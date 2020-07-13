На Кировоградщине женщина выдала себя за жену погибшего бойца АТО и получила 1,2 млн грн соцвыплат, - Офис Генпрокурора

Новоукраинская местная прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем мошенничества, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, расследование велось по ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

"По данным следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования прокуратура заявила гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.

