РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6373 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
1 736 12

Из-за карантинных ограничений в Италии нацгвардеец Маркив не может получать необходимую медпомощь, - Денисова

Из-за карантинных ограничений в Италии нацгвардеец Маркив не может получать необходимую медпомощь, - Денисова

Заключенный в Италии военный Национальной гвардии Украины Виталий Маркив не может получать необходимую медицинскую помощь из-за карантина.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, суд еще не выбрал дату рассмотрения апелляции по делу Маркива из-за карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

"Из-за продления карантинных мер судом определена дата апелляционного заседания, а также отсутствует возможность личного посещения украинца в ​​итальянской тюрьме. Эти ограничения не позволяют Виталию получать необходимую медицинскую помощь", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива

Денисова также указала на то, что Национальная полиция Украины в мае 2020 года осуществила следственный эксперимент относительно обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, в которой обвинили Маркива. Она выразила надежду, что при рассмотрении апелляции суд учтет эти сведения.

Из-за карантинных ограничений в Италии нацгвардеец Маркив не может получать необходимую медпомощь, - Денисова 01

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также читайте: МВД провело следственный эксперимент по делу Маркива, доказывающий на 100% его невиновность, - Аваков

Автор: 

Денисова Людмила (996) Италия (1676) карантин (16729) Маркив Виталий (188) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Авакян не переймається долею Марківа, лише для піару.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:52 Ответить
+1
Богатырского здоровья и стальных нервов тебе, Маркив! Держись, Украина с тобой!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:20 Ответить
+1
Макаронники **.чие, продажные, и это показала вторая мировая.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Итальянцы, вы как иноверцы.. сказали вам - невиновен, что непон..ятно, тем более когда уже пять лет говорят
показать весь комментарий
13.07.2020 19:51 Ответить
Авакян не переймається долею Марківа, лише для піару.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:52 Ответить
Не надо. Он как раз больше всех заинтересован и мотается к нему постоянно.
Единственный способ Маркива скостить срок - дать показания на Авакова.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:58 Ответить
у него там виноградники, резко он не будет ничего делать
показать весь комментарий
13.07.2020 20:04 Ответить
Да он просто башляет, что бы не прогореть самому.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:07 Ответить
Аваков башляє засудженому старшому сержанту Марківу щоб той не дав свідчення проти нього?
показать весь комментарий
13.07.2020 20:15 Ответить
Ну да, семье оного.
Но присяжные дали такой срок, что даже за большие деньги отсидеть его не интересно.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:18 Ответить
Богатырского здоровья и стальных нервов тебе, Маркив! Держись, Украина с тобой!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:20 Ответить
Аваков уже всё, что мог уже сделал. Своим "заступничеством". Каким бараном нужно быть, чтоб не понимать "авторитет" украинской власти для итальянской общественности и правосудия? В Киеве "патриота сажают" ещё проканает. Но в Италии - это готовый приговор.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:54 Ответить
Макаронники **.чие, продажные, и это показала вторая мировая.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:21 Ответить
Ну вот еще одна жертва ковидопсихоза. А вы спрашиваете откуда смерти аот от еовидопсихрза когда не давали медецинскую помощь старикам по их хроническим болезням вот коньки и отбрасывали. Еще один факт аферы глобального масштаба
показать весь комментарий
13.07.2020 21:22 Ответить
Ну вот еще одна жертва ковидопсихоза. А вы спрашиваете откуда смерти аот от еовидопсихрза когда не давали медецинскую помощь старикам по их хроническим болезням вот коньки и отбрасывали. Еще один факт аферы глобального масштаба
показать весь комментарий
13.07.2020 21:22 Ответить
 
 