Зеленский поручил Кабмину решить проблему несправедливого размера пенсий семьям воинов, погибших в АТО/ООС
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям воинов, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе. Об этой проблеме глава государства услышал от ветеранов во время встреч в разных регионах.
Об этой проблеме глава государства услышал от ветеранов во время встреч в разных регионах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тыс. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - отметил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это пенсии ДОЛЖНЫ быть ...
пенсии живут своей жизнью.
Это не зелёные уроды своими культяпками голосуют за размер пенсии
а пенсии сами по себе
Що ти падло зелене несеш... Тварино!
- а для соєвих і тут "зрада"..?
и совсем не догадывается, почему она год не коррелируется.
https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************
для них кремлёвский клоун - друг
они сидя на диване от войны устали без яндекса и сватов в контакте