые босые корупционеры
показать весь комментарий
13.07.2020 17:46 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник..."

І жодного тиску або втручання у дії ІНШОЇ гілки влади...
показать весь комментарий
13.07.2020 17:48 Ответить
Так))) Адже він "попросил" , а демократія одна для всіх, хотять послухають, не схотять, то ні - вони ж ВР))))))
показать весь комментарий
13.07.2020 18:44 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2020 17:48 Ответить
"не прокатило" дубль два
показать весь комментарий
13.07.2020 17:49 Ответить
Уже как в математике -- дубль "N". Надоело подсчитывать все залеты.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:55 Ответить
это только за сегодня второй случай отзыва. первый был с урусовым
показать весь комментарий
13.07.2020 18:10 Ответить
Дефолт по-ливански:
15.6 % работающих уволены
Ливанский фунт девальвирован на 85%
Резервы Центробанка упали на 80%
Инфляция в мае составила 56,5%
Электричество подается 2-3 часа в день
Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания
Главный итог(в духе квартала95): премьер-министр обратился за помощью к МВФ, прося кредит в размере 10 млрд долл.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:49 Ответить
Да, там очень жёстко. Любителям бубочки желательно очень внимательно посмотреть.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:52 Ответить
Подробно

https://nv.ua/biz/experts/defolt-v-livane-primer-dlya-protivnikov-mvf-poslednie-novosti-50099567.html?__twitter_impression=true
показать весь комментарий
13.07.2020 17:58 Ответить
Что с тобой? ты и сюда Пороха приплел? Есть ли тема во вселенной, которая бы тебе не напоминала бы о Порошенко?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:36 Ответить
Зеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7953
показать весь комментарий
13.07.2020 19:17 Ответить
"Зеленский попросил убрать из повестки"... это правильно! А "Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать..." -смешно! Максимум приЗЕденыш!
показать весь комментарий
13.07.2020 17:49 Ответить
Новое "покращення" от зеленой пошести

14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:50 Ответить
малый бизнес был и есть за зелупу.
поэтому малый бизнес должен сдохнуть к ипене-матери.

такова Воля Господа.
кретины дохнут и на их место приходят те, кто умнее.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:56 Ответить
Не путай базарников с таксистами и малый бизнес. Как говорят в Одеесе --- Это две больших разницы.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:01 Ответить
Не отозвал...а попросил убрать с повестки...и принять это все по тихому...без шуму и пыли...
показать весь комментарий
13.07.2020 17:51 Ответить
и без отпечатков палец...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:33 Ответить
какой профи будет ЧЕСТНО вкалывать за 38К?

зарплаты суддей/прокуроров/местных чиновников/управленцев должны быть от 2К у.е., для топ-менеджеров госкомпаний/наглядовых рад поставить потолок 5К у.е., премии - 10% на всех от профита госкомпании за год

тогда это будет стимулировать честно работать и закреплять кадры, уберет худшую из возможных - первичную коррупционную составляющую, усилит госаппарат и даст возможность стране развиваться
показать весь комментарий
13.07.2020 17:55 Ответить
Денег много не бывает.Чем больше денег,тем больше их хочется.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:00 Ответить
никто иине спорит, про минимум 2к у.е.
плати своим работникам по 4к у.е. и налогов с их з\п хватит, чтобы твои мечты стали реальными
показать весь комментарий
13.07.2020 18:04 Ответить
если в госаппарате будут одни злыдари, толку никогда не будет

если будет достойная зарплата в госсекторе, люди будут держаться за свои места, не будут искать соблазнов на стороне, уменьшится и намного нишевая коррупция в самом низу, при том что нагрузка на бюджет от этого намного не вырастет, а качество госслужбы/суддей/правоохранителей выростет и значительно

плюсов намного больше чем минусов от тотальной нищеты госсектора

а начать нужно с директоров и топов/наглядовых рад, где з/п по 300-500-1000К, уменьшите их до 100-120К, остальным дайте больше, но и требуйте с них по-максимуму
показать весь комментарий
13.07.2020 18:17 Ответить
А чи не краще якраз лишити зарплату 38К, але при цьому запровадити бонуси по 300-500К за виконання поставлених цілей?

От на Заході така практика в бізнесі популярна - зарплата в СЕО часто невелика, але дуже великі бонуси в кінці року за виконання поставлених задач...
показать весь комментарий
13.07.2020 20:37 Ответить
В природе нет такой зарплаты , которая заставила бы воров и взяточников честно работать .
показать весь комментарий
13.07.2020 18:57 Ответить
Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и зарплатах госслужащим, – Стефанчук - Цензор.НЕТ 757
показать весь комментарий
13.07.2020 17:57 Ответить
А я, дурак, считал,что Верховна Рада - независимая ветвь власти и что у нас, согласно Конституции, парламентско-президентская республика... Похоже, эти зелёные уроды уже даже бутафорию считают ненужной. Ось така х&йня, малята.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:03 Ответить
Идея зебилов о выборах только в облрады 25.10.2020 приведёт к тому, что на эти "выборы" никто, кроме самих зебилов не пойдёт. А зебилов уже даже не 10%. Вот это явка будет...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:04 Ответить
А поместится ли Стефанчук в мусорный ящик?
показать весь комментарий
13.07.2020 18:07 Ответить
ну и харя, за три дня с похмелья не о@осрать...
показать весь комментарий
13.07.2020 18:47 Ответить
посмотришь на стефанчука , а жрать то жрет- за десятерых, так жрут свиньи, какой-то сбой в генетике, не может родиться человек похожий на свинью- во всем
показать весь комментарий
13.07.2020 18:09 Ответить
ЭТОЖ КАК НУЖНО ЛЮБИТЬ ДЕНЬГИ, - СТЕФАНЧУК С СЕМЬЕЙЗеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5726
показать весь комментарий
13.07.2020 18:13 Ответить
Сколько-же бабла надо в день, чтобы прокормить этого борова???
показать весь комментарий
13.07.2020 18:50 Ответить
Шо? Аптять "все в зад"
показать весь комментарий
13.07.2020 19:30 Ответить
а точно передавали что они отщипнули бабло из фонда ковид на выборы себя любимых?
показать весь комментарий
13.07.2020 21:17 Ответить
Суки ПРодажные Крем...лядские - все кто будет голосовать за руссофашизицизацию украинских школ
показать весь комментарий
13.07.2020 23:19 Ответить
 
 