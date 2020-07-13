Зеленский поручил Кабмину решить проблему несправедливого размера пенсий семьям воинов, погибших в АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям воинов, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе. Об этой проблеме глава государства услышал от ветеранов во время встреч в разных регионах.

Об этой проблеме глава государства услышал от ветеранов во время встреч в разных регионах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тыс. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

