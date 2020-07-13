РУС
До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию

Журналист Михаил Ткач, который обнаружил переезд Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе, считает это отказом от задекларированных ранее принципов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Говорят, после нашего материала на государственных дачах в Конча Заспе усилили меры безопасности. Теперь проверяют пассажиров и багажники автомобилей, заезжающих внутрь. Я в багажнике не поеду. Честное слово. Также, по информации источников, катер охраны следит за дачей из воды.

Не буду комментировать офф-рек руководителя ОП Ермака в пятницу. Скажу лишь, что когда в 2016 году президент Порошенко попросил меня "не искать черную кошку в темной комнате, которой там нет", то в комнате кроме кошки оказались собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт и Медведчук. Но сегодняшние руководители государства четыре года назад, наверное, не следили за политикой, поэтому думают что это удачная цитата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО

Ткач продолжил: "Теперь о президенте. Перед выборами кандидат Зеленский выставил за себя самую привлекательную цену. Зеленский пообещал избирателям президента практически за бесценок. Только выберите меня среди других. Обещал не брать с избирателей ни кортежей, ни самолетов, ни дач. И, конечно, покупатель пришел и выбрал.

И здесь у президента Зеленского начались проблемы с тем, чтобы отдать обещанный товар. Одно дело отдавать себя за бесценок на словах, другое - на деле. На деле - это не так удобно. Только Зеленский совершил перелет государственным самолетом - он понял что это удобно. И продавать самолеты уже не решился. Даже несмотря на то, что это его слово и стоимость этого слова. Чем дороже Зеленский начинает себя оценивать как президента тем меньше начинает стоит его личное слово.

Кортеж - тоже удобно. Государственная дача - вообще удобно. Ну когда еще в его трехэтажном доме будет лифт и мраморные санузлы? Две с половиной тысячи квадратных метров с лифтом и три гектара на берегу в Конча Заспе. Это дорого даже для "небедного" Зеленского. Такая недвижимость в таком месте даже для успешного шоумена не по карману. Здесь Италия. Здесь люди не знают цену денег и поэтому здесь дороже. А бесплатный ремонт и бесплатное проживание в таком месте - это удобно и вообще удивительно. Детям класс. Жена - довольна. Вы не согласились?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента

"И управление правоохранительными органами в ручном режиме - это тоже удобно. Одно дело хаос и непредсказуемость, а другая - сговорчивые оппоненты. И управления судами - удобно.

А когда с тобой постоянно хотят встретиться и Ахметов и Пинчук и Коломойский? Удобно и даже приятно. Приятно вечером по телевизору о себе посмотреть приятные вещи, например, по ТРК Украина.

И не допускать к себе неудобных журналистов - тоже очень удобно. Потому что отвечать на неудобные вопросы - удобно.

А коррупция - это вообще очень удобно. Особенно, когда есть удобно управляемые правоохранительные органы и удобная предсказуемость судов. Депутаты голосуют. Все работает. Все довольны", - подчеркнул Ткач.

Журналист продолжил: "Отказ от государственной дачи - это вообще было едва ли не самым легким предвыборным обещанием. Выбирая между удобством и принципиальностью президент выбрал удобство. И это показательно. Не менее показательна и реакция. Переезд готовили и планировали. Но объявить о переезде офис президента смог только через час после эфира в котором была обнародована информация о переезде президента и это не мешает офиса президента сейчас утверждать что все было прозрачно и публично и никто ничего не скрывал.

Я, если честно, надеялся до последнего, что задним числом ОП смастерит договор аренды на государственную дачу. Человек же не бедный. Или ремонт за свой счет. У Зеленского нет 300 тысяч гривен? Не учитель стал президентом. Официальный миллионер. Государственная дача для слуги народа - это как Мальдивы для президента Порошенко. Несоответствие задекларированным принципам. Но даже в таких минимальных неудобствах президент, похоже, не видит смысла".

"Да, похоже, президент по слуги народа превращается в господина, а народ - в раба. В который раз. И даже если это не нарушает закон - это не значит, что этот закон справедлив. Это не значит, что этот закон не нужно менять", - резюмировал Ткач.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) резиденция (147) Конча-Заспа (86) Ткач Михаил (139)
До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию - Цензор.НЕТ 4501
13.07.2020 22:52
Кто-то ещё считает, что слово Зеленского что-то стоит?
13.07.2020 22:52
Перед выборами кандидат Зеленский выставил за себя самую привлекательную цену.
..льдь з окружної. Мудрий нарід не знехтував.
13.07.2020 22:51
І чому це повинно когось хвилювати? Його будинок - може хоч подарувати. Чи ви бажали придбати, та не встигли?
14.07.2020 00:25
Он продал его по документам "дешевле", чтобы не платить налоги, он мелочный, гнусавый, злопамятный, жлоб. Вот смотри, тебе в карман залез не просто чиновник, а президент, а ты как последний лох пытаешься его защитить, вот поэтому Украина в такой заднице. И да, не надо мне что-то про Порошенко задвигать, придумай другую отмазку, почему ты такая лошара.
14.07.2020 00:59
Які податки? Розумієш що кажеш? Я продаю СВОЮ нерухомість і повинен сплачувати податки? Комуніст?
14.07.2020 01:06
Вы бы законы сначала почитали.
При продаже недвижимости платится:
- пенсионный сбор;
- держмито;
- военный сбор;
- налог на доходы (если продаете чаще, чем 1 раз в год).
14.07.2020 01:24
Якщо частіше за 1 раз на рік то це бізнес - як агенство нерухомості. А якщо ви продаєте просто своє житло то це як продажа старого пальто чи кававарки. Які податки?
14.07.2020 01:28
Еще раз. Первые три пункта платятся всегда при продаже недвижимости.
14.07.2020 01:32
Я не знавець українських законів, але те що ви кажете так нелогічно, що я навідь подивився. І навіть ви вводите мене в оману?

"До продавця пенсійний збір (ПЗ) з продажу нерухомості жодного стосунку не має.

Платниками ПЗ є як юридичні, так і фізичні особи, які придбавають нерухомість ( п. 9 ст. 1 Закону № 400*). Тож платником ПЗ за операцією купівлі-продажу нерухомості буде ваш покупець - фізична особа.

* Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

Сплачується ПЗ у розмірі 1 % вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу ( п. 9 ст. 1, п. 8 ст. 2 Закону № 400).

Щоправда, слід урахувати деякі винятки. Від сплати звільняються:

- громадяни, які придбавають житло вперше;

- громадяни, які перебувають у черзі на отримання житла;

- фізособи, які набули права власності на житло в результаті приватизації."
14.07.2020 01:39
Я так вважав що президент України (про нього йде мова у статті) це продавець. То ж полімічна заява що він приховав частину ціни щоб не сплачувати пенсійного сбору не має жодного смислу. Звичайно, якщо ви не маєте інфо що президент продає вже другу нерухомість цього року - інша справа.
14.07.2020 01:56
Лишаємося у рамках здорового глузду.
"1 356 000 грн" "у 4,7 рази дешевше ніж ринкова ціна"

То ж прихована сума 5.017.200

1% (якщо покупець придбав не перше житло) = 50 170 грн
То ж доли президента 25 085 грн

14.07.2020 02:04
Загалом

1) Президент продає перше житло цього року - тож ніяких податків
2) Збори
а) ПФ 1% сплачує покупець (президент - продавець)
б) сплата нотаріусу, що ви назваєте "мито" 1%
в) війсковий збір не сплачується якщо я розумію українську https://mind.ua/publications/20196891-ne-viddati-zajvogo-yaki-platezhi-obovyazkovi-pri-kupivli-prodazhu-kvartir
3) Є дикувата теорія зговору по якої президент приховав ~ 2000 €
4) Дуже смішно
14.07.2020 02:20
Это фиктивная продажа доверенному лицу чтоб оправдать переезд на госдачу.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08
Ты дебил? Вали отсюда, кремлевская подстика с "немецким" флагом. Зад целовать ослу оманскому будешь у себя в мокшандии, придурок. Оно еще и про наши законы рассуждает, убогое
14.07.2020 10:41
Ой ! Подивись ! Тут знайшов країну ,повну комуністів !

"Спекулятивный налог в Германии рассчитывается таким образом: из выручки от продажи недвижимости вычитаются:- цена покупки недвижимости;
- все затраты на приобретение (маклерские комиссии, нотариальные комиссии, налог на приобретение );
- затраты на ремонты;
- аммортизация; и т. д.
Спекулятивный налог является прогрессивным, рассчитывается индивидуально для каждого налогоплательщика и составляет от 14 до 45 %.
ВАЖНО! Спекулятивный налог в Германии НЕ платят в случаях, если:
- если три последних года, включая год продажи, собственник использовал данное жилье как постоянное место жительства;
- недвижимость была в собственности более 10 лет."
14.07.2020 05:19
"Украина в такой заднице" тому що про сплачування податків розповідають люди, які не тільки ніколи їх не сплачували, а навіть не розуміють, що це таке
показать весь комментарий
с удовольствием послушаем, что такое налоги и как их платят в Украине
14.07.2020 01:26
Це має хвилювати навіть не податкову ,а швидше-правоохоронні органи і виборців.Чому нерухомість була продана за ціною,вдвічі більшою за ринкову ціну ? (ділянка-1356000 + будинок -13470000. Це близько 500000 дол.)
Маємо: або підкуп президента,або легалізацію тіньових коштів. Звичайно,справа складна для доведення,але красномовна,і неважливо,чи Зєлєнскій збирається розлучатися,чи просто жити на широку ногу з численних хабарів і відкатів,отриманих на державній службі.
14.07.2020 05:44
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения... пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи

2Фесс.2:11
14.07.2020 00:38
Ні! Ну реально досить вже прозрівати! Засцяні ЗЕБІЛЬНІ очі не прозріють...
14.07.2020 01:04
Зеленський має юридичне право, за посадою, використовувати державну дачу для особистого проживання? Має. Скористався таким правом, його особисте рішення. Додає це йому рейтингу в очах виборців - ні. Чи додало б йому рейтингу рішення перебратися в жити в «хрущовку» - також ні, бо виглядало б як популізм. Поживе на державній дачі, не найбільші трати для бюджету. На виконання обіцянок в президента п'ять років, тож ще є час і дачі передати дітям, і літаки продати. А щодо обіцянок, як то кажуть обіцяти - не мішки носити. Гарно зіграти президента і бути гарним президентом дві різні речі. Особисто мені, Зеленського шкода, просто, як людину. Наше бажання бачити президентом людину не з політики, вкотре доводить професіоналізм не останню грає роль. Порошенко досвідчений політик, Зеленський починаючий, їх не можливо порівнювати. Якщо Зеленський і мав чисті та щирі наміри зробити життя в країні кращим, давав обіцянки, то це скоріше, як людина, що була на той час далека від політики. Бо реалії інші і багато з того, що говорив та обіцяв Зеленський, досвідчений політик не промовив би і пошепки. Враховуючи інформаційну війну, війну на сході, стан економіки під час карантину, рівень розвитку держави на 29 році незалежності і досвід президента Зеленського, як політика, хочеться сказати - тримайтеся, пане Президенте, і ми разом з вами, бо легшого життя поки що не світить.
14.07.2020 02:08
На виконання обіцянок в президента п'ять років, тож ще є час і дачі передати дітям, і літаки продати.

вы бредите ЗЕленню
14.07.2020 02:35
Це був сарказм коли що. А щодо обіцянок дав - забрав, то це як я пообіцяю відремонтувати авто, знаючи про нього лише те, що в автомобіля чотири колеса і руль. І людина, яка погоджується на ремонт, знає мій досвід і рівень. Питання - чого очікувати?
14.07.2020 07:21
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 8898
14.07.2020 04:43
Вы правы на 100 проц и неправы на 100 проц.Это прекрассный спич адвоката.
Зеленский хозяин своего слова. Хочет слово дал,хочет обратно взял.А ведь это называется мошенничество на доверии,или я не прав?
14.07.2020 06:21
этот "потерпиллер" в случае с дачей таки не нарушает закон.
он нарушает данное им слово.

он безграмотный дилетант и не способен управлять такой сложной системой, как страна.
его выбрали, однако - именно за красивые слова.
и теперь всем очевидно, что
- и не умеет ни хрена
- и словам тоже грош цена.

Так на хрена нам это пархатое счастье?!
маму-римму радовать?
14.07.2020 08:45
Та не хвилюйся ти так за нього. Все у Вовіка ЗЕшибісь.
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 4810 До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 4810
14.07.2020 08:56
Не буду😄
14.07.2020 09:32
О! еще одна зеленожопая дурында объявилась. Я себе представляю, как бы эта шалава орала не своим голосом, если бы, не дай Бог, решился перехать на эту дачу Порошенко. Кремлевские ушлепки на Цензоре не просто тупые, их месседжи в стиле раша тудей и канала орт, выдают их с потрохами, а у них даже ума не хватает это понять.Дебилы , ьля...
14.07.2020 10:45
Як би орала шалава почувши новину про Порошенка, котрий на держдачу заселився, не маю часу уявляти, залишу це тому, в кого яскрава фантазія і багато часу.
А Петро Олексійович, можливо не найкращий з президентів, але точно не найгірший. І точно не заслуговує ні «помий» в свою адресу, ні «високо інтелігентних» захисників, котрі людей розрізняють за коліром жопи та переглядами каналів.
14.07.2020 18:53
Все так. І Президент не має ходити у штопаних труселях.
Але просто скажи, що я сбрехав вам, не любі українці, коли йшов на вибори, а ви , дурні, мені повірили. Вибачайте. Невже ви думали, що я зовсім вже такий дурний, що відмовлюся від такої шари. І дача, і кортежі, і патронат ( повара, офіціанти, прибиральниці, лікарі, дантісти, масажисти, садовники, прачки-швачки, дієт-сестри; вчителі для дітей; тренери і дітям, і дружині; айтішніки; приватний зоопарк (без страусів); безкоштовний бутік - одяг, взуття, аксесуари, прикраси; візажисти, охорона цілодобова - і,і,і...
Ніхто ж від цього не відмовився - ні Крачук, ні Ющенко. Ну, Порошенко щось на дачі не жив. А так в нього все було.
Що можна сказати: чепгове БРЕХЛО )))
14.07.2020 12:52
Вовочка отдал дачу.... Вовочке.
детский дом, ей Богу !
14.07.2020 02:31
Всё верно Зе сделал, перевёз детей на лето на госдачу. И всё по закону.
Журналюжкино каждое слово - брехня.
14.07.2020 05:37
Журналист тупой, как валенок потому, как не знает, что есть протокол охраны первого лица, согласно которого был перевезен Президент Украины туда, где легче обеспечить безопасность его и его семьи.
14.07.2020 06:55
Президент Австрии на трамвае из дому на работу ездил. Напряги извилину от трусов и поищи фото сам. Равно как и фото дачи Меркелихи.
14.07.2020 07:18
Тупым кацапским троллям-
(unknown)f675ef15
не отвечаю, сдохни с голоду, от меня ни копейки не получишь.
14.07.2020 07:59
Это все было предсказуемо.только идиоты могли поверить шуту.
14.07.2020 07:39
14.07.2020 08:41
Все тепер на продаж (як запобіжний захід перед втечею), і на нове будівництво клоуном в Омані будиночка, на фундаменті того, що не успів закінчити там завгар Йолка у звязку з виїздом на ПМП до Ростова.
14.07.2020 08:04
пархатый *******
14.07.2020 08:18
Якщо Зеленський тримає своє слово- він дуже скоро перепише ту дачу на дітей. Їх у нього аж двоє, та й третє, подейкують, на підході.
14.07.2020 08:49
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 5049
14.07.2020 09:26
Дитё едет в детский дом 🙄
14.07.2020 11:32
Бестолковое президенство Зе со всей его президентской сворой не хило бьет по карману все беднеющей Неньке и становится все более неизвестно,парламентская или президентская у нас Держава..
14.07.2020 10:19
Идет путем овоща .уже недалеко и к золотому унитазу
14.07.2020 10:41
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 1767
14.07.2020 11:11
Ткачику, якого дідька ти досі кусаєш Порошенка? Не в останню чергу і завдяки тобі оце Хрипате лайно обманом захопило владу в Україні. Але ти, здається, своєї провини не відчуваєш? Чи ти справді не бачиш різниці між тижневою відпусткою за власні гроші і безплатним проживанням мільйонера на державній дачі за державний кошт?
14.07.2020 15:28
Слышь, Ткач! Хватит упоминать имя Порошенко в суе! Он шо жил на этой даче, да и власть он передал давным давно! Сосредоточься на осле оманском
14.07.2020 16:42
Може це навчить хоч трохи українців не вірити популістським обіцянкам, бо популізм=брехня, це слова синоніми. Хоча навряд. Найбільш образливо те, що по життю українці зовсім інші - і скептичні, і недовірливі, і в більшості розумні. Але в політиці - здатні Україну знищити за гарну обіцянку.
14.07.2020 19:19
Осел Оманский думать априори не может , именно по тому что он осел , оно может только за морковкой идти.
14.07.2020 19:32
На мою думку питання проживання першої особи має бути врегульоване законодавчо.Як в США.Став президнтом,заїхав в Білий Дім,пішов з посади- виїхав.
14.07.2020 19:38
У провинциалов с кварталОв с цитатами так же лажово, как и с начитанностью... Лев Толстой говорил "Каждый человек представляет собой простую дробь. Где числитель - это то, что о нём думают другие...А знаменатель - то, что он думает о себе сам. И чем больше знаменатель - тем мельче и ничтожнее дробь" Чем дороже Зеленский начинает себя оценивать как президента тем меньше становится эта дробь.
14.07.2020 19:59
Мне нечего добавить к словам Михаила Ткача. Полностью согласен с его выводами и оценками относительно хама 2.
14.07.2020 20:20
