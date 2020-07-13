10 лет тюрьмы Михальчевскому за работу на оккупантов в Крыму - это первый приговор, который получил предатель такого ранга, - Бутусов
Приговор экс-министру здравоохранения оккупационных властей Крыма Михальчевскому - это первый приговор украинского суда, который получил такой высокопоставленный предатель.
Об этом написал в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Приговор предателю - 10 лет за работу в оккупационной администрации Крыма
Сегодня состоялось знаковое событие - Днепровский суд вынес приговор Петру Михальчевскому, экс-министру здравоохранения оккупационных властей РФ с 27 февраля по 10 июля 2014 года.
Михальчевский помогал оккупантам захватить Крым, легализовать захват, о 5 января 2018-го года он был задержан в Киеве.
И вот приговор - десятка, заслуженный срок. Впереди - апелляция, но на первой инстанции не откупился, не договорился.
Хочу особо поблагодарить Крымское управление СБУ и следственный отдел, которые начали и довели до результата дело, Генеральную прокуратуру Украины, Днепровский суд. Это настоящее правосудие.
Михальчевский - самый высокопоставленный сотрудник оккупационных властей, осужденный в Украине.
Предатель не может безнаказанно работать на РФ и жить в Украине - наказание будет рано или поздно для всех.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://bihus.info/author/a-yurchenko/ Аліса Юрченко
13 Липня 2020
https://bihus.info/#facebook https://bihus.info/#twitter https://bihus.info/#telegram
Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox. Ця американська компанія у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати. Тепер створена групою Коломойського і Gray Fox спільна фірма "Рокіт-М" хоче сама виготовляти снаряди.
Про це йдеться в https://youtu.be/fjLQTCLymcA матеріалі Аліси Юрченко для Bihus.Info.
У березні 2018 р. державний завод "Артем" уклав контракт на суму $16,6 млн з американською Gray Fox Logistics (такої юридичної особи не існує, це вигадане ім'я, яким користується компанія Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).
Завод в рамках секретного контракту замовив Gray Fox стратегічно важливу лінію для виготовлення великокаліберних снарядів, оскільки державне виробництво цих *********** залишилося на окупованій території.
У травні 2018-го "Артем" заплатив Gray Fox передоплату - $8.3 млн.
Минув рік, але Gray Fox обладнання заводу так і не поставила. Строк контракту збіг наприкінці квітня 2019-го. Після чого, у червні, СБУ відкрила кримінальне провадження і в жовтні 2019 р. https://www.youtube.com/watch?v=n2dS_A2BH4c затримала кількох чиновників , причетних до укладання цього контракту. Наразі ця справа, з додатковими, корупційними статтями, передана в Національне антикорупційне бюро.
А вже в січні 2020-го споріднена американська компанія - Gray Fox International - створила дві спільні фірми з "групою Коломойського": "Рокіт-М" і "Таргет-М". Саме про ці фірми на початку року http://mega.if.ua/view.php?id=3654&fbclid=IwAR0Ce8vE0RGzqbDJ5_EkYeU91SevLT-K5ljlJ1LXgz1yznOMtn8-mwFjZz0 повідомляли місцеві та центральні ЗМІ.
В обох фірмах Gray Fox виступає міноритарним засновником, мажоритарним є нафтопереробні заводи з групи олігарха - ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" і ПАТ "НПК - Галичина", а бенефіціарами - Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхні партнери.
Фірми Gray Fox International і Gray Fox Aviation and Logistics, Inc пов'язані, оскільки Gray Fox International зрештою була перерахована передоплата у $8,3 млн за контрактом з Gray Fox Logistics. Крім того, обидві компанії очолює https://www.facebook.com/profile.php?id=100008262702307 Чарльз Провіні , який двічі приїздив на завод "Артем" для обговорення контракту.
Як з'ясували Bihus.Info, спільна фірма групи Коломойського і Gray Fox хоче виробляти саме ті снаряди великого калібру, які вже мав би виробляти державний завод "Артем", але не може це робити, оскільки Gray Fox не поставила замовлене за контрактом обладнання.
За словами олігарха, представники Gray Fox вийшли на керівництво пов'язаного з ним заводу "Нафтохімік Прикарпаття".
"Gray Fox как раз вышел на них. Они там засрались с каким-то заводом у нас государственным", - прокоментував Ігор Коломойський у розмові з Bihus.Info. - Я там выступаю только как акционер в "Нефтехимике", а "Нефтехимик", получается, создал эти предприятия с вот этим вот Gray Fox. Есть директор, который там занимается. Думает, как что придумать, чтоб людей как-то обеспечить, там же все-таки градообразущее предприятие".
Керівник "Нафтохімік Прикарпаття" Ігор Юркевич у коментарі редакції цю інформацію не підтвердив. "Я не знаю, хто з ким говорив," - сказав він.
Як з'ясували Bihus.Info, у березні 2020-го одна з цих двох фірм - "Рокіт-М" - звернулася до концерну "Укроборонпром", куди входить ДАХК "Артем", з листом. У ньому коротко викладена пропозиція викупити частину обладнання, імовірно виготовленого, але так і не поставленого на завод "Артем" компанією Gray Fox. Жодних деталей про те, яке саме обладнання і за скільки пропонують викупити група Коломойського в партнерстві з Gray Fox - в листі не вказувалось.
"Для нас це дуже дивна ситуація, по-перше, тому що я не розумію, як можна викупити. По-друге, ми не знаємо, чи є дійсно таке обладнання у Gray Fox. - прокоментував в інтерв'ю Bihus.Info заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найем. - І, найголовніше, вони натякають на те, що "Артем" не може виконувати свої обов'язки, що вони не можуть виконувати цей контракт і що вони наносять шкоду державним інтересам і національній безпеці. Тобто не компанія, яка нам не поставила техніку і ми не змогли виготовити **********, а саме "Артем".
"Они [Gray Fox] пытаются построить этот завод с "Нефтехимиком". А чтоб "Нефтохимик", я так понимаю, рассчитался с "Артем". Потому что у них самих денег, по-моему, нет, этих Gray Fox. Сейчас они хотят пристроить какое-то оборудование, которое уже изготовлено где-то в Америке," - так пояснив задум Коломойський.
Чи справді олігарх готовий заплатити мільйони доларів, щоб Gray Fox змогла повернути борг заводу "Артем", стане зрозуміло вже незабаром. Оскільки ще у квітні 2020-го державний "Артем" виграв у Gray Fox арбітраж у Стокгольмі. За рішенням арбітражу, усю виплачену передоплату - тобто понад $8 млн - американська Gray Fox повинна повернути українському заводу.
Керівник Gray Fox Чарльз Провіні обіцяв відповісти на детальні питання із запиту Bihus.Info, але в останній момент надіслав лист про те, що наразі угоди про конфіденційність не дозволяють йому це зробити.
У запиті редакція цікавилася, зокрема, дивними транзакціями компанії Gray Fox International після отримання передоплати у $8,3 млн. Ці дані з'ясувала СБУ, пізніше вони розглядалися в арбітражі.
З цих транзакцій випливає, що з $8,3 млн, отриманих Gray Fox International LLC, за лічені дні $3,5 млн компанія перерахувала далі на рахунки фізосіб і фірм, що не займаються оборонним виробництвом. І лише $1,4 млн - реальному виробнику - MJC Engineering and Technology, Inc.
Так, $500 тис фірма Провіні перерахувала йому і його дружині Ліз на особисті рахунки. Ще $325 тис. закинула менеджерам Gray Fox (http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domp-p16000036508-53c51281-e721-4beb-bc5e-d90216e6a8bc&transactionId=p16000036508-fb92d5ab-4104-4527-89a2-88d2eb36b1fc&formatType=PDF Дейл С. Вуд і Еhttp://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GRAYFOXINTERNATIONAL%20L180000878580&aggregateId=flal-l18000087858-58ea5bfd-88a6-483a-8394-f392e991815a&searchTerm=GRAY%20FOX%20INTERNATIONAL&listNameOrder=GRAYFOXINTERNATIONAL%20L180000878580 дуард Хайк Ваграм), ще $75 тис громадянину США на ім'я Алі Таркан Окала, ще $100 тис - на венгерський рахунок відомого в Україні грузинського інструктора Георгі https://censor.net/resonance/449004/perehod_natsgvardii_na_natovskuyu_strukturu_upravleniya_podgotovlen_eto_vajnyyi_signal_dlya_nashih_soyuznikov, $950 тис - компанії Esco Ltd (імовірно, займається енергетикою в Грузії) і $1,5 млн загадковій чеській фірмі Rich Trading s.r.o. на чолі з українкою Оленою Зайченко.
У розмові з Bihus.Info Олена Зайченко, чия фірма отримала $1,5 млн на виконання державного оборонзамовлення, заявила, що нічого про це не знає. Натомість Георгі https://censor.net/resonance/449004/perehod_natsgvardii_na_natovskuyu_strukturu_upravleniya_podgotovlen_eto_vajnyyi_signal_dlya_nashih_soyuznikov підтвердив, що отримував $100 тис на особистий рахунок з цього контракту (тобто дані СБУ про транзакції підтверджує як мінімум один отримувач). За словами Каландадзе, гроші потрапили на його особистий рахунок, тому що він мав надати якісь послуги, які саме - Каландадзе відмовився розповідати, пославшись на секретність контракту.
кацап, не ссы - и до зели, и до прочей шушары очередь дойдёт...
Чудо,ты бы хоть молчало...
ви праві.
бай-бай, кацачег.
Вернулся в Украину - дали десятку.
Даа.... уж.
Он и продолжил
Теперь сидит!
Хоча, трохи шкода Міхальчевського.
Він виявився дурачком. гоблін-аксьонов йому мозок забив казками про "вяликаю і багатаю расєю" і про те, що "Україні кінець". Міхальчевський і повірив гопніку аксьонову.
Але Міхальчевський побачив замість "вялікай та багатай" ніщую, убогую, ублюдочную расєю.
Зробив ноги з криму, але .... запізно. Дивно, чому в СБУ не звернувся. Думав, може забулося? А може і завдання кацапів виконував.
Посадовили красиво - БРАВО!
- обменяют;
- амнистируют;
- аппеляция/кассация;
- актируют?
Ставки принимаются до 23:00.
А тут 10 років ще сидіти.
Років через 5 і померти може.
Приходит оккупант и говорит "сиди и работай дальше".
Работаешь еще 4 месяца, а куда деваться.
Уезжаешь в Украину - получаешь десятку.