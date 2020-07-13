С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток двое наших воинов погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Итоги за прошедшие сутки

12 июля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 8 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враждебную огневую активность была зафиксирована неподалеку 12 населенных пунктов: Новотошковское, Крымское, Авдеевка, Опытное, Марьинка, Хутор Вильный, Каменка, Орехово, Луганское, Водяное и Новоселовка Вторая.

За прошедшие сутки 5 украинских защитников получили ранения, еще один военнослужащий - получил боевую травму.

12 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 2 убийства, 1 грабеж, 3 кражи, 2 факта незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлено 51 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 554 транспортных средства и 4 598 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 503 человека. В обратном направлении - 424 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.

