До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию

Журналист Михаил Ткач, который обнаружил переезд Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе, считает это отказом от задекларированных ранее принципов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Говорят, после нашего материала на государственных дачах в Конча Заспе усилили меры безопасности. Теперь проверяют пассажиров и багажники автомобилей, заезжающих внутрь. Я в багажнике не поеду. Честное слово. Также, по информации источников, катер охраны следит за дачей из воды.

Не буду комментировать офф-рек руководителя ОП Ермака в пятницу. Скажу лишь, что когда в 2016 году президент Порошенко попросил меня "не искать черную кошку в темной комнате, которой там нет", то в комнате кроме кошки оказались собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт и Медведчук. Но сегодняшние руководители государства четыре года назад, наверное, не следили за политикой, поэтому думают что это удачная цитата.

Ткач продолжил: "Теперь о президенте. Перед выборами кандидат Зеленский выставил за себя самую привлекательную цену. Зеленский пообещал избирателям президента практически за бесценок. Только выберите меня среди других. Обещал не брать с избирателей ни кортежей, ни самолетов, ни дач. И, конечно, покупатель пришел и выбрал.

И здесь у президента Зеленского начались проблемы с тем, чтобы отдать обещанный товар. Одно дело отдавать себя за бесценок на словах, другое - на деле. На деле - это не так удобно. Только Зеленский совершил перелет государственным самолетом - он понял что это удобно. И продавать самолеты уже не решился. Даже несмотря на то, что это его слово и стоимость этого слова. Чем дороже Зеленский начинает себя оценивать как президента тем меньше начинает стоит его личное слово.

Кортеж - тоже удобно. Государственная дача - вообще удобно. Ну когда еще в его трехэтажном доме будет лифт и мраморные санузлы? Две с половиной тысячи квадратных метров с лифтом и три гектара на берегу в Конча Заспе. Это дорого даже для "небедного" Зеленского. Такая недвижимость в таком месте даже для успешного шоумена не по карману. Здесь Италия. Здесь люди не знают цену денег и поэтому здесь дороже. А бесплатный ремонт и бесплатное проживание в таком месте - это удобно и вообще удивительно. Детям класс. Жена - довольна. Вы не согласились?"

"И управление правоохранительными органами в ручном режиме - это тоже удобно. Одно дело хаос и непредсказуемость, а другая - сговорчивые оппоненты. И управления судами - удобно.

А когда с тобой постоянно хотят встретиться и Ахметов и Пинчук и Коломойский? Удобно и даже приятно. Приятно вечером по телевизору о себе посмотреть приятные вещи, например, по ТРК Украина.

И не допускать к себе неудобных журналистов - тоже очень удобно. Потому что отвечать на неудобные вопросы - удобно.

А коррупция - это вообще очень удобно. Особенно, когда есть удобно управляемые правоохранительные органы и удобная предсказуемость судов. Депутаты голосуют. Все работает. Все довольны", - подчеркнул Ткач.

Журналист продолжил: "Отказ от государственной дачи - это вообще было едва ли не самым легким предвыборным обещанием. Выбирая между удобством и принципиальностью президент выбрал удобство. И это показательно. Не менее показательна и реакция. Переезд готовили и планировали. Но объявить о переезде офис президента смог только через час после эфира в котором была обнародована информация о переезде президента и это не мешает офиса президента сейчас утверждать что все было прозрачно и публично и никто ничего не скрывал.

Я, если честно, надеялся до последнего, что задним числом ОП смастерит договор аренды на государственную дачу. Человек же не бедный. Или ремонт за свой счет. У Зеленского нет 300 тысяч гривен? Не учитель стал президентом. Официальный миллионер. Государственная дача для слуги народа - это как Мальдивы для президента Порошенко. Несоответствие задекларированным принципам. Но даже в таких минимальных неудобствах президент, похоже, не видит смысла".

"Да, похоже, президент по слуги народа превращается в господина, а народ - в раба. В который раз. И даже если это не нарушает закон - это не значит, что этот закон справедлив. Это не значит, что этот закон не нужно менять", - резюмировал Ткач.