Суд приговорил экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения за госизмену
Днепровский суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам заключения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации Россией АР Крым в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым".
"Согласно приговора Михальчевский признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины в редакции от 05.04.2001 г.. и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В то же время, по ст 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины" Михальчевский был судом оправдан "в связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления".
Согласно обвинительному акту Михальчевский обвинялся в этой части в совершении действий с целью изменения границ территории Украины или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.
"Указанные в обвинительном акте фактические обстоятельства в этой части не подтверждены ни показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, ни данным исследованных судом протоколов осмотров, в том числе и данными выводов проведенных по делу экспертиз. Поэтому отсутствуют основания считать установленным и доказанным факт, что обвиняемый был одним из организаторов референдума ", - пояснили в суде.
Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.
В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
Читайте на Цензор.НЕТ: Необходима информация о противоправной деятельности экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского и экс-"замминистра спорта" Камалова, - Бутусов. ФОТО
С 8 января Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.
9 июля 2019 г. Днепровский суд столицы перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест.
Міхальчевський побачив расєю з внутрішнього боку, він чудово знає росію.
Він знає, що росія то НІЩЄТА, УБОГОСТЬ, ДЄРЬМО!!!
Тому, ніколи, на обмін свою згоду не дасть.
через полгода вернётся помилованный
це вже не життя - кінець!
відпустили сєпара, а потім спіймали його при перетині кордону з ордло.
може 2.
Аж промінь надії з'явився.
Ще бажано перевірити, хто просив одного "видатного" хірурга приїхати в 2014 році в крим, оперувати мати Гобліна? "видатний" туди їздив на прохання Міхальчевського чи ні?
Врач то причем , они пказывают помощь при любой власти , клятву давали .
слишь, чувак, іді до свого дому - на росію.
тому тут чувак-кацап олегов чернуху намагається протерти
В цивілізованих країнах спочатку провину треба довести.
Провину Міхальчесвського довели - посадовили.
Провину, як ви кажете "питра", ніяк довести не можуть і почали фальсіфікувати справу, за що самі й сядуть.
а пэдро бы сел, если бы делом занималось ФБР! и многие вместе с ним бы лавку полировали в тюряге попами! начиная с кучмы-кравчука....
влада зміниться і вже того лібералізму Порошенко не допустить.
Якщо у вас є докази про "пєдро" - в студію.
Але їх у вас немає - СПОРИМ?
Він втік з криму і переховувався в Кривому Розі, потім переїхав в Київ, думав все забулося.
Знайшли.
Так, Міхальчевський був міністром охорони здоров'я в групі злочинців гобліна-аксьнова.
ніякою "вялікай росіі" немає і в помінє.
побачив, що росія це суцільна ніщєта і бандитизм.
Тому він зробив ногі з криму.
Але вже було пізно. Півроку на ворога він працював.
Була домовленість на припинення вогню з підтвердженням ОБСЄ.
нічого стандартного не було.
Тому https://censor.net/user/265648 задає слушне питання.
Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС
Боитесь что люди выскажут по поводу очередного договорняка в результете которого опять погибли наши люди?
Радоваться надо, что такой груз с души снял. ))
так такі усі на кримє "безобідніє": йофе, аксьонов, цеков, бахарєв, доніч, чемоданов.
ну такі "безобідніє" прям.
був!
хай відповідає.
Міхальчевський працював у владі російського окупанта на кримє, чим сприяв зміцненню незаконної влади російського окупанта в українському Криму.
Міхальчевський - злочинець.
яка клятва Гіпократа для злочинця?
Наразі, хай на зоні "свою медицину" побудує.
Он беспокоился о здоровье украинцев, находящихся под гнетом врага.
Почему то бытует мнение, что под оккупантами живется лучше. Откуда эта мысль у пересиченых?