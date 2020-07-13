РУС
Суд приговорил экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения за госизмену

Суд приговорил экс-

Днепровский суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам заключения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации Россией АР Крым в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым".

"Согласно приговора Михальчевский признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины в редакции от 05.04.2001 г.. и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В то же время, по ст 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины" Михальчевский был судом оправдан "в связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший "министр здравоохранения Крыма" Михальчевский не согласен участвовать в обмене граждан Украины с Россией, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Согласно обвинительному акту Михальчевский обвинялся в этой части в совершении действий с целью изменения границ территории Украины или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.

"Указанные в обвинительном акте фактические обстоятельства в этой части не подтверждены ни показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, ни данным исследованных судом протоколов осмотров, в том числе и данными выводов проведенных по делу экспертиз. Поэтому отсутствуют основания считать установленным и доказанным факт, что обвиняемый был одним из организаторов референдума ", - пояснили в суде.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Читайте на Цензор.НЕТ: Необходима информация о противоправной деятельности экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского и экс-"замминистра спорта" Камалова, - Бутусов. ФОТО

С 8 января Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

9 июля 2019 г. Днепровский суд столицы перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест.

Крым (26451) приговор (1264) суд (25195) юстиция (758) Михальчевский Петр (20)
+15
еще бы одно министра здравоохранения 112 канала, Пальчевского, приговорить бы 10 годам строгого режима..
13.07.2020 21:11 Ответить
+14
Награда нашла своего героя. Хотя оно таке, мелкая сошка.
13.07.2020 21:10 Ответить
+11
За подделку медицинских документов. Ещё бы посадить того кто покупал у него эти документы
13.07.2020 21:14 Ответить
І що, ми навіть не почуємо про реформований Порошенком суд цього разу?
13.07.2020 21:17 Ответить
показать весь комментарий
Він днями сказав що мудрий нарід розчарувався в тим покупцеві.
13.07.2020 21:15 Ответить
Здесь надо тщетильней. Но теряюсь в фантазиях. Там ещё один певец, спивун с большого южного города. Позор Одессы! Тут просто просится. Жестикуляция оного должна бы давно привлечь внимание психиатров---скорее стадия не возможности лечить. Но всё равно пора и быстро. А вот неандертальца с механической кликухой шкива бросить в яму с мамонтом---думаю победит мамонта.
13.07.2020 21:40 Ответить
Пущяй 10 годков покукарекает с Петушарием на зоне с петухами из опзж ! )))
13.07.2020 21:14 Ответить
рупь за сто, что он через месяц максимум будет отдан по обмену на горловского таксиста
13.07.2020 21:20 Ответить
його вже включали в списки на обмін - Міхальчевський відмовився, кричав, що він громадянин України.
Міхальчевський побачив расєю з внутрішнього боку, він чудово знає росію.
Він знає, що росія то НІЩЄТА, УБОГОСТЬ, ДЄРЬМО!!!

Тому, ніколи, на обмін свою згоду не дасть.
13.07.2020 21:54 Ответить
ну так обмен после помилования - это не обязательно оставаться в кацапии.

через полгода вернётся помилованный
13.07.2020 22:06 Ответить
і знову закриють.
це вже не життя - кінець!
13.07.2020 22:16 Ответить
та за шо ж його знову зактиють, акщо він пройде процедуру помилування ?
13.07.2020 22:22 Ответить
так був вже прецедент.
відпустили сєпара, а потім спіймали його при перетині кордону з ордло.
13.07.2020 22:24 Ответить
када ?
13.07.2020 22:39 Ответить
здається місяць тому.
може 2.
13.07.2020 22:41 Ответить
місяць - то не прізвище
13.07.2020 22:52 Ответить
Ну..... БРАВО!!!
Аж промінь надії з'явився.
Ще бажано перевірити, хто просив одного "видатного" хірурга приїхати в 2014 році в крим, оперувати мати Гобліна? "видатний" туди їздив на прохання Міхальчевського чи ні?
показать весь комментарий
13.07.2020 21:15 Ответить
вы бы еще на луне кого-то засудили, ТУТ В УКРАИНЕ ХОТИМ ВИДЕТЬ МАРОДЕРОВ, ВОРЮГ, СВИНЯРЧУКОВ ,КОРУПЦИОНЕРОВ НА НАРАХ
13.07.2020 21:21 Ответить
а що не так?
13.07.2020 21:29 Ответить
тогда всех чиновников и секретуток надо тоже посадить а заодо и директоров , инженеров,
Врач то причем , они пказывают помощь при любой власти , клятву давали .
13.07.2020 21:22 Ответить
за логікою ст. 111 КК України так - перехід на бік ворога під час збройного конфлікту це є державна зрада, всі хто прийняв громадянство РФ, або працював в державних установах під час конфлікту є зрадниками.
13.07.2020 21:30 Ответить
конфлікт - це не війна, війна офіційно однією з сторін об'являється, а конфлікт може не обявлятися, хоча я не спец в цих питаннях, можу помилятись
13.07.2020 21:42 Ответить
очолювати міністерство окупованої території це робота лікаря???!!!
слишь, чувак, іді до свого дому - на росію.
13.07.2020 21:39 Ответить
еге ж міністр - це не лікар, це державний службовець
13.07.2020 21:43 Ответить
так і я про те.
тому тут чувак-кацап олегов чернуху намагається протерти
13.07.2020 21:44 Ответить
а може вы бы путина на пожизненное посадили? начните с моськи- посадите питра
13.07.2020 21:22 Ответить
ви якось мислите суто по-кацапцькі. "посадітє".
В цивілізованих країнах спочатку провину треба довести.
Провину Міхальчесвського довели - посадовили.
Провину, як ви кажете "питра", ніяк довести не можуть і почали фальсіфікувати справу, за що самі й сядуть.
13.07.2020 21:31 Ответить
не сядут! спорим?

а пэдро бы сел, если бы делом занималось ФБР! и многие вместе с ним бы лавку полировали в тюряге попами! начиная с кучмы-кравчука....
13.07.2020 21:40 Ответить
сядуть! і обговорювати не буду.
влада зміниться і вже того лібералізму Порошенко не допустить.
Якщо у вас є докази про "пєдро" - в студію.

Але їх у вас немає - СПОРИМ?
13.07.2020 21:43 Ответить
он - вор! это 100%! возможно,и заказывал людей! а это - уже другая статья! кстати, эти обе применимы к ЛЮБОМУ олигарху у нас! было бы ФБР - уже бы сидели давно... и пэдро, и прочие мрази
14.07.2020 10:12 Ответить
ето тєбє всьо просто кажєтся
14.07.2020 10:30 Ответить
і нафіга воно йому було потрібне те міністерство.....
13.07.2020 21:25 Ответить
це він зрозумів ще в 2014 році, але засвітився.
Він втік з криму і переховувався в Кривому Розі, потім переїхав в Київ, думав все забулося.
Знайшли.
Так, Міхальчевський був міністром охорони здоров'я в групі злочинців гобліна-аксьнова.
13.07.2020 21:34 Ответить
а для чого втікав з Криму, можливо його там заставили....Однак, розуму не має, прибув в Україну , то лети до СБУ писати заяву про явку і причини своєї поведінки в Криму, а не ховайся як тхір, по крайній мірі могли дати тоді умовно покарання, враховуючи каяття.
13.07.2020 21:37 Ответить
він побачив, що на кримє настає конкретна ЖОПА!
ніякою "вялікай росіі" немає і в помінє.
побачив, що росія це суцільна ніщєта і бандитизм.
Тому він зробив ногі з криму.
Але вже було пізно. Півроку на ворога він працював.
13.07.2020 21:48 Ответить
ну, так і кажу, що розуму не має. Прибіг би з каяттям до СБУ, сказав би, що боявся за сім'ю, дітей - може б і звільнили від відповідальності, або дали умовно термін....не має розуму, що зробиш....
13.07.2020 22:00 Ответить
так - дурачок.
13.07.2020 22:17 Ответить
Зеленский , промолчишь снова - будешь сволочью !!! " Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево"
13.07.2020 21:27 Ответить
ага, а як жеж.
Була домовленість на припинення вогню з підтвердженням ОБСЄ.
нічого стандартного не було.
Тому https://censor.net/user/265648 задає слушне питання.
13.07.2020 21:36 Ответить
Цензор, а почему вы закрыли коментарии под статьей
Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС
Боитесь что люди выскажут по поводу очередного договорняка в результете которого опять погибли наши люди?
13.07.2020 21:29 Ответить
Какое є ти дерьмо
13.07.2020 21:38 Ответить
а що ви хочете від сруцькава?
13.07.2020 21:40 Ответить
Первый пошел.............только не менять!
13.07.2020 21:40 Ответить
Камень с неба - ба- бах!
13.07.2020 21:41 Ответить
А шо это товарич михальчевский такой грустный?
"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду - Цензор.НЕТ 6261

Радоваться надо, что такой груз с души снял. ))
13.07.2020 21:57 Ответить
він просто зрозумів: яким же дурнем він був.
13.07.2020 22:18 Ответить
Самый безобидный из всех предателей, лучше бы пользу приносил, хороший специалист
13.07.2020 22:05 Ответить
ага.
так такі усі на кримє "безобідніє": йофе, аксьонов, цеков, бахарєв, доніч, чемоданов.

ну такі "безобідніє" прям.
13.07.2020 22:21 Ответить
Это врач, хирург, министром был 3 месяца , врачи вне политики, а в тоже время убийц отпускают условно.
14.07.2020 00:49 Ответить
так був міністром?
був!
хай відповідає.
14.07.2020 07:03 Ответить
За госизмену в военное время - пожизненно, а лучше бы, пах-пах!!!
13.07.2020 22:34 Ответить
хотілося б, але добре хоч таке зебіли зробили.
13.07.2020 22:40 Ответить
В чем измена, и где военное время?
13.07.2020 23:20 Ответить
крим окупована територія. росія країна агресор - признана ООН.
Міхальчевський працював у владі російського окупанта на кримє, чим сприяв зміцненню незаконної влади російського окупанта в українському Криму.
Міхальчевський - злочинець.
13.07.2020 23:42 Ответить
Да ладно....а завтра апелляция отменит...
13.07.2020 22:54 Ответить
Михальчевский, никаких присяг не давал, а клятву Гиппократа, не нарушал. Судили для обмена?
13.07.2020 23:12 Ответить
був при владі російських окупантів на кримє - злочинець.
яка клятва Гіпократа для злочинця?
13.07.2020 23:39 Ответить
Убийцам дают условно. Спонсоры олигархи на свободе. Хирург которому здешняя мафия не давала кислорода, думал построить свою медицину. Сильно правильный. 3 месяца министром и 10 лет. Нашли козла.
14.07.2020 00:44 Ответить
ага, коли катували на кримє Рината Аметова, Міхальчевський "думал построить свою медицину" разом з російськими окупантами на окуповануому кримє на посту міністра.

Наразі, хай на зоні "свою медицину" побудує.
14.07.2020 07:07 Ответить
По-твоему в Крыму, 2 млн местных, гажданских,оккупантов, которые себя оккупировали. А Михальчевский, кстати, уволился по собственному желанию, задолго до ареста. Из 15 000 ВСУшников, 13 000, перешли на сторону оккупантов, ранее приняв присягу. Какие к Михальчевскому претензии?
14.07.2020 08:42 Ответить
ватник, вали на3уй отсель
14.07.2020 09:15 Ответить
Пукаешь, потому что бестолковки нет?
14.07.2020 10:19 Ответить
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Он беспокоился о здоровье украинцев, находящихся под гнетом врага.
Почему то бытует мнение, что под оккупантами живется лучше. Откуда эта мысль у пересиченых?
14.07.2020 09:37 Ответить
 
 