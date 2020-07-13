С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС
13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.
На протяжении текущих суток двое наших воинов погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.
Итоги за прошедшие сутки
12 июля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 8 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Враждебную огневую активность была зафиксирована неподалеку 12 населенных пунктов: Новотошковское, Крымское, Авдеевка, Опытное, Марьинка, Хутор Вильный, Каменка, Орехово, Луганское, Водяное и Новоселовка Вторая.
За прошедшие сутки 5 украинских защитников получили ранения, еще один военнослужащий - получил боевую травму.
12 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 2 убийства, 1 грабеж, 3 кражи, 2 факта незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлено 51 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 554 транспортных средства и 4 598 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 503 человека. В обратном направлении - 424 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.
Вічна пямять героям.
Наши воины, на украинской земле, защищают Украину.
Надо было когда ЗЕ стал президентом делать , то что я говорил , давить на России с помощью запада и водить миротворцев.
Нет миротворцев, тогда требовать от запада полезных санкции для России . Вот такая должна была быть политика
Ви відморожені по самі помідори. Сидіть біля телевізора в обіймах з ЛОХодильником.
Грьобана ЗЕіпуча влада, сучій непотріб.
Героям Слава! Смерть ворогам. Слава Україні!
Вовчик, нужно просто перестать сцать.
Бздун пархатый.
Всем последующим уже не выдает?
Відповідати за ці смерті буде особисто Зеленський.
Вічна пам'ять!
Прошел годи всё сбылось в точности. Ау, зелень, не хотите прокоментировать? Как там с "просто перестать стрелять"? Как там "просто не наживаться на войне"?
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.
Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
да пох сколько с той стороны сдохнет. мне жизни двоих воинов дороже всего даунбаса.
И вопрос к редакции издания:"Почему закрыты комментарии к теме
13.07.20 20:47 Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС"???
Это уже относится к нарушению Международного Права и основание для подачи в суд
на Парашку и на её Говнокомандующего!!!!
И Коломойского выдворить из Украины,пусть его судят там,где его уже ждут!
Понимаю,что с ватой - рашистами это трудно,но надо!!!! Надо спасать завоевания Майдана ,Киборгов и всех ребят,которые погибли за эти 6 лет!!! Да и наше это завоевание.
И Государственный украинский (Мову) надо завтра под Верховной Радой защищать! Как Порошенко и Правосудие защищали все под стенами Суда. У меня скромные желания! А остальное у меня есть....🙂💛💙