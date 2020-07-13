РУС
14 478 155

Разумков о включении в повестку дня "языкового" законопроекта Бужанского: "Демократия должна быть одинакова для всех"

Разумков о включении в повестку дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал включение в повестку дня Верховной Рады законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который ранее отклонил комитет Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

"Демократия должна быть одинакова для всех. Когда на заседание Верховной Рады выносятся различные законопроекты различных народных депутатов - они могут нравиться мне, могут не нравиться мне, могут нравиться вам, могут нравиться кому-либо в государстве, или не нравиться. Так же и народным депутатам, потому что решение Верховной Рады к счастью принимает не Разумков, не глава комитета, и не комитет, а именно Верховная Рада Украины. И это не первый и не последний законопроект, который появляется в повестке дня Верховной Рады на рассмотрении, который не был поддержан комитетом, а дальше определяется зал", - сказал Разумков.

Он добавил, что законопроект был поставлен в повестку дня, так как "правила должны быть одинаковы для всех".

Читайте: Языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка, - омбудсмен Креминь

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко

Автор: 

ВР (29385) украинский язык (1201) язык (3786) русский язык (589) Разумков Дмитрий (1522) Бужанский Максим (105)
Топ комментарии
+48
Вот, было бы хорошо, если бы при дебатах по этому вопросу Бужанскому залепили бы в рыло.
13.07.2020 17:59 Ответить
+42
Для врагов смерть, а не демократия.

А вот перед смертью действительно все равны... но враги чуточку равнее.
13.07.2020 17:58 Ответить
+31
КАЦАПСКАЯ ПОДСТИЛКА разумков --для тебя тоже не будет исключений из статей об уголовной ответственности,как и для маланца бужанского---ПОЛУЧИТЕ ПО ПОЛНОЙ
13.07.2020 18:08 Ответить
Страница 2 из 2
Награда нашла "героя"

Проти екс-очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова порушено кримінальну справу. Саме на кляузі цього пройдисвіта базується справа про нібито «незаконний» указ 5го Президента, принаймні так заявляє генпрокурор #Венедиктова.
13.07.2020 18:28 Ответить
Под видом демократии нам подсовывают сценарий сдачи Украины. Этот депутат всеми своими высерами показывает исключительно антиукраинскую сущность которую при желании можно подвести под измену.Но демократ Разумков категорически не видит эту гниду врагом. А вообще,демократия будет в Украине только после того как на пали и шибэныци народ разместит и внедрителей рускава язика, и любителей заглянуть в мирный глаз пуйла.
13.07.2020 18:29 Ответить
как говорил экс-посол США в Украине Пфайфер: "Ваша толерантность вас погубит! "(=снисходительность, терпимость, мягкотелость), чем и пользуются враги
13.07.2020 19:34 Ответить
Без мови - немає народу! Росія руками "зеленых человечков" вирішила знищити українців як народ, в 1918-1933 у них не вийшло. Вже 7 рік йде війна з Росією за право існування Українського Народу, за право жити на землі своїх предків. Всі народи мають право на свою культуру, мову і на життя і тільки УКРАЇНЦІ у своїй країні УКРАЇНІ постійно борються за свої базові права.

Українці проявіть повагу до себе, до своїх предків і нащадків і раз і назавжди заткніть горлянки зрадникам і окупантам, інакше зрадники і окупанти знову влаштують Геноцид українців!
13.07.2020 18:30 Ответить
"Новый лица" в регионах

Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3840
13.07.2020 18:30 Ответить
Мамадарагая, сосну некачественно пропедикюрили.
А шо ж за работа в комитете с кривыми ногтями?
13.07.2020 20:18 Ответить
кругом стирчать жидівські і кацапські вуха : у намаганнях атакувати українську мову, армію, віру
13.07.2020 18:33 Ответить
Демократия для всех? Ах ты ж паскуда брехливая, может ты забыл, так я напомню

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался вносить в повестку дня внеочередного заседания ВР постановление о том, что подписанные 11 марта 2020 года в Минске документы о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО, являются незаконными. Об этом он сообщил сегодня на заседании согласительного совета парламента.
13.07.2020 18:35 Ответить
ни дня без зашквара

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3502
13.07.2020 18:38 Ответить
У Зеленського використовували без дозволу унікальний шрифт каліграфа Чебаника
Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули через використання стилістики робіт каліграфа і лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу. На таке "запозичення" звернула увагу дочка художника Вероніка Чебаник. Також вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідні фотодокази.
Зазначається, що у вітальному бланку від глави держави з нагоди Дня рибалки було взято шрифт професора. Однак без дозволу автора і без ліцензії.
"...Звідки ліцензія на шрифт, хлопчики? Мабуть таке не чули...
Цікавіше. Шрифтова основа дійсно Василя Яковича, але такого напису він не робив, перероблено на свій лад, не дуже вдало, по експертним висновкам самого Василя Яковича робив шрифтовик, свої ідеї втілив не порадившись з автором (цікаво знати хто він), що як правило покручує саму ідею шрифту", - написала вона.https://www.rbc.ua/ukr/styler/ofis-zelenskogo-ugodil-skandal-delo-foto-1563262348.html
13.07.2020 18:38 Ответить
Вже більше немає чим Слузі народу виборців привабити. Хитрозроблені покидьки
13.07.2020 18:41 Ответить
Для дерьма - только дерьмократия.
13.07.2020 18:43 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 5977
13.07.2020 18:47 Ответить
Після розмови з ветеранами Бужанського було а ні видно, а ні чутно. Помилково вважалося, що можливо щось зрозумів, але ж ніт.
13.07.2020 18:54 Ответить
Очередная т.н "братская" консерва вскрылась. Каминг аут чистой воды. Это всё они виноваты, противные!
13.07.2020 18:56 Ответить
Навіть через зелений комітет не пройшло це лайно ! Отак воно взяло,й підтерлося регламентом !
13.07.2020 18:57 Ответить
А если в Раду поступит законопроект о повешении президента, его тоже нужно рассматривать?
13.07.2020 18:58 Ответить
Нет. Следует незамедлительно исполнять.
13.07.2020 19:09 Ответить
Уточнение преЗЕдента!
13.07.2020 20:23 Ответить
Це не демократія, а підлаштування під кацапів.
13.07.2020 19:04 Ответить
а каким боком к мове вообще сын Синая т.н. тов." бужанский" ?
он её не знает,из его хлеборезки она не звучит - так чем же она ему мешает ?
13.07.2020 19:10 Ответить
Зєбіли, ви ж волали про мовний закон - чи більш проблем нема? Чого зараз мовчите?
13.07.2020 19:11 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 5832
13.07.2020 19:12 Ответить
москалі тепер в раді закони малоросійські висиджують
13.07.2020 19:16 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 4162
13.07.2020 20:19 Ответить
А-ну ка, отпишитесь те, кто его привёл к власти....... Где же вы 73%?
13.07.2020 19:17 Ответить
Демократия для НАС, дерьмократия для вас.. живём в УКРАИНЕ - живём по УКРАИНСКИ..
13.07.2020 19:40 Ответить
Предлагаю поставить на повестку дня законопроэкт об поголовной **** депутатов от Осла. И спикера Разумкова. В особо извращенной форме. Демократия требует.
13.07.2020 19:40 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3819
13.07.2020 19:45 Ответить
тра' буде якось скористатись цим прийомом - тіпа, у нас така вже дімакратія-раздімакратія, шо тут я нічо не рішаю, і камітєт не рішає (хоть і протів), а тільки Зал. Запам'ятайте цей ТВІТ!
13.07.2020 19:57 Ответить
Яка може бути демократія по відношенню до ворогів держави?
13.07.2020 20:04 Ответить
Я могу ошибаться,но если вопрос идёт о национальной безопасности,во многих демократичных странах демократию посылают лесом.
13.07.2020 19:59 Ответить
Таваріщ Путєн пріказалі-с!
13.07.2020 19:59 Ответить
На яку тільки підлість проти України не піде зелена мерзота заради рейтингів. Користуються самозрадництвом українців наповну. І винні не вони, а українці, яких так і хочеться назвати так звані українці. Порахуйте, скільки коментів українською. Отож.
13.07.2020 20:04 Ответить
Зараз треба просто все запам'ятовувати.
Всіх зелених.
13.07.2020 20:05 Ответить
Вони на це сподіваються, що будете "запам'ятовувати" і мовчати.
Треба в четвер йти під раду!!!
13.07.2020 20:26 Ответить
Пусть этот ваш "демократ", а по моему наглый москаль попробует повыебы... в кремлевском вс, уверен, этого "демократа" сразу замели, а в Украине этой гниде все разумков позволяет, и никто ему не начистил рыло.
13.07.2020 20:16 Ответить
Ворогам України не демократія,а смерть.
13.07.2020 20:32 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 2150
13.07.2020 20:36 Ответить
Демократія - це влада народу. Цього?
13.07.2020 21:48 Ответить
тоді тркба обов'язково треба розглянути закон про заборону російської мови в Україні!
13.07.2020 20:39 Ответить
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 1180
13.07.2020 20:43 Ответить
Єврей Бужанський подав, абхаз Арахамія запропонував, росіянин Разумков поставив на голосування закон о мові. Ми взагалі в Україні живемо чи де?
13.07.2020 20:43 Ответить
Чому дивуватись, якщо українці обрали Президентом єврея? В жодній країні світу (окрім, звичайно, Ізраїля) досі єврея не обирали президентом. Ми перші.
14.07.2020 00:18 Ответить
Писец на пороге!
13.07.2020 20:44 Ответить
-
Найлютіші вороги України антиукраїнське керівництва держави готуються обмежити використання з подальшим повним знищенням української державної мови в публічній сфері, необхідність скасування мовних квот в теле- і радіоетері і бажання змінити мовне законодавство за вказівкою фашистського кремля..
Спроби «Слуг кремля обмежити використання української мови в публічній сфері є зрадою заказаної кремлем політичної диверсії проти України, української нації і кожного українця. А такі злочинні наміри цих кремлівських яничар - виродків вони руйнують єдність нації і вони є черговою спробою розділити українську державу і народ на різні території і сорти, спровокують громадянський конфлікт і приведе до повного знищення нашої держави перетворення України в жалюгідну кацапську колонію. А у цій ситуації для порятунку всього украинского своєї рідної мови, церкви, своєї держави, своєї української нації.... І видно вже що без чергового масового протестного «Майдану не обійтися ... Тільки він гарантовано може зупинити наших лютих ворогів кремлівських холуїв - виродків ЗЕбілів - капітулянтів.
13.07.2020 20:56 Ответить
Никак рюсскочелюстньiе со своим сабачьим езьiгом не успакоятся.
13.07.2020 21:46 Ответить
Бо, чия мова - того влада.
13.07.2020 21:49 Ответить
А зачем малоросам демократия?
Они же за русский мир и весну, царя и *****.
13.07.2020 22:26 Ответить
а все -это кто у слуги украинского народа разумкова ? я так понимаю , что в Украине все жители - украинцы.....а раз украинцы, то и язык в Украине должен быть какой? ...правильно - УКРАИНСКИЙ..... тогда о какой демократии и по отношению к кому идет речь у товарища Разумкова ?..надо понимать о демократии по отношению к любителям кацапии, нищтячкам обнуленного , которые за много лет жизни в Украине посчитали для себя зазорным выучить украинский язык.....тогда - геть с Украины .......и не смей называть себя украинцем.....такое неуважение к украинскому языку и к украинцам может быть только у любителей обнуленного...что-то я не могу себе представить , чтобы в госдуре путлера Володин призывал к демократии при решении вороса о внесении украинского языка наравне с русским в государственном масштабе......а украинцев в раше живет гораздо больше , чем кацапов в Украине....так что украинцы - отучите в конце концов этих слуг обнуленного вытирать об вас ноги....заставьте этих мигрантов уважать себя и свой язык...
13.07.2020 22:48 Ответить
Тогда и право владения оружием на всех уравняйте. И варианты его использования допустимые озвучте
13.07.2020 23:11 Ответить
ТУПАКов певно забув, що ГІТЛЕР прийшов до влади ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом!!!!
13.07.2020 23:45 Ответить
Сидять козаки точать ножі. Если п*доры запретят украинский язык, последнее, что они увидят перед смертью - это будет *****
14.07.2020 08:40 Ответить
Першим в Раді Мову почав «топити» Газумков.
14.07.2020 08:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 