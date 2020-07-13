Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес
Власть заинтересована в принятии закона об игорном бизнесе, поэтому для получения голосов на внеочередных заседаниях Верховной Рады могут проголосовать "хотелки" - законопроекты, лоббируемые различными группами депутатов.
Такую мысль на своей странице в Фейсбук высказала народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в понедельник, собрали внеочередное заседание, чтобы проголосовать постановление о назначении местных выборов. Но, постановление было прописано так, что в случае провала новых районов (а за это еще не голосовали) выборы могли быть сорваны. В принципе это было видно сразу, но слугам объяснили перед сессией, и ... это вопрос просто сняли с рассмотрения.
Зато выделили на выборы деньги. Это, конечно, хорошо. Но. Знаете откуда их забрали? Из фонда COVID-19. Причем, когда миллиард по выборам в этот фонд запихивали, мы им много раз повторили - выборы все равно придется финансировать. Тогда не услышали, теперь вернули", - написала нардеп.
На втором внеочередном заседании Рады 13 июля, по словам Сюмар, "под благими намерениями борьбы за безопасность на дорогах" полиции дали право осматривать машины без понятых, останавливать без причины и еще много жестких полномочий.
На 14 июля планируется также 2 внеочередных заседания Верховной Рады.
"На одном - всякий бред о том, что аптеки могут продавать свою продукцию через интернет и организовывать доставку. Что раньше они этого не делали ... ну и куча всякого лоббизма. Второе заседание - гораздо интереснее. Там хотят наконец принять закон, который позволит уволить Сытника. поскольку - коррупционер. О том, что в том же реестре за аналогичное правонарушение оказался президент Зеленский - ни слова. В четверг - "вишенка на торте": попытка вновь вернуть преподавание на русском в украинское образование. Почти "незаметный" реванш с полного благословения спикера Разумкова", - отмечает политик.
По мнению представителя фракции "ЕС" все это делается для того, чтобы собрать голоса для закона об игорном бизненсе.
"Потому что очень хочется таки протащить игорный бизнес! И поэтому удовлетворяются хотелки всех групп в различных фракциях. И неважно, что цена этого - возмущение общества из-за языка, окончательная порча отношений с западными партнерами из-за Сытника, и потенциальные угрозы нарушения прав человека . На кону - миллионы!", - пишет Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особенно если учесть что когда ещё в 2017 году, будучи гидрантом, путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании гудка перед международными банками, стал фактически совладельцем ДТЭК.
я тебе задал три вопроса - ответь хотя бы на два.
Читай у банков. Имея де факто подконтрольный НБУ и минфин такую операцию провернуть не составит особого труда.
ты хоть приблизительно схему из своей головы можешь накидать?
Но у тебя есть механизм, с помощью которого ты можешь это осуществить. Не спрашивай меня какие схемы там задействованы, но перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.
давай по порядку
1. долги кого бы то нибыло перед банками (тем более международными) выкупить нельзя до того как предприятие должник не будет признано банкротом
2. после банкротства выкуп долго не означает владение частью или целым предприятием
3. вот эту вот "много ходов очка" я вообще не понял "перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.". т.е. это как? отбросим мои первые два пункта (хотя это бред конечно, но ладно). итак, подконтрольный порошенко банк "выкупает" долги ДТЭК перед иностранными банками (простите меня мои учителя по экономике, не я это начал). после этого списывает их (каким образом? за счет чего) и за это тот кто контролирует банк получает долю предприятия? которое не может погасить долги перед банком? рили?
открывается фирма с уставным фондом 1000 грн, которой банк "Приват" выдает кредит на 10 млн долларов под залог... личных обязательств руководства фирмы. после этого фирма перепродается несколько раз. чаще всего в офшор. а дальше фирма объявляет себя банкротом предварительно переведя деньги по фиктивным документам фирме прокладке, которая так же переводит бабки по цепочке еще в один офшор. Именно на такой схеме офшорка вавы ссыкливого получила от бени 60 млн долларов на свой счет.
К тому же я и не упоминал, что пэдра напрямую совершал эту "операцию".
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD
Орест Петренко
@wUwQotWJqZ1aVJD
Роттердам+, Мальдіви, Свинарчуки. Ці снаряди інформаційної війни влучили в мозок несформованої психіки 73%. І це були не просто фейки. А фейки, які КРАСИВО ЗВУЧАТЬ. "Центрэнерго начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1282628557034778626/photo/1
Судя по её заявлению, надо надеяться, что в самой "честной", и "патриотичной" фракции таких "различных групп депутатов", лоббирующих и протаскивающих игорный бизнес нет, и быть не может.