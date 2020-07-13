Из-за карантинных ограничений в Италии нацгвардеец Маркив не может получать необходимую медпомощь, - Денисова

Заключенный в Италии военный Национальной гвардии Украины Виталий Маркив не может получать необходимую медицинскую помощь из-за карантина.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

По ее информации, суд еще не выбрал дату рассмотрения апелляции по делу Маркива из-за карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

"Из-за продления карантинных мер судом определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца в ​​итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь", - заявила она.

Денисова также указала на то, что Национальная полиция Украины в мае 2020 года осуществила следственный эксперимент относительно обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, в которой обвинили Маркива. Она выразила надежду, что при рассмотрении апелляции суд учтет эти сведения.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

