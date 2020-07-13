РУС
За вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель людей, срок должен быть увеличен, возможно, до пожизненного заключения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом Министров заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, в случае гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам президента, в целом за первое полугодие 2020 году на дорогах Украины погибло почти 1,5 тыс. человек. "В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

"Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме ... Вчерашняя ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль", - подчеркнул глава государства. По его словам, безопасность дорожного движения должна становится приоритетом номер один для Президента, правительства, руководителей ОГА, мэров и председателей ОТО.

По мнению Зеленского, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами. Президент также поручил премьер-министру в течение недели подготовить реальные предложения и сформировать план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

+38
За вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель людей, срок должен быть увеличен, возможно, до пожизненного заключения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9972
13.07.2020 20:04 Ответить
+24
вождение пьяным - это НЕ неосторожность, это ПРЕДНАМЕРЕННОЕ действие.
13.07.2020 20:17 Ответить
+23
зебил, ты в очередной раз продемонстрировал своё лоховство
шмаркле наплевать на всех, ему главное - пиар и видосики, по ЛЮБОЙ теме..
13.07.2020 20:11 Ответить
Сначала зелень снимает криминальную ответсвенность, а потом знимается новым законом повышающим отвественность. Нелогично скажете вы. А вот и нет. Как обычно в красивой обертке справедливого наказания негодяев, нам всем пытаются скормить говно. А именно, пакетом в этом законопроекте будет идти "профилактический осмотр" траспотного средства, т.е. остановка и обыск ТС без объявления причины. Возвращаемся во время Яныка.
13.07.2020 20:21 Ответить
стеклотару если найдут-все,кранты.
13.07.2020 20:32 Ответить
а садіцца навєсєлє за руль государства?
13.07.2020 20:24 Ответить
Хіба що на велотренажер.
13.07.2020 21:02 Ответить
Штирлиц приехал к Мюллеру навеселе. Весело он оставил на парковке возле центрального входа.
14.07.2020 00:20 Ответить
А что должно быть за распродажу средств защиты во время пандемии?
13.07.2020 20:26 Ответить
Расстрел ,потому что два фактора война и пандемия
13.07.2020 20:31 Ответить
И под наркотой Вова, под наркотой. А так все правильно сказал.
13.07.2020 20:34 Ответить
Выпил человек в 15:00 часов 200 грамм водки, а завтра утром, находясь за рулем, сбил человека вне пешеходного перехода, у водителя обнаружили алкоголь в крови. Пожизненное?
13.07.2020 20:38 Ответить
Да!!!!
13.07.2020 22:23 Ответить
Это не мой. А твоего наркота зелю я б с носака ******! Всосало, чморыдло зильоное?!)
13.07.2020 21:19 Ответить
Попиариться на крови, а по сути, ничего не будет, как всегда, клоунада для зеленых дебилов!
13.07.2020 20:45 Ответить
тут я соглашусь, наказывать за это надо строго. но важно сделать так, чтобы не было возможности "договориться", убрать коррупцию, вот что главное, иначе опять будет безнаказанность
13.07.2020 20:48 Ответить
За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9598
13.07.2020 21:02 Ответить
а який срок за управлєніє страной в наркотичному стані?
13.07.2020 21:03 Ответить
За імітацію не карають.
13.07.2020 21:08 Ответить
Тю, а шо таке? Рейтинг підсів? Можливо! Цього дебіла і не зупинив би закон, що ти скасував... а можливо, ціла родина зараз була би жива. Ось чим робота президента відрізняється від роботи клоуна. Це відповідальність, і за смерть цієї родини ти теж несеш її.
13.07.2020 21:06 Ответить
Аполитично рассуждаете, только расстрел через повешение.
13.07.2020 21:07 Ответить
коли життя іде в режимі перемотки...

https://twitter.com/artaxata

https://twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata

https://twitter.com/artaxata https://twitter.com/artaxata



1. Я голосував за Самопоміч.
2. Мені подобався Саакашвілі. Недовго.
3. Захоплювався Наємом та Лєщєнком за часів Овоча.
4. Поважав Семенченка у балаклаві.
5. Обожнював дивитись Скрипіна.
6. Цікавився інтерв'ю з Корбаном.
7. Читав Наумовичей, Ходз, і навіть Іванова.
8. Були часи, коли навіть Коломойський у футболці «жидобандерівець» не викликав відрази.
9. Я щиро переживав за Савченко. Теж недовго, але було ж.
10. Та блть, я навіть на Кутєпова любив дивитись з його баяном.

11. Тут ще з декілька пунктів набереться легко,
але:
Чому, блть, мені нічо не відсихає, коли я визнаю, що у кожній з цих симпатій я виявився ідіотом?
А люд, який проголосували за Зеленського і допоміг Слугам взяти абсолютну більшість, тепер ховають очі від всіх.
Що, крвмть, з вами не так? Як ви живете з такими комплексами?
13.07.2020 21:13 Ответить
13.07.2020 22:22 Ответить
Відповідь - підслухане багато років тому повчання місцевого "авторитета" молодшим дворовим пацанам на лавці під вікнами: "Малой, запомни, еси чухаешь, шо неправ - тем более в епало бей или вообще доставай перо и начинай писалово! Лучше по мокрухе поедешь на кичу, чем признаешь себя неправым. Сказал, шо ты неправ - всё, считай ты петух и тебе любой может на рот натыкать!"
Приблизно так, мабуть, і вважає цей жлобський лохторат, вихований "раеном и шансоном". Визнати себе неправим - це зашкваритись. Осмисленню та сумнівам не підлягає. Та й стрьомно: а раптом хтось із співпляшників поставить біля падіка на коліна, ножа до горлянки, треніки спустить - "а теперь я с тебя спрошу за косяк как с гада - соси, чепушман".
13.07.2020 22:55 Ответить
А за навмисне вбивство,кожарі треба давать рік умовно.
13.07.2020 21:16 Ответить
Та давай вже віймай машингвери голобородькіни...
От жеж поц...
Гадає такими закликами набере рейтинххх???
13.07.2020 21:23 Ответить
Повышение штрафов и сроков за вождение в нетрезвом состоянии приведет только к росту благосостояния наших доблестных ментов) так как автоматически возрастут суммы взяток)
Только неотвратимость наказания!
Но это невозможно с нашей коррупцией)
13.07.2020 21:34 Ответить
Минимум надо поднять до 0,5 как в Германии и в путь,за превышение сажать,а авто с аукциона.Только вот беда,никому не выгодно это,сразу "реформированная полиция" разбежиться!
13.07.2020 21:40 Ответить
Да нахрена увеличивать срок, если можно по советски кидать таких в обычную зону и не амнистировать так часто, как прочих неосторожников?
13.07.2020 21:42 Ответить
Как там по поводу не деклорирования. Почему признался сразу после увольнения Смолия. Рассказать за что президент Германии ушел в отставку
13.07.2020 21:45 Ответить
З 1-го липня вступав в силу закон про кримінальну відповідальність за водіня автомобілем в нетверезому стані на жаль закон проіснував два дні ,а потім президент і так звані слуги народу відкликали його ,так що ця трагедія і на совісті слуг і президента .
13.07.2020 21:45 Ответить
Цей мєстєчковий ідіот зєля імітує керування країною в стані постійного наркотичного зп'яніння. І ШО?!
13.07.2020 22:00 Ответить
Добийся цього , Володя - і вся Україна підтримає тебе !
13.07.2020 22:02 Ответить
Может не надо расписываться за всю Украину? Может,хотя бы,научитесь отвечать за свои поступки,зебуины?
13.07.2020 22:05 Ответить
ДТП, совершенное в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, повлекшее смерть - предумышленное убийство. Точка. Какие могут быть дискусии?
13.07.2020 22:03 Ответить
Клоун,сколько еще героев Украины будет гибнуть каждый день? Может ты,наконец,займешся делом,которым должен заниматься настоящий Президент Украины? Не можешь,не хочешь-нахер с пляжа.
13.07.2020 22:03 Ответить
Подпиши закон, гнида !!! 😬
13.07.2020 22:06 Ответить
молодец, все верно сказал.
а то при потужном не хотели такой закон принимать.
13.07.2020 22:07 Ответить
закон об уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был принят в 2018 году. вступить в силу должен был с 1 января 2020 года. но зеленые макаки решили его отсрочить до 1 июля. 1 июля он вступил в силу. 2 июля вазелин оманский его отменил. вопросы есть зебуин?
13.07.2020 22:13 Ответить
скажи ты с детства недалекий или это приобретенное?
я тебе говорю дятел - закон был принят в 2018 году. должен был вступить в силу 1 января 2020. в декабре 2019 года зеленые макаки проголосовали об отсрочке до 1 июля. 2 июоя вазелин закон отменил.
что тут непонятно?
13.07.2020 22:50 Ответить
2 июля вазелин оманский отменил уголовку за пьяное вождение.
вопросы есть зебуин?
13.07.2020 22:24 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1282743814067757057 1 ч

Орсенборисыч воспользовался трагедией и подсуетил себе новое ГАИ.
Прастити за Устинову

За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1719
13.07.2020 22:50 Ответить
Порядок основан на страхе наказания, если какое-то богатое быдло решило, что может откупиться, сумму надо увеличивать пока его не затрясет от страха стать бедным.
13.07.2020 22:57 Ответить
какое отношение к наказанию имеет пункты о передаче документов и выходе из машины? какое отношение имеет к наказанию досмотр без понятых багажника и салона автомобиля? какое отношение к наказанию имеет радар в кустах без предупреждающих знаков и проблесковых маячков?
вы - трусливое быдло которое хочет подчиняться. вам нравится твердая рука в вашей жопе. вы просто страдаете если вас не нагибают и не унижают своими полномочиями. скот. рогатый скот
13.07.2020 23:07 Ответить
Какое отношение ты быдло кацапское имеешь к Украине?
13.07.2020 23:47 Ответить
самое прямое. я украинец и живу в Украине. а ты сраный холоп хоть и живешь в Украине возможно. украинцы по складу харрактера не холопы. а ты плачешь про то что "СБУ следит за сайтом и каждый ответит за то что нашего президента обижают". вот поэтому ты окурок проголосовал за вазелина. а я за пороха. мы разные. ментально разные
13.07.2020 23:53 Ответить
В Украине не применяется слово холоп вообще, ты понял москаль.
Ищи ветку!!!
14.07.2020 06:45 Ответить
кто тебе сказал что не применяется?
14.07.2020 07:57 Ответить
Не применяется вообще, ты застрял в другом временном измерении.
Не доставай меня, не показывай свою дурость.
14.07.2020 08:32 Ответить
ХОЛО́П, а, ч.

Той, хто схиляється, плазує перед ким-, чим-небудь. Лакеї грошового мішка, холопи експлуататорів,- пани буржуазні інтелігенти «лякали» соціалізмом народ, саме при капіталізмі засуджений на каторгу і казарму безмірної, нудної праці, напівголодного життя, тяжких злиднів (Ленін, 35, 1973, 190); Налитий помстою погляд Килигея з-під кущуватих брів спрямований у бік порту.. Не може він думати спокійно про тих, що зараз хазяйнують отам, в його рідному порту. Віслюки! Холопи капіталу! (Гончар, II, 1959, 10).

http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF
14.07.2020 08:00 Ответить
Никакие новые законы - штрафы, сроки заключения - не нужны. Всё равно будут откупаться, избегать наказания....Я считаю, что наказывать должны преступника сами люди - близкие пострадавших....Сбил пешехода на переходе - машину спалили, водителя сделали инвалидом 1-ой группы. Сбил насмерть - водителя находят в пробитой головой или всплывшим в пруду.... Только так, иначе будут нас размазывать по асфальту безнаказанно вечно....
13.07.2020 22:53 Ответить
З нашим нарідом Україна таким чином швидко перетвориться на Сомалі. І вбиватимуть або калічитимуть навіть за неправильне паркування або найменше порушення ПДД. Не там припаркувався? На місці виколють очі ("а нашо тебе буркальі, еси не умеешь парковаться?") Не там повернув? Зламають хребет, "будешь теперь тока на коляске ездить". Підрізав на дорозі? Зупинять та переріжуть горлянки водієві, жінці та немовляті.
І взагалі - повне АУЕ. "Бабка получила пенсию в банкомате - бошку отбил и лаве забрал, патамуша я тупо сильнее! закон джунглей, епта!"
показать весь комментарий
13.07.2020 23:14 Ответить
я щетаю, шо нарасее так и надо. можете начинать.
14.07.2020 08:25 Ответить
Не знаю, что там у Вас на ПаРаше нужно, а в Украине пьяные водители, лишающие жизней невинных сограждан, должны быть жесточайше наказаны....А Вы,я так понимаю, согласны молчаливо и покорно ездить на инвалидной коляске, когда Вас или Ваших близких переедет бухое чмурло, которое заплатит судье, чтобы ездить дальше, и калечить других бессловесных , покорных плебсов....Я с этим не смирюсь и урою за подобный вред мне или моим близким. Не пожалею ни сил, ни денег...
14.07.2020 10:59 Ответить
Главное чтобы его слова, навконец, были подтверждены делом, НАСТОЯЩИМ, качественным законом, которым невозможно было бы вертеть ни одной твари в мантии. И чтобы каждая пьяная морда за рулём отвечала, без исключения, и кошельком и свободой.
13.07.2020 22:55 Ответить
Пьяный за рулем - статья покушение на убийство, точка.
13.07.2020 22:58 Ответить
За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3538
13.07.2020 23:07 Ответить
На дороге проявляется характер того или иного человека.Хамство и наглость сплошь и рядом.Особенно это чувствуется в больших городах.Власть виновата,что среди нас вот такие????..... у меня нет слов.Для того ,чтобы кого то хаять нужно начать с себя.Пьяный это преступник и точка.Никаких штрафов.Лишение и срок,только так.Увидел пьяного звони, получиш премию в 5-7 к гривен,только так извести круговую поруку можно.
13.07.2020 23:12 Ответить
И это говорит человек, который отменил уголовную ответственность за вождение в пьяном виде. Лицемер.
13.07.2020 23:22 Ответить
бо біда знову ж в тому авакову,штрафи і так захмарні,ЧОМУ ДИМІНСЬКИЙ вбивши людину розгулює далі,чому його випустили з країни....Чому Омельченко не відповів по всій строгості закону,"95 квартал" знову думає все га людей,шрафи відповідальність,вона і так не посильна...от переглянути всі дтп і там де є менти переглянути вирокі н пожиттево,омельченко пожиттево ,димінському,а тоді і люди будуть боятись
14.07.2020 07:55 Ответить
знову вгашений.
14.07.2020 08:22 Ответить
За вождение в нетрезвом виде, под наркотой, с телефоном в руке и макияж на ходу - 10 лет тюрьмы.
Если еще и ДТП - тогда пожизненно.
14.07.2020 09:50 Ответить
Тільки довічне!!!
14.07.2020 10:02 Ответить
