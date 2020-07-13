Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.

Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

