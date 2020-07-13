Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже, - глава ВОЗ Гебрейесус
Ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться, если страны не примут исчерпывающие меры для борьбы с пандемией.
Об этом на брифинге 13 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"Слишком много стран движутся в неправильном направлении. Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств не отражают этого. Единственная цель вируса – найти людей для заражения. Противоречивые сообщения от мировых лидеров подрывают самый важный компонент любого ответа [на пандемию] – доверие. Если правительства недостаточно четко общаются со своими гражданами и не внедряют комплексную стратегию, направленную на подавление передачи и спасение жизней, если население не соблюдает основные принципы общественного здравоохранения, если основы не соблюдаются, эта пандемия может пойти только одним путем – будет становиться все хуже, хуже и хуже", – подчеркнул он.
Гебрейесус призвал "каждого лидера, каждое правительство и каждого человека внести свой вклад, чтобы разорвать цепи передачи (коронавируса) и положить конец коллективным страданиям".
"Я хочу быть с вами откровенным: в обозримом будущем не будет возврата к "старой жизни". Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", – добавил он.
Глава ВОЗ заявил, что все надеются на появление эффективной вакцины, "но мы должны сосредоточиться на использовании инструментов, которые у нас есть сейчас, для подавления передачи и спасения жизней".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Даже ВОЗ толкает в неправильном направлении!
Здоровый образ жизни, питание без химии и ГМО... А особенно важно дыхание свежим воздухом без выхлопных газов и выбросов (умирают от болезней легких).
Таким образом поднимется иммунитет. И даже чихать не будем на вирус.
Понимаю почему этот подлый ставленник медицинской мафии кипишует. Вот могу поспорить что скоро об этом заговоря в СМИ.