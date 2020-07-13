С 2014 года в оккупированном Крыму без вести пропало 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна - зампредставителя президента в АРК Ташева

45 человек пропали без вести в Крыму за шесть лет российской оккупации, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, с использованием данных общественной организации "Крым SOS".

"Насильственные исчезновения - это одно из тягостных преступлений, совершаемых оккупантом, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, задача государства - документировать случаи насильственных исчезновений, вести расследование в рамках полномочий и привлекать к розыску международные организации, а также поддерживать родственников пропавших без вести, что может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования.

Также читайте: Украинская прокуратура открыла два уголовных производства из-за обысков в домах крымских татар

"Мы должны помнить об именах всех жертв насильственных исчезновений на наших территориях, ведь за цифрами 45 и 15 стоят реальные люди, слезы и надежды десятков и тысяч людей ", - отметила Ташева.

В Представительстве напомнили, что сейчас Кабинет министров формирует комиссию по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, с началом работы которой Представительство планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений на территории Крыма в период оккупации, и находится на постоянной связи с прокуратурой АР Крым по каждому случаю исчезновения.