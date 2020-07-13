РУС
На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов



Во Львовской области ослабляют карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, во Львовской области позволили работу:

кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест для сидения и / или более одного человека на 5 квадратных метров площади заведения;

ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., а также учреждений культуры, кроме кинотеатров и театров - до 23 и с 7 часов утра;

дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.

Как отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, решение об ослаблении карантина стало возможным, поскольку эпидемиологические показатели Львовской области соответствуют критериям, установленным Министерством здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине частично ослабили карантин - разрешена работа общепита, гостиниц и фитнес-центров, - ОГА

карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Львовская область (2987)
На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов - Цензор.НЕТ 8291
13.07.2020 19:46 Ответить
Айда две милашки,фофка жжет...
13.07.2020 20:02 Ответить
Гєть подуріли...Область на першому місці в країні по-захворюванності,а ці...помягшують карантин. Заради чого? Щоби більше людей вимерло на Західній Україні???
13.07.2020 19:58 Ответить
Область відповідає всім критеріям послаблення карантинних обмежень то в чому проблема? Нехай ваша область робить стільки тестів як у нас і будете бачите реальну картину захворюваності.
13.07.2020 20:57 Ответить
Ну,ночные клубы- это святое .....
13.07.2020 20:01 Ответить
конечно, без ночных клубов можно обойтись. но с другой стороны это ведь наполнение бюджета, бизнес и так в опе из-за карантина
13.07.2020 20:44 Ответить
Ночные клубы-бизнес с наполнением в чей бюджет?,дануна...
13.07.2020 20:55 Ответить
Ночные клубы-бизнес с наполнением в чей бюджет?,дануна...
13.07.2020 20:56 Ответить
Шо, уже перемогли коронавирус?
13.07.2020 21:08 Ответить
 
 