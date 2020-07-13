Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
Голосование в Верховной Раде по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник в Киеве по итогам заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.
При этом, по ее словам, никакие кандидатуры на должность главы Нацбанка не назывались.
Депутат также сообщила, что президент упросил народных депутатов не уезжать в отпуска в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка. "Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения главы Национального банка", - отметила Василевская-Смаглюк.
При этом она передала слова президента, что будет очень плохо, если также назначение будет осенью.
Парламентарий рассказала, что Зеленский присутствовал на заседании фракции около 10 минут, за это время обсуждались кандидатуры на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и на должность главы Антимонопольного комитета – Олега Уруского и Ольгу Пещанскую. "Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуру Уруского и Пещанскую", - сказала она.
Василевская-Смаглюк также сообщила, что на фракции в понедельник также обсуждался законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.
шмаркле - некогда заниматься Украиной (та и думать вообще) - у него айкосы на подходе да осмотр сосен))
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
13 липня котирування нацвалюти до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні, на закритті - на рівні 27,10 - 27,12 гривні, євро - 30,76 - 30,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94 - 27,18 гривні. Євро купують по 30,18 гривні, продають по 30,68 гривні. На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,15 гривні, євро - 30,37 - 30,52 гривні.
Національний банк України на 13 липня 2020 року зафіксував гривню на позначці 26,95 грн/$. На 14 липня нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,09 гривні. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,69 гривні (на 13 липня - 30,40 гривні).
Т.е. по сути это Коломойский анонсировал назначение своего главы НБУ.
Теперь держитесь крепче за штаны, робяты. Ветер крепчает...
И не только. Ещё и таварисча "казбека".