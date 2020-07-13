Разумков о включении в повестку дня "языкового" законопроекта Бужанского: "Демократия должна быть одинакова для всех"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал включение в повестку дня Верховной Рады законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который ранее отклонил комитет Верховной Рады.

Документ предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

"Демократия должна быть одинакова для всех. Когда на заседание Верховной Рады выносятся различные законопроекты различных народных депутатов - они могут нравиться мне, могут не нравиться мне, могут нравиться вам, могут нравиться кому-либо в государстве, или не нравиться. Так же и народным депутатам, потому что решение Верховной Рады к счастью принимает не Разумков, не глава комитета, и не комитет, а именно Верховная Рада Украины. И это не первый и не последний законопроект, который появляется в повестке дня Верховной Рады на рассмотрении, который не был поддержан комитетом, а дальше определяется зал", - сказал Разумков.

Он добавил, что законопроект был поставлен в повестку дня, так как "правила должны быть одинаковы для всех".

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

