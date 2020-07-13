РУС
На Кировоградщине женщина выдала себя за жену погибшего бойца АТО и получила 1,2 млн грн соцвыплат, - Офис Генпрокурора

Новоукраинская местная прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем мошенничества, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, расследование велось по ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

"По данным следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования прокуратура заявила гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены семей погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи, - Кличко

+23
Но как?! как ей это удалось ?! Одних с УБД в транспорт не пускают, другим миллионы раздают...
13.07.2020 18:56 Ответить
+22
Таку скотиняку треба відразу вбивати нах ... Бо там немає нічого людського окрмм гнилі
13.07.2020 18:50 Ответить
+10
А може поділилася?
13.07.2020 18:58 Ответить
100% зелохторат - "какая разніца"...
13.07.2020 18:47 Ответить
Таку скотиняку треба відразу вбивати нах ... Бо там немає нічого людського окрмм гнилі
13.07.2020 18:50 Ответить
а ти подивись від кого та інфа - а потім возмущайся і вбивай, несвідоме
13.07.2020 19:37 Ответить
Официально не зарегистрированы, хрень какая то.
13.07.2020 18:56 Ответить
Но как?! как ей это удалось ?! Одних с УБД в транспорт не пускают, другим миллионы раздают...
13.07.2020 18:56 Ответить
А може поділилася?
13.07.2020 18:58 Ответить
и к бабке не ходи
13.07.2020 19:08 Ответить
а Стерненко носить холодну зброю - складний ножик! та вбиває ним людей. А порошенко... а порошенко.... 100500 раз порошенко... пріступнік, бо послав кораблі з Одеси в Маріуполь
13.07.2020 19:45 Ответить
Стерненко вбив гниду котра хотіла вбити його...
13.07.2020 21:37 Ответить
трішки включи критичного мислення - не тра' сліпо довіряти написаному хай навіть на цензорі. Там же вказано джерело інформації - - Офис Генпрокурора
13.07.2020 19:40 Ответить
Гоголя вспомнил? "На мосту через речку сквозь настил провалилось колесо коляски чиновника. Мужик, переезжающий на телеге, ниже моста, через брод, кричит извозчику: "И куды же ты попёрси?!... Рази не видел - МОСТ!!!"
14.07.2020 07:14 Ответить
Скорее всего чиновники это и замутили,а "жена" просто козел отпущения.
13.07.2020 19:52 Ответить
вам всім пороблено, чи шо?
13.07.2020 19:58 Ответить
"В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка". -Гм, а що з патріотичних почуттів можна видавати працівникам міськради недостовірні документи? А чого разом з нею не пішли під суд ті, хто видавали недостовірні довідки? Источник: https://censor.net/n3207843Источник: https://censor.net/n3207843
13.07.2020 18:58 Ответить
Деньги вернуть с процентами, и в обязательном порядке, посадить на энное число лет...
13.07.2020 18:59 Ответить
Ну що ж дивуватись...Хтось видає себе за героя,хтось за "погібшего",хтось за єво жену...Такі у нас часи,така у нас країна,яка теж видає себе за незалежну...
13.07.2020 19:01 Ответить
Уклонiст за головнокомандувача
13.07.2020 19:17 Ответить
Та ты шо такие патриоты шо выдали 1,2млн грн в ворсовете...где копейки не вышибешь на законных основаниях...
Короче чиновники в доле...всплыла нестача, сейчас она возьмет на себя, а те будут гасить...
13.07.2020 19:03 Ответить
Зельц и венедиктова тоже пытаются выдавать себя за патриотов...
Каждая гривня наших налогов уходит от нас на содержание этого лайна. Может, хватит?...
13.07.2020 19:05 Ответить
Выбрали же.
13.07.2020 21:01 Ответить
Не все так однозначно
И да, и нет: если про нарид, то да, на целых 5 лет(и прошлых, и позапрошлых...), на минуточку; если про меня, то нет, со времен кравчука те, за кого голосовал лично я, ни разу не побеждали.
13.07.2020 22:23 Ответить
Я в целом про выбор народа, конечно.
14.07.2020 16:27 Ответить
Не спешите судить. Возможно, они действительно жили гражданским браком. Сейчас так многие делают. Если ребенок его, то она и есть его жена.
13.07.2020 19:10 Ответить
а в чому прєступлєніє?
13.07.2020 19:24 Ответить
хлопець загинув чи нє?
13.07.2020 19:27 Ответить
жіночка похоронила загиблого чи нє?
13.07.2020 19:28 Ответить
дитина героя отримала законну допомогу, так?
13.07.2020 19:32 Ответить
то якого хера всі так возмущаюця, а мовчки проковтнули виділення лярдів грошей на вищу освіту для сєпарських виплятків ????
13.07.2020 19:34 Ответить
Яким боком син цієї шмати до загиблого солдата?
13.07.2020 21:40 Ответить
А даты подачи документов и выдачи денег можно?
13.07.2020 19:34 Ответить
..... предложила похоронить .......
А что у нас погибших военнослужащих не Государство хоронит ?
13.07.2020 19:35 Ответить
уважніше дивіця на джерело - вас хіба фейк про "абнімаю" не навчив???
13.07.2020 19:38 Ответить
Это давняя история. Она памятник ставила.
13.07.2020 20:53 Ответить
Всем любовницам миллионы выплачивают? Даже штамп уже не нужен???? Мда, страна ОЗ- долбоё...
13.07.2020 19:46 Ответить
всім дітям героїв повинні виплачівать. Ото було б десятеро, то хай по одному від кожної, тобі чого? Сєпарським випляткам пішло більше - лярди на "бєсплатне" навчання в вишах - а це гуртожиток, харчування, аудиторії, зарплата викладачам, витратні на лабораторки... стипендія та перевезення
13.07.2020 19:51 Ответить
При чём тут дети???? О детях вообще речи нет!!!! Читайте что написано!!!! Там схема, поимели все, начиная от самой бабы и все кто документы делал. Это обычные преступники, на смертях набивающие карманы, а вы их защищаете. И не грубите мне, а то я могу ответить. Ишь, защитничек нашелся!
13.07.2020 20:39 Ответить
Эта история уже была описана. Они жили без росписи. Он воспитывал её сына. Она несла все расходы по похоронам. В райсовете свидетели подтвердили факт "совместного ведения хозяйства" Потом накатила бука закона.
Шекспир сюжеты из жизни брал.
Один боец от жены стервы ушел, жил с подружкой. После гибели стерва загребла бабло. Так правильно?
13.07.2020 21:01 Ответить
Вам пороблено, вам усім пороблено!
От ніхто не возмущайєця, шо ми платимо пенсії лугандонам, які вбили того хлопця, та отримують ше дировську пенсію, і з паспортом ресурсної федерації їздять голосувати за ноль *****
13.07.2020 20:01 Ответить
не хилые выплаты. представляю, что творится. Жены, любовницы, дети...
13.07.2020 21:44 Ответить
так может и правда гражданская жена. правды не узнать.
13.07.2020 22:14 Ответить
А ребенок чей?
14.07.2020 09:10 Ответить
Если не его, то был ли он усыновлен бойцом?
14.07.2020 09:13 Ответить
чей?
17.07.2020 07:24 Ответить
Даже не представляю себе, каким должно быть наказание за такое... - НА КОЛ СУКУ !!!
13.07.2020 22:16 Ответить
У "лейтенанта Шмидта" были не только дети, но и жёны...
14.07.2020 01:11 Ответить
 
 