Официальные результаты президентских выборов объявили в Польше: Дуда обошел конкурента на 2%

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Государственной избирательной комиссии Польши.

За оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей.

Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть больше 422 тысяч из почти 20,5 миллиона голосов.

Явка на выборах 12 июля составила 68,18%.

