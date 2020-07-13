РУС
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес

Власть заинтересована в принятии закона об игорном бизнесе, поэтому для получения голосов на внеочередных заседаниях Верховной Рады могут проголосовать "хотелки" - законопроекты, лоббируемые различными группами депутатов.

Такую мысль на своей странице в Фейсбук высказала народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в понедельник, собрали внеочередное заседание, чтобы проголосовать постановление о назначении местных выборов. Но, постановление было прописано так, что в случае провала новых районов (а за это еще не голосовали) выборы могли быть сорваны. В принципе это было видно сразу, но слугам объяснили перед сессией, и ... это вопрос просто сняли с рассмотрения.
Зато выделили на выборы деньги. Это, конечно, хорошо. Но. Знаете откуда их забрали? Из фонда COVID-19. Причем, когда миллиард по выборам в этот фонд запихивали, мы им много раз повторили - выборы все равно придется финансировать. Тогда не услышали, теперь вернули", - написала нардеп.

На втором внеочередном заседании Рады 13 июля, по словам Сюмар, "под благими намерениями борьбы за безопасность на дорогах" полиции дали право осматривать машины без понятых, останавливать без причины и еще много жестких полномочий.

На 14 июля планируется также 2 внеочередных заседания Верховной Рады.

"На одном - всякий бред о том, что аптеки могут продавать свою продукцию через интернет и организовывать доставку. Что раньше они этого не делали ... ну и куча всякого лоббизма. Второе заседание - гораздо интереснее. Там хотят наконец принять закон, который позволит уволить Сытника. поскольку - коррупционер. О том, что в том же реестре за аналогичное правонарушение оказался президент Зеленский - ни слова. В четверг - "вишенка на торте": попытка вновь вернуть преподавание на русском в украинское образование. Почти "незаметный" реванш с полного благословения спикера Разумкова", - отмечает политик.

По мнению представителя фракции "ЕС" все это делается для того, чтобы собрать голоса для закона об игорном бизненсе.

"Потому что очень хочется таки протащить игорный бизнес! И поэтому удовлетворяются хотелки всех групп в различных фракциях. И неважно, что цена этого - возмущение общества из-за языка, окончательная порча отношений с западными партнерами из-за Сытника, и потенциальные угрозы нарушения прав человека . На кону - миллионы!", - пишет Сюмар.

Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес 01
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес 02

