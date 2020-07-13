За вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель людей, срок должен быть увеличен, возможно, до пожизненного заключения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом Министров заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, в случае гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам президента, в целом за первое полугодие 2020 году на дорогах Украины погибло почти 1,5 тыс. человек. "В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

"Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме ... Вчерашняя ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль", - подчеркнул глава государства. По его словам, безопасность дорожного движения должна становится приоритетом номер один для Президента, правительства, руководителей ОГА, мэров и председателей ОТО.

По мнению Зеленского, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами. Президент также поручил премьер-министру в течение недели подготовить реальные предложения и сформировать план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.