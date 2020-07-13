Официальные результаты президентских выборов объявили в Польше: Дуда обошел конкурента на 2%
По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Государственной избирательной комиссии Польши.
За оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей.
Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть больше 422 тысяч из почти 20,5 миллиона голосов.
Явка на выборах 12 июля составила 68,18%.
Потому Польша почти самая бедная страна в ЕС, что много быдломассы.
а якби помилився ?
И тут всё в вашем утверждении становится на свои места - польские олигархи до уровня московитских и близко не тянут. И даже до уровня украинских, если уж на то пошло.
Нам варто повчитися в поляків тому , як люди з різним баченням можуть об'єднатися для блага своєї країни !
Самозанятые - это термин исключительно российский. В Польше и Украине - он не используется.
И так и разделилось - село и городские нищеброды + пенсы за Дуду. Те кто работают и нормально зарабатывают (или самозанятые = микробизнес без наемного труда) - за Тша.
За Рафала - самозанятые, средний класс, люди бизнеса.
Дуда раздает халяву быдлу - выплаты за каждого ребенка, соц.помощь.
Тшасковски обещал сосредоточиться на развитии бизнеса и прекратить раздачу халявы люмпенам.
на фоне того что в гааге идет слушание по боингу
это было бы уместно
сдается мне что туск, камаровский и др. (они же вроде стали рулить сразу после?)
пока имеют какие то должности этого не допустят
туск вроде имеет высокий пост в европарламенте (или имел)
это конечно не значит что они все это затеяли
но неужели там наверху столько противников расследования
или это политики ес или сша не дают зеленый свет?
пока ограничиваются только тем что просят вернуть обломки самолета