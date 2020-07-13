РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4139 посетителей онлайн
Новости
2 214 31

Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, -

Голосование в Верховной Раде по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник в Киеве по итогам заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

При этом, по ее словам, никакие кандидатуры на должность главы Нацбанка не назывались.

Депутат также сообщила, что президент упросил народных депутатов не уезжать в отпуска в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка. "Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения главы Национального банка", - отметила Василевская-Смаглюк.

При этом она передала слова президента, что будет очень плохо, если также назначение будет осенью.

Парламентарий рассказала, что Зеленский присутствовал на заседании фракции около 10 минут, за это время обсуждались кандидатуры на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и на должность главы Антимонопольного комитета – Олега Уруского и Ольгу Пещанскую. "Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуру Уруского и Пещанскую", - сказала она.

Василевская-Смаглюк также сообщила, что на фракции в понедельник также обсуждался законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

Также читайте: На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура

Автор: 

голосование (1399) НБУ (4843) Василевская-Смаглюк Ольга (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Зебіли, швидше висувайте, швидше голосуйте та призначайте. Та керуйте врешті решт! Ото буде корида!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:40 Ответить
+5
..экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании(!) главы Совета Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
показать весь комментарий
13.07.2020 20:41 Ответить
+5
Нарид это заслужил.

Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіли, швидше висувайте, швидше голосуйте та призначайте. Та керуйте врешті решт! Ото буде корида!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:40 Ответить
"...присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали - это кандидатуру Уруского и Пещанскую"

шмаркле - некогда заниматься Украиной (та и думать вообще) - у него айкосы на подходе да осмотр сосен))
показать весь комментарий
13.07.2020 20:43 Ответить
Я только за хочу доллар по 1000 грн! А лучше что-бы как в Зимвабве!
Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4637
показать весь комментарий
13.07.2020 20:43 Ответить
Це синочок смаглюк-каломойської?! Пахож пацан!)
показать весь комментарий
13.07.2020 20:49 Ответить
каломойская-смаглюк , а не П би ти НХ
показать весь комментарий
13.07.2020 20:41 Ответить
..экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании(!) главы Совета Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
показать весь комментарий
13.07.2020 20:41 Ответить
Клоун во главе Центрального (Национального) банка - это не просто не смешно, это страшно.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:41 Ответить
Нарид это заслужил.

Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:48 Ответить
Офіційний курс: гривня суттєво ослабла до долара і євро
13 липня котирування нацвалюти до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні, на закритті - на рівні 27,10 - 27,12 гривні, євро - 30,76 - 30,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94 - 27,18 гривні. Євро купують по 30,18 гривні, продають по 30,68 гривні. На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,15 гривні, євро - 30,37 - 30,52 гривні.

Національний банк України на 13 липня 2020 року зафіксував гривню на позначці 26,95 грн/$. На 14 липня нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,09 гривні. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,69 гривні (на 13 липня - 30,40 гривні).
показать весь комментарий
13.07.2020 20:51 Ответить
Ужас! Продаю всем петикам $ по 50 грн. Берите, пока не поздно!
показать весь комментарий
13.07.2020 21:44 Ответить
А шо под погонялом? Давай ФИО, раз так уверен.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:52 Ответить
https://censor.net/ua/news/3207821/*********************************************************************************://censor.net/ua/news/3207821/****************************************************************************
показать весь комментарий
13.07.2020 21:12 Ответить
Василевская-Смаглюк - это ж медиа-шлюха Коломойского с Г+Г?

Т.е. по сути это Коломойский анонсировал назначение своего главы НБУ.

Теперь держитесь крепче за штаны, робяты. Ветер крепчает...
показать весь комментарий
13.07.2020 21:13 Ответить
"........это ж медиа......... Коломойского с Г+Г?"

И не только. Ещё и таварисча "казбека".
Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3287
показать весь комментарий
13.07.2020 21:25 Ответить
Дааа, не родись красивой , а соси у каломойши!)
показать весь комментарий
13.07.2020 22:05 Ответить
Ещё одна, из разряда => "корабельных сосен".
показать весь комментарий
13.07.2020 22:12 Ответить
Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1991
показать весь комментарий
13.07.2020 21:21 Ответить
Едва ли не единственная на сегодня профессиональная команда ещё оставалась в руководстве НБУ. Теперь и этот рубеж пал. Всё, к чему прикасается зелёная власть, превращается в говно.
показать весь комментарий
13.07.2020 21:38 Ответить
 
 