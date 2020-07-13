Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав"

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявлял, что в Украине действует масштабная система скруток НДС. Нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подтверждает эту информацию.

"К сожалению, Уманский оказался прав. Он был близок по сумме (в мае 2020 года, по данным экс-министра, скрутки НДС составили 1,9 млрд грн. - Ред.). Чистая классика: спрос на скрутки НДС формирует предложение. А спрос - есть. Величину этого спроса я примерно уже посчитал", - сообщил он в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Любченко, есть несколько отраслей, которые "формируют теневую потребность".

"Первое - это сельхозпродукция. Та, которую надо легализовать. Откуда берется эта сельхозпродукция? У нас 10,4 млн га земли из 16, которые распаеваны, оказывается, обрабатываются мелкими фермерами ("одноосібниками"). Я тоже был по ту сторону баррикад от государства и видел, как воевали за границу, за каждый участок. Я понимаю, что оно не обрабатывается неофициально. Соответственно, несложно посчитать, что даже "безрукий" хозяин в год будет иметь минимум 15 тыс. с гектара. То есть с 10,4 млн га земли мы можем иметь зерна на 150 млрд грн, которые надо легализовать. А это 25 млрд НДС. Вот они 100% формируют спрос. Следующая ситуация - табачная продукция. Это цифра точная абсолютная, вся пробита уже по всем потерям, по году это 4,3 млрд НДСа надо легализовать товарищам, которые продают сигареты в ларьках, но потом якобы их возвращают непроданные. (На самом деле сигареты продают за наличку.) Кроме этого еще есть известная всем контрабанда. Все об этом знают. Официально признанный уровень теневой экономики - 28-30% в стране. Контрабандного товара в Украине надо легализовать, по нашим подсчетам, еще на 15 млрд грн в НДСе. Вот только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд "скрученного" НДС", - подсчитал глава ГНС.

Теневую потребность в скрутке НДС надо как-то удовлетворить.

"Главные товары (которые участвуют в скрутках НДС) - удобрения и хозяйственные товары: краски, лаки, химия бытовая. То есть то, что пользуется постоянным стабильным спросом и может быть продано за наличку. Следующая группа - пиво и продовольственные товары, которые тоже формируют (налоговый кредит) и продаются за наличку. Начиная от окорочков известных производителей. Я уверен, что хозяева холдингов об этом не знают. Это работает на уровне мелких снабженцев, которые продали товар за наличку, им оформили возврат, а дальше они продали по безналу, но уже пустые бумаги, то есть продали НДС. На этих примерах мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год, которые не получает бюджет. Из них только по импорту порядка 27 млрд НДСа", - отметил Любченко.

Напомним, в апреле бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры. "5 млрд.грн. в месяц" - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы "оптимизировать" такой объем НДС, необходимый объем самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - "уход" от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его "надувание", оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре", - написал Уманский.

