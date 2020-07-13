РУС
С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских военнослужащих из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток двое наших воинов погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко погиб на Донбассе 13 июля

Итоги за прошедшие сутки

12 июля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120 и 8 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враждебную огневую активность была зафиксирована неподалеку 12 населенных пунктов: Новотошковское, Крымское, Авдеевка, Опытное, Марьинка, Хутор Вильный, Каменка, Орехово, Луганское, Водяное и Новоселовка Вторая.

За прошедшие сутки 5 украинских защитников получили ранения, еще один военнослужащий - получил боевую травму.

Также смотрите: 10 июля на Донетчине от мины наемников РФ погиб младший лейтенант 24-й ОМБр Тарас Матвеев. ФОТО

12 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 2 убийства, 1 грабеж, 3 кражи, 2 факта незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлено 51 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 554 транспортных средства и 4 598 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 503 человека. В обратном направлении - 424 человека. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву, погибшему от мины наемников РФ на Донбассе

С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 469
13.07.2020 18:33
а че ты тут єто пишеш? А не в расеи которая єто все начала и продолжает.
13.07.2020 18:28
Наші хлопці там беззахисні чи що ?
13.07.2020 18:13
Наші хлопці там беззахисні чи що ?
13.07.2020 18:13
Главнокомандующий Зебил запретил стрелять по мышибратьям, сивоха подтвердит...
13.07.2020 18:41
а какой то Наев не увидел угрозы даже с оккупированного Крыма.
13.07.2020 21:56
За оного нашого десять козломордих повинно плягди.
Вічна пямять героям.
13.07.2020 18:19
30 !!!
13.07.2020 21:31
100.
15.07.2020 00:08
а че ты тут єто пишеш? А не в расеи которая єто все начала и продолжает.
13.07.2020 18:28
Потому что он The Дэбил.
13.07.2020 18:44
???
Наши воины, на украинской земле, защищают Украину.
13.07.2020 18:28
Скажи це *****.
13.07.2020 18:29
вот когда вас, АндрюшСмыцькихкацапскихподстилок, покрошат как капусту - тогда и припинять цю кроваву бійню...!
13.07.2020 18:34
Защита своей страны - это не безглузда бийка . Припинять - знаешь как ? Вот на тебя нападут ночью трое гопников , а ты возьми и припиняй .
13.07.2020 18:35
Думаю если на него ночью нападут три гопника, он снимет трусы и повернется жопой.
13.07.2020 18:46
Кто голосовал за ЗЕ , тот должен идти на фронт и перестать стрелять .
Надо было когда ЗЕ стал президентом делать , то что я говорил , давить на России с помощью запада и водить миротворцев.
Нет миротворцев, тогда требовать от запада полезных санкции для России . Вот такая должна была быть политика
13.07.2020 18:28
С начала суток погибли 2 украинских воина, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 469
13.07.2020 18:33
Ага, вам просто треба перестати стріляти. Здавайте далі Україну; Херсон, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву, Харків, Суми.
Ви відморожені по самі помідори. Сидіть біля телевізора в обіймах з ЛОХодильником.
13.07.2020 18:40
Розпочали не ми. То що, не захищатися, а віддати ***** все, що він схоче?
13.07.2020 18:40
андруша, ты мразь и мудак.
13.07.2020 18:48
Если та сторона не согласна, куда ты их вводить будешь? Воевать за чужую землю они точно не будут.
13.07.2020 18:44
Грьобана ЗЕіпуча влада, сучій непотріб.

Героям Слава! Смерть ворогам. Слава Україні!
13.07.2020 18:31
Слава Україні!!!
13.07.2020 18:33
Сам себе веришь ?
13.07.2020 18:37
Судячи з твоїх попередніх висерів в цій темі, мені здається, що ти не дописав "в складі кацапстану".
13.07.2020 18:42
потрібно терміново викликати нашого гівнокомандуючого у Верховн Раду і нехай доповість всім Українцям що він бачить в очах *****,що робиться на фронті,чому такі в трати і які плани щодо перемоги у нашій великій вітчізнаній війні?
13.07.2020 18:44
Верховный Потерпевший сцыкливо спускал в унитаз повестки, а щас он просто сцыт ху#ла.
Вовчик, нужно просто перестать сцать.
Бздун пархатый.
13.07.2020 19:34
Від початку доби загинуло 2 українські воїни, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9884
13.07.2020 18:52
Сумно...
13.07.2020 19:29
Самое главное отвели ВСУ от линии прикосновения.
13.07.2020 19:18
Помнится первым четырем погибшим атовцам при вступлении во власть Зюзя выдал квартиры.
Всем последующим уже не выдает?
13.07.2020 19:24
Вошка "четыре повестки" войну уже закончил? Не так ли, зебилята? Когда кто-то из вас попадёт в этот пи...рез?
13.07.2020 19:35
Вы чо,зеботы пример с преза-уклониста берут,они даже согласны хреном на рояле играть,лишь бы не в армию
13.07.2020 19:42
ГЕРОЯМ - СЛАВА...
13.07.2020 19:37
мда.... розвів Вова Зеленський війська...
Відповідати за ці смерті буде особисто Зеленський.

Вічна пам'ять!
13.07.2020 19:57
Каждый день убитые герои. Вава, ты вроде хотел войну заканчивать, ты трепло или сцыкло?
13.07.2020 20:26
. Перед тим було вбито троє росіян, тепер наші "ответку" не дають, щоб вирівнять рахунок.
14.07.2020 06:07
И да, при Порошенко убитых было меньше. Если не считать активных боевых действий.
13.07.2020 20:28
Ровно год назад зелень тут на цензоре убеждала меня, что оставлять занятые позиции необходимо это же сохранит жизни солдат. И совали мне статистику за 2-3 недлели дескать сматри стало лучше на 20%. Я тогда написал, что при отступлении всегда временно снижаются потери + 3 недели это не статистика. А закончится всё тем, что отвоеванну землю мы потеряем, а потери останутся теже если еще и не возрастут. Потому что это не решение, а только усугубление своего положения + взамен Украина не получила ни малейших гарантий.
Прошел годи всё сбылось в точности. Ау, зелень, не хотите прокоментировать? Как там с "просто перестать стрелять"? Как там "просто не наживаться на войне"?
13.07.2020 20:29
Они все резко перестали интересоваться политикой, "какая разница"
13.07.2020 20:53
Я Вам навіть приклад наведу однієї з таких гадин, вона в подібних темах ніколи не пише:

https://censor.net/user/228276
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
https://censor.net/comments/locate/3149230/0192155f-36a3-7006-abee-a96a1823273e Ответить
Мне нравится 6
14.07.2020 02:13
известная тварь. Куда-то забилась под шконку.
14.07.2020 08:34
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARApKalKHocq8gI7qjigcI7_5BomQr8EKuvnIRowweV2tsiQinKYIySq_N81UNChhOVursxiRjyvr7MP&hc_ref=ARQZhijRU8HoBqOY8LnqAsqvDxIpssrdkRdY_yon72Br1Wi6yuIWJIBSmn6Nw0uwysI&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4290510134322583 Щойно ·

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.

Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
13.07.2020 21:08
Все не для армії а для іі знищення роблять бо у влади ворог.Вигнали баригу зебіли?
13.07.2020 21:57
По всьому видно, що Таран -- це ворог.
14.07.2020 06:17
Спочивайте з миром, герої
Від початку доби загинуло 2 українські воїни, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7756
13.07.2020 21:14
*****, почему вражеская огневая активность не была ликвидирована? почему небыло ответки с гаубиц, гвоздик, пионов...?
да пох сколько с той стороны сдохнет. мне жизни двоих воинов дороже всего даунбаса.
13.07.2020 21:38
Вечная память Героям Украины! Глубокие соболезнования родным гибнущим !!
И вопрос к редакции издания:"Почему закрыты комментарии к теме
13.07.20 20:47 Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС"???

Это уже относится к нарушению Международного Права и основание для подачи в суд
на Парашку и на её Говнокомандующего!!!!
14.07.2020 04:26
Що ви хочете, коли проросійський през поміняв на своїх і командування і всіх командирів.
14.07.2020 06:20
Олечка ! Хочу чтобы украинцы ,мирным путём.добились от Зеленского прошения об отставке,а Мерветчука,Ермака,и(забыла как его,а вообще.их там много) судили.
И Коломойского выдворить из Украины,пусть его судят там,где его уже ждут!
Понимаю,что с ватой - рашистами это трудно,но надо!!!! Надо спасать завоевания Майдана ,Киборгов и всех ребят,которые погибли за эти 6 лет!!! Да и наше это завоевание.
И Государственный украинский (Мову) надо завтра под Верховной Радой защищать! Как Порошенко и Правосудие защищали все под стенами Суда. У меня скромные желания! А остальное у меня есть....🙂💛💙
15.07.2020 19:31
Цензор тупо і відверто бреше. Найманці це, наприклад солдати ПВК Вагнера в ЦАР, вони ні мови банту, ні політичної ситуації в тій Африці не знають і не бажають знати, вони не знають, хто і за що там воює. Ось це типові найманці. Як і РОА, це теж не найманці а попутники Вермахту, так і шахтарі, козачки або люмпени, вони чітко знають, за що, з ким, і проти кого воюють тобто що таке добре і що таке погано в їх черепній коробці чітко розділено. Вони бачать і беруть участь в парадах діри, вони голосують за обнуління фюрера. В той же час наші внутрішні колаборанти роблять промивання мізків неукам , що б торгувати, мати дипломатичні відносини, їздити в Москву, отримувати грошики з РФ, мовляв війни то немає, там шахтарі-найманці, сепаратисти, терористи, трактористи. тому можна і гешефтом займатися. Адже Порєченков стріляв не серед шахтарів-найманців ну туди, де Україна. В цьому суть гнилої і продажної нашої влади. Тоді якщо там найманці, відразу виникає питання, а є в України Збройні сили, які миттєво повинні знищувати: найманців, сепаратистів, терористів, партизан. А якщо немає то Головнокомандувач і весь Генштаб повинні піти під трибунал і розстріл за розвал армії! Ось до чого призведуть такі ігри в словоблуддя. А майбутні прокуратурі буде роботи тоді , коли буде трибунал для клоунів, чому російські окупаційні війська називають то "найманцями", то терористами, то сепаратистами. Чи не для того щоб легалізувати - оте АТО, ООС, замість чітко назвати речі своїм найменуванням - Російсько-українська війна з усіма її правовими наслідками.
14.07.2020 08:17
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина Зеленского и Ермака, которые не желают понять: с Путиным договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина. Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики президент и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать Ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
14.07.2020 12:23
 
 