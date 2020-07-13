На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов
Во Львовской области ослабляют карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
В частности, во Львовской области позволили работу:
кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест для сидения и / или более одного человека на 5 квадратных метров площади заведения;
ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., а также учреждений культуры, кроме кинотеатров и театров - до 23 и с 7 часов утра;
дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.
Как отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, решение об ослаблении карантина стало возможным, поскольку эпидемиологические показатели Львовской области соответствуют критериям, установленным Министерством здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль