Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав"

Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год:

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявлял, что в Украине действует масштабная система скруток НДС. Нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подтверждает эту информацию.

"К сожалению, Уманский оказался прав. Он был близок по сумме (в мае 2020 года, по данным экс-министра, скрутки НДС составили 1,9 млрд грн. - Ред.). Чистая классика: спрос на скрутки НДС формирует предложение. А спрос - есть. Величину этого спроса я примерно уже посчитал", - сообщил он в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Любченко, есть несколько отраслей, которые "формируют теневую потребность".

"Первое - это сельхозпродукция. Та, которую надо легализовать. Откуда берется эта сельхозпродукция? У нас 10,4 млн га земли из 16, которые распаеваны, оказывается, обрабатываются мелкими фермерами ("одноосібниками"). Я тоже был по ту сторону баррикад от государства и видел, как воевали за границу, за каждый участок. Я понимаю, что оно не обрабатывается неофициально. Соответственно, несложно посчитать, что даже "безрукий" хозяин в год будет иметь минимум 15 тыс. с гектара. То есть с 10,4 млн га земли мы можем иметь зерна на 150 млрд грн, которые надо легализовать. А это 25 млрд НДС. Вот они 100% формируют спрос. Следующая ситуация - табачная продукция. Это цифра точная абсолютная, вся пробита уже по всем потерям, по году это 4,3 млрд НДСа надо легализовать товарищам, которые продают сигареты в ларьках, но потом якобы их возвращают непроданные. (На самом деле сигареты продают за наличку.) Кроме этого еще есть известная всем контрабанда. Все об этом знают. Официально признанный уровень теневой экономики - 28-30% в стране. Контрабандного товара в Украине надо легализовать, по нашим подсчетам, еще на 15 млрд грн в НДСе. Вот только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд "скрученного" НДС", - подсчитал глава ГНС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос. СПИСОК

Теневую потребность в скрутке НДС надо как-то удовлетворить.

"Главные товары (которые участвуют в скрутках НДС) - удобрения и хозяйственные товары: краски, лаки, химия бытовая. То есть то, что пользуется постоянным стабильным спросом и может быть продано за наличку. Следующая группа - пиво и продовольственные товары, которые тоже формируют (налоговый кредит) и продаются за наличку. Начиная от окорочков известных производителей. Я уверен, что хозяева холдингов об этом не знают. Это работает на уровне мелких снабженцев, которые продали товар за наличку, им оформили возврат, а дальше они продали по безналу, но уже пустые бумаги, то есть продали НДС. На этих примерах мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год, которые не получает бюджет. Из них только по импорту порядка 27 млрд НДСа", - отметил Любченко.

Напомним, в апреле бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры. "5 млрд.грн. в месяц" - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы "оптимизировать" такой объем НДС, необходимый объем самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - "уход" от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его "надувание", оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре", - написал Уманский.

Читайте полное интервью: "Уманский был прав. Мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год", - глава ГНС Алексей Любченко

НДС (421) Любченко Алексей (80)
13.07.2020 22:34
13.07.2020 22:34
13.07.2020 22:49
13.07.2020 22:49
Зебила это устраивает---воровство наших пенсий, пособий, стипендий и зарплат. С Зебилом естественно делятся. ПОДОНОК ИЗРАИЛЬСКИЙ.
13.07.2020 22:33
Зебила это устраивает---воровство наших пенсий, пособий, стипендий и зарплат. С Зебилом естественно делятся. ПОДОНОК ИЗРАИЛЬСКИЙ.

13.07.2020 22:33
13.07.2020 22:33
А почему израильский аааааааа?
13.07.2020 22:47
так цей механізм відшліфував король шоколаду.

13.07.2020 23:42
13.07.2020 23:42
Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію" - Цензор.НЕТ 2205
13.07.2020 23:45
Организм всех этих "скрутчиков" посадил?

13.07.2020 22:34
13.07.2020 22:34
новое поганяло шакалу-прилипале...
13.07.2020 23:50
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 1967
13.07.2020 22:34
Ну вот вам-нам и Бальцерович! И второй Бальцерович тоже есть. Один в запасе как бы если что. Пожинать нам скоро плоды увесисто-сочные! Ох и быстро всё попёрло. В смысле вода в хату!

13.07.2020 22:37
13.07.2020 22:37
40 миллиардов в год... как раз столько, сколько МФВ потом "компенсирует", а народ - отработает, или за что рассчитается землёй

13.07.2020 22:39
13.07.2020 22:39
мда... уж....
претензій до зеленського немає.
претензії є до 73% клінічних ідіотів.
13.07.2020 22:40
Та да при Порошенко такого не было.
14.07.2020 16:20
ну, так доведіть.
докази в студію!
14.07.2020 16:24
Доказы чего,что на ндс гроши заробляли.? Вы с какой планеты?

14.07.2020 16:48
14.07.2020 16:48
тади не п...и.
14.07.2020 16:59
Ну пля надоел уже этот приблатнённый сарказм.

14.07.2020 17:02
14.07.2020 17:02
ну так не п...и.
14.07.2020 17:04
(I)
14.07.2020 17:08
14.07.2020 17:09
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 5475
13.07.2020 22:41
Еще б ему не подтвердить, если сам и крутил эти схемы

13.07.2020 22:48
13.07.2020 22:48
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 7177
13.07.2020 22:49
Та да, .......................... .
13.07.2020 22:53
Меня тошнит от слова "зеленский", но произнесённые человеком слова не должны быть пустыми, как лай дворняжки.
Войдёт в историю когда? Или в 2023 история Украины закончится? Или Вы, правда уверены, что избиравшие президентами зеленского и януковича украинцы, обязательно теперь выберут достойного президента, который поведёт страну к процветанию?
И главное, по сути вашего утверждения - каковы критерии сравнения тех же зеленского и януковича? Кто более бездарен туп и наглее грабит страну? Вопрос очень не прост.
По крайней мере человек мыслящий, и достаточно откровенный не напечатает этого утверждения жирным шрифтом в розовой рамочке.
14.07.2020 00:09
На скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год, нужно увеличить эту цыфру.

13.07.2020 22:54
13.07.2020 22:54
Глава ГНС Любченко подтвердил,... нужно ещё законспектироватьГлава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 7272
13.07.2020 23:00
Молодец Зеленский! Души врагов України!

13.07.2020 23:03
13.07.2020 23:03
Ага, оні прям задихаютса со смєху, відя как мудрий нарід, словно клавіши піаніно, отзиваєтса на очєрєдниє порциї такого желанного і долгожданного ім зєльоного турборєжимного дєрьма.

13.07.2020 23:43
13.07.2020 23:43
Рузге едь в хабаровск! У нас- в спам

14.07.2020 00:25
14.07.2020 00:25
"У вас" ето гдє? Под кришкой піаніно?

14.07.2020 00:31
14.07.2020 00:31
ПДВ є досить складним в адмініструванні податком, не дивлячись на запроваджений автоматизований контроль, залишаються питання людського фактору в його адмініструванні. Даний податок завжди був найбільш привабливим для мінімізації сплати. Питома вага ПДВ в наповненні держбюджету є ключовою. А де великі гроші, там і не прості схеми. Якою б досконалою не була автоматизована програма, достатньо буде однієі комісії з розблокування податкових накладних, щоб вона почала діяти в зворотньому напрямку.

14.07.2020 00:09
14.07.2020 00:09
кто сказал что нет в гробу карманов?...
там - костюм, а в нём...аж восемь их
14.07.2020 00:10
потужные папередние схемы.
14.07.2020 05:13
не тужься
14.07.2020 07:59
я не тужусь.
ты не тужься.
14.07.2020 08:21
40 лярдів ? Знову бубочку оббрехали . І знову свої . А 40 лярдів відіб'ють на штрафах і їх теж украдуть . І буде в карманах 80 лярдів.

14.07.2020 07:58
14.07.2020 07:58
не обзывай петрушу бубочкой.
14.07.2020 08:24
А хто це краде і "скручує" мільярди? Хто мародер, тільки не словесний, а реальний? Нові такі чесні, що навіть не можу на них подумати. Повивозив всі запаси, які лежали з початку проголошення незалежності. Мабуть вони кражу назвали бізнесом? Як генеральну прокупатуру перейменували в офіс прокурора?

14.07.2020 08:47
14.07.2020 08:47
Потужный и его свинарчуковская шайка.

14.07.2020 09:48
14.07.2020 09:48
НДС давно нужно упразднить! Налог, с которого бюджет ничего не получает - нонсенс.

14.07.2020 09:27
14.07.2020 09:27 Ответить
 
 