Разумков о включении в повестку дня "языкового" законопроекта Бужанского: "Демократия должна быть одинакова для всех"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал включение в повестку дня Верховной Рады законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который ранее отклонил комитет Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Документ предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.
"Демократия должна быть одинакова для всех. Когда на заседание Верховной Рады выносятся различные законопроекты различных народных депутатов - они могут нравиться мне, могут не нравиться мне, могут нравиться вам, могут нравиться кому-либо в государстве, или не нравиться. Так же и народным депутатам, потому что решение Верховной Рады к счастью принимает не Разумков, не глава комитета, и не комитет, а именно Верховная Рада Украины. И это не первый и не последний законопроект, который появляется в повестке дня Верховной Рады на рассмотрении, который не был поддержан комитетом, а дальше определяется зал", - сказал Разумков.
Он добавил, что законопроект был поставлен в повестку дня, так как "правила должны быть одинаковы для всех".
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
Проти екс-очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова порушено кримінальну справу. Саме на кляузі цього пройдисвіта базується справа про нібито «незаконний» указ 5го Президента, принаймні так заявляє генпрокурор #Венедиктова.
Українці проявіть повагу до себе, до своїх предків і нащадків і раз і назавжди заткніть горлянки зрадникам і окупантам, інакше зрадники і окупанти знову влаштують Геноцид українців!
А шо ж за работа в комитете с кривыми ногтями?
он её не знает,из его хлеборезки она не звучит - так чем же она ему мешает ?
Всіх зелених.
Треба в четвер йти під раду!!!
Найлютіші вороги України антиукраїнське керівництва держави готуються обмежити використання з подальшим повним знищенням української державної мови в публічній сфері, необхідність скасування мовних квот в теле- і радіоетері і бажання змінити мовне законодавство за вказівкою фашистського кремля..
Спроби «Слуг кремля обмежити використання української мови в публічній сфері є зрадою заказаної кремлем політичної диверсії проти України, української нації і кожного українця. А такі злочинні наміри цих кремлівських яничар - виродків вони руйнують єдність нації і вони є черговою спробою розділити українську державу і народ на різні території і сорти, спровокують громадянський конфлікт і приведе до повного знищення нашої держави перетворення України в жалюгідну кацапську колонію. А у цій ситуації для порятунку всього украинского своєї рідної мови, церкви, своєї держави, своєї української нації.... І видно вже що без чергового масового протестного «Майдану не обійтися ... Тільки він гарантовано може зупинити наших лютих ворогів кремлівських холуїв - виродків ЗЕбілів - капітулянтів.
Они же за русский мир и весну, царя и *****.