РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7759 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 233 8

С 2014 года в оккупированном Крыму без вести пропало 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна - зампредставителя президента в АРК Ташева

С 2014 года в оккупированном Крыму без вести пропало 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна - зампредставителя президента в АРК Ташева

45 человек пропали без вести в Крыму за шесть лет российской оккупации, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, с использованием данных  общественной организации "Крым SOS".

"Насильственные исчезновения - это одно из тягостных преступлений, совершаемых оккупантом, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, задача государства - документировать случаи насильственных исчезновений, вести расследование в рамках полномочий и привлекать к розыску международные организации, а также поддерживать родственников пропавших без вести, что может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования.

Также читайте: Украинская прокуратура открыла два уголовных производства из-за обысков в домах крымских татар

"Мы должны помнить об именах всех жертв насильственных исчезновений на наших территориях, ведь за цифрами 45 и 15 стоят реальные люди, слезы и надежды десятков и тысяч людей ", - отметила Ташева.

В Представительстве напомнили, что сейчас Кабинет министров формирует комиссию по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, с началом работы которой Представительство планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений на территории Крыма в период оккупации, и находится на постоянной связи с прокуратурой АР Крым по каждому случаю исчезновения.

Автор: 

Крым (26451) репрессии (2774) крымские татары (2718) Ташева Тамила (54)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переведіть, будьте ласкаві: "45 человек пропали без вести в Крыму за шесть лет российской оккупации, судьба 15 из них до сих пор неизвестна" Источник: https://censor.net/n3207850
Все життя думав, що "пропав без вісті" - то коли подальша доля не відома... В інших випадках викрадення, вбивство чи ще щось таке, але з'ясоване, відоме.
Сподіваюсь, решта з тих 45 повернулися до своїх сімей. А московитам це все віділлється їхньою кров'ю так, що вони блювати нею будуть з ранку до ночі та з вечора до рання!
показать весь комментарий
13.07.2020 19:25 Ответить
мабуть 45 викрадено, а доля 15 невідома...
показать весь комментарий
13.07.2020 19:28 Ответить
Походу касапы людей едят...
показать весь комментарий
13.07.2020 19:32 Ответить
И что? КИЇВ. 28 березня. УНН. Впродовж минулого 2018 року безвісті зникло 8 692 людини. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на запит УНН.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1789459-torik-v-********-bezvisti-zniklo-mayzhe-9-tisyach-lyudey
показать весь комментарий
13.07.2020 19:40 Ответить
путлеровские захватчики не трогают в украинском Крыму только крупных жополизов, причём раньше и мелким жополизам они хорошо платили, а теперь им дают - три копейки, чтоб не здохли и чтоб не выли, потому что понимают : предатели свою роль выполнили и - никуда уже не денутся... https://citaty.info/quote/119557 крысмане должны были знать это, когда бежали на
рейхферендум... и понимать: раз ты в 2014 году сознательно становишься предателем (т.е. по своей воле) - значит https://citaty.info/quote/119557 наступит время,
когда за тебя никто не заступится !
показать весь комментарий
13.07.2020 19:44 Ответить
Оттуда ? как то мягковато...крымчане...херяне они, а не крымчане
показать весь комментарий
13.07.2020 20:35 Ответить
"судьба 15 из них до сих пор неизвестна"...так 45 или 15 ? Ну что за жертвы нашей системы образования занимаются "покращенням" жизни.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:33 Ответить
 
 