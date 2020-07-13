На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов

Во Львовской области ослабляют карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, во Львовской области позволили работу:

кинотеатров и театров с наполненностью более 50% мест для сидения и / или более одного человека на 5 квадратных метров площади заведения;

ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., а также учреждений культуры, кроме кинотеатров и театров - до 23 и с 7 часов утра;

дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.

Как отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, решение об ослаблении карантина стало возможным, поскольку эпидемиологические показатели Львовской области соответствуют критериям, установленным Министерством здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине частично ослабили карантин - разрешена работа общепита, гостиниц и фитнес-центров, - ОГА