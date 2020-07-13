10 лет тюрьмы Михальчевскому за работу на оккупантов в Крыму - это первый приговор, который получил предатель такого ранга, - Бутусов

Приговор экс-министру здравоохранения оккупационных властей Крыма Михальчевскому - это первый приговор украинского суда, который получил такой высокопоставленный предатель.

Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Приговор предателю - 10 лет за работу в оккупационной администрации Крыма

Сегодня состоялось знаковое событие - Днепровский суд вынес приговор Петру Михальчевскому, экс-министру здравоохранения оккупационных властей РФ с 27 февраля по 10 июля 2014 года.

Михальчевский помогал оккупантам захватить Крым, легализовать захват, о 5 января 2018-го года он был задержан в Киеве.

И вот приговор - десятка, заслуженный срок. Впереди - апелляция, но на первой инстанции не откупился, не договорился.

Хочу особо поблагодарить Крымское управление СБУ и следственный отдел, которые начали и довели до результата дело, Генеральную прокуратуру Украины, Днепровский суд. Это настоящее правосудие.

Михальчевский - самый высокопоставленный сотрудник оккупационных властей, осужденный в Украине.

Предатель не может безнаказанно работать на РФ и жить в Украине - наказание будет рано или поздно для всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского к 10 годам заключения за госизмену