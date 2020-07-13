Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Голосование в Верховной Раде по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник в Киеве по итогам заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

При этом, по ее словам, никакие кандидатуры на должность главы Нацбанка не назывались.

Депутат также сообщила, что президент упросил народных депутатов не уезжать в отпуска в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка. "Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения главы Национального банка", - отметила Василевская-Смаглюк.

При этом она передала слова президента, что будет очень плохо, если также назначение будет осенью.

Парламентарий рассказала, что Зеленский присутствовал на заседании фракции около 10 минут, за это время обсуждались кандидатуры на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и на должность главы Антимонопольного комитета – Олега Уруского и Ольгу Пещанскую. "Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуру Уруского и Пещанскую", - сказала она.

Василевская-Смаглюк также сообщила, что на фракции в понедельник также обсуждался законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

