На Кировоградщине женщина выдала себя за жену погибшего бойца АТО и получила 1,2 млн грн соцвыплат, - Офис Генпрокурора
Новоукраинская местная прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем мошенничества, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, расследование велось по ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины.
"По данным следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования прокуратура заявила гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.
Короче чиновники в доле...всплыла нестача, сейчас она возьмет на себя, а те будут гасить...
Каждая гривня наших налогов уходит от нас на содержание этого лайна. Может, хватит?...
Не все так однозначно
И да, и нет: если про нарид, то да, на целых 5 лет(и прошлых, и позапрошлых...), на минуточку; если про меня, то нет, со времен кравчука те, за кого голосовал лично я, ни разу не побеждали.
А что у нас погибших военнослужащих не Государство хоронит ?
Шекспир сюжеты из жизни брал.
Один боец от жены стервы ушел, жил с подружкой. После гибели стерва загребла бабло. Так правильно?
От ніхто не возмущайєця, шо ми платимо пенсії лугандонам, які вбили того хлопця, та отримують ше дировську пенсію, і з паспортом ресурсної федерації їздять голосувати за ноль *****