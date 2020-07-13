Суд приговорил экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения за госизмену

Днепровский суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам заключения.

Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации Россией АР Крым в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым".

"Согласно приговора Михальчевский признан судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины в редакции от 05.04.2001 г.. и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В то же время, по ст 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины" Михальчевский был судом оправдан "в связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления".

Согласно обвинительному акту Михальчевский обвинялся в этой части в совершении действий с целью изменения границ территории Украины или государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.

"Указанные в обвинительном акте фактические обстоятельства в этой части не подтверждены ни показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей, ни данным исследованных судом протоколов осмотров, в том числе и данными выводов проведенных по делу экспертиз. Поэтому отсутствуют основания считать установленным и доказанным факт, что обвиняемый был одним из организаторов референдума ", - пояснили в суде.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

С 8 января Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

9 июля 2019 г. Днепровский суд столицы перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест.