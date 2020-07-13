РУС
Официальные результаты президентских выборов объявили в Польше: Дуда обошел конкурента на 2%

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Государственной избирательной комиссии Польши.

За оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей.

Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть больше 422 тысяч из почти 20,5 миллиона голосов.

Явка на выборах 12 июля составила 68,18%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!"

Польша (8612) Дуда Анджей (788) Тшасковский Рафал (16)
Kогда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
13.07.2020 22:32 Ответить
Польша - це Україна,яка змогла...
13.07.2020 22:36 Ответить
Вітаю поляків! З адекватністю! Хай хоч у вас все буде добре! А нам ще б з кварталу б якось випхатись...(
13.07.2020 22:40 Ответить
Молодець Дуда,справжній переможець!Для України - прогнозований політик.
13.07.2020 22:28 Ответить
ага. За него голосовала быдломаса мечтающая о колбасе по 2,20. Средний класс и бизнес голосовали против.
Потому Польша почти самая бедная страна в ЕС, что много быдломассы.
14.07.2020 00:29 Ответить
Откровенно говоря, с таким результатом это так....пиррова победа.
13.07.2020 22:28 Ответить
зе ризиковано вітав Дуду.
а якби помилився ?
13.07.2020 22:29 Ответить
Kогда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
13.07.2020 22:32 Ответить
Посмотрим на её благополучие после 2020 года. До этого ЕС шприцовал по 11 миллиардов каждый год.
13.07.2020 22:45 Ответить
Корисні копалини окупованих земель дали московитам 3-4 трлн дол за 10 років, а до рівня Польщі і близько не тягнуть.
13.07.2020 22:54 Ответить
Не московитам, а московитским олигархам. Верхушке российского мафиозного государства.
И тут всё в вашем утверждении становится на свои места - польские олигархи до уровня московитских и близко не тянут. И даже до уровня украинских, если уж на то пошло.
14.07.2020 00:21 Ответить
по 18...
13.07.2020 23:40 Ответить
Шото вспомнился 2010 год,когда януковощ тоже "пабедил" нарисовав себе пару процентов.
13.07.2020 22:32 Ответить
Таким голосуванням Польща , фактично , розділилася навпіл - але до жодних протистоянь це не призведе !
Нам варто повчитися в поляків тому , як люди з різним баченням можуть об'єднатися для блага своєї країни !
13.07.2020 22:40 Ответить
Немає там ніякого поділу та різного бачення по основних державницьких питаннях - для них Польша, їхня мова та віра понад усе, і кацапів там ніхто й бачити не хоче. А в Україні купа прибацаних малоросів, яким вічно "какая разніца", яким срати на мову та які сплять і бачать себе раком перед ****** та гундяєм. Про яке об'єднання може йти мова, якщо більша частина населення - це шлунки на ніжках?
14.07.2020 00:05 Ответить
там четкое разделение на пролетарское быдло которое голосовало за халяву, которую раздавал Дуда. И средний класс и самозанятых, которые голосовали против.
14.07.2020 00:30 Ответить
Ну-ну. Ты опрашивал лично? Я вот общаюсь с поляками каждый день и большинство голосовало за Дуду. Тишкоковский выезжал на своем отношении к ЛГБТ, так как после ситуации в США - это модно и популярно.

Самозанятые - это термин исключительно российский. В Польше и Украине - он не используется.
14.07.2020 14:10 Ответить
Не опрашивал но наблюдал споры поляков. У нас на работе баталии такие были шописец. Одной дуре чуть морду не набили когда она сказала что за Дуду потому что он пенсионный возраст обещал снзить
И так и разделилось - село и городские нищеброды + пенсы за Дуду. Те кто работают и нормально зарабатывают (или самозанятые = микробизнес без наемного труда) - за Тша.
14.07.2020 14:52 Ответить
Польша - це Україна,яка змогла...
13.07.2020 22:36 Ответить
бо мають гідність
13.07.2020 23:13 Ответить
Такий мінімальний розрив та ще й на користь владного кандидата напевно не надасть йому легітимності.
13.07.2020 22:36 Ответить
ну это как в чемпионском боксерском бое - при ничей чемпионом остается чемпион а не претендент
13.07.2020 22:44 Ответить
Досить скиглити. Ви Украіну пожалійте з презіком-дебілом, якого ви обрали.
13.07.2020 22:44 Ответить
Вітаю поляків! З адекватністю! Хай хоч у вас все буде добре! А нам ще б з кварталу б якось випхатись...(
13.07.2020 22:40 Ответить
Навіть якби обрали опозиціонера,катастрофи в Польщі би не було.Він ліберал,але не лівак.До речі,двом кандидатам було по 48 років.
13.07.2020 22:48 Ответить
Ви уявляєте собі у Польщі російськомовного поляка?
13.07.2020 22:52 Ответить
https://censor.net/user/394174 Який польської не знає.Звісно ні.Це ж ганьба.
13.07.2020 22:54 Ответить
В Польщі все буде добре.Тому що,в них обирають справжніх політиків.
13.07.2020 22:53 Ответить
Я почитав соцмережі,то наші якусь дурість пишуть за польські вибори.Одні пишуть,що бидло голосує за Дуду,інші пишуть,що бидло голосує за Тшасковського.А я вважаю,що і за одно і за іншого голосували нормальні люди.Не потрібно наші вибори переносити на поляків.
13.07.2020 23:02 Ответить
просто бидло проголосувало за клоуна, бо хотіло безкоштовного концерту.
13.07.2020 23:14 Ответить
https://censor.net/user/129088 Ні Дуда,ні Тшасковський не клоуни.
13.07.2020 23:23 Ответить
я не про поляків
13.07.2020 23:27 Ответить
Там основное различие в отношении к ЛГБТ и отмене некоторых социальных выплат.
14.07.2020 14:11 Ответить
https://censor.net/ua/user/129088 Зрозумів.
13.07.2020 23:30 Ответить
Ха Дуду голосовало быдло и пенсы.
За Рафала - самозанятые, средний класс, люди бизнеса.
Дуда раздает халяву быдлу - выплаты за каждого ребенка, соц.помощь.
Тшасковски обещал сосредоточиться на развитии бизнеса и прекратить раздачу халявы люмпенам.
14.07.2020 00:34 Ответить
почему никто в верхушке у них не поднимает вопрос расследования крушения самолета с делегацией польской, где погибла вся верхушка польши вместе с президентом?
на фоне того что в гааге идет слушание по боингу
это было бы уместно
сдается мне что туск, камаровский и др. (они же вроде стали рулить сразу после?)
пока имеют какие то должности этого не допустят
туск вроде имеет высокий пост в европарламенте (или имел)
это конечно не значит что они все это затеяли
но неужели там наверху столько противников расследования
или это политики ес или сша не дают зеленый свет?
пока ограничиваются только тем что просят вернуть обломки самолета
14.07.2020 06:57 Ответить
Потому, что это несерьёзно. Этот самолёт никто не сбивал, он был исправным и управляемым до последней секунды своего полёта.
16.07.2020 06:32 Ответить
Теперь гарантированно американские базы в Польше, газовый терминал СПГ в Свиноуйце, морской незавсимый от РФ канал на Висленской косе и обновление парка польских ВВС
14.07.2020 08:18 Ответить
І що Тшасковський через суд не буде вимагати перерахунку голосів? У нас це було аж бігом.
14.07.2020 08:19 Ответить
Когда нет весомого перевеса у одного из кандидатов, то это самый плохой вариант развития событий в стране. Не все граждане, в любой стране, поголовно, согласны выполнять основное правило демократии, подчинение меньшинства большинству. 2% разницы, это неустойчивое равновесие, без твёрдой точки опоры, будет усиливать политический, а вслед за ними и экономический хаос.
16.07.2020 06:28 Ответить
 
 