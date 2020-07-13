До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию
Журналист Михаил Ткач, который обнаружил переезд Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе, считает это отказом от задекларированных ранее принципов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Говорят, после нашего материала на государственных дачах в Конча Заспе усилили меры безопасности. Теперь проверяют пассажиров и багажники автомобилей, заезжающих внутрь. Я в багажнике не поеду. Честное слово. Также, по информации источников, катер охраны следит за дачей из воды.
Не буду комментировать офф-рек руководителя ОП Ермака в пятницу. Скажу лишь, что когда в 2016 году президент Порошенко попросил меня "не искать черную кошку в темной комнате, которой там нет", то в комнате кроме кошки оказались собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт и Медведчук. Но сегодняшние руководители государства четыре года назад, наверное, не следили за политикой, поэтому думают что это удачная цитата.
Ткач продолжил: "Теперь о президенте. Перед выборами кандидат Зеленский выставил за себя самую привлекательную цену. Зеленский пообещал избирателям президента практически за бесценок. Только выберите меня среди других. Обещал не брать с избирателей ни кортежей, ни самолетов, ни дач. И, конечно, покупатель пришел и выбрал.
И здесь у президента Зеленского начались проблемы с тем, чтобы отдать обещанный товар. Одно дело отдавать себя за бесценок на словах, другое - на деле. На деле - это не так удобно. Только Зеленский совершил перелет государственным самолетом - он понял что это удобно. И продавать самолеты уже не решился. Даже несмотря на то, что это его слово и стоимость этого слова. Чем дороже Зеленский начинает себя оценивать как президента тем меньше начинает стоит его личное слово.
Кортеж - тоже удобно. Государственная дача - вообще удобно. Ну когда еще в его трехэтажном доме будет лифт и мраморные санузлы? Две с половиной тысячи квадратных метров с лифтом и три гектара на берегу в Конча Заспе. Это дорого даже для "небедного" Зеленского. Такая недвижимость в таком месте даже для успешного шоумена не по карману. Здесь Италия. Здесь люди не знают цену денег и поэтому здесь дороже. А бесплатный ремонт и бесплатное проживание в таком месте - это удобно и вообще удивительно. Детям класс. Жена - довольна. Вы не согласились?"
"И управление правоохранительными органами в ручном режиме - это тоже удобно. Одно дело хаос и непредсказуемость, а другая - сговорчивые оппоненты. И управления судами - удобно.
А когда с тобой постоянно хотят встретиться и Ахметов и Пинчук и Коломойский? Удобно и даже приятно. Приятно вечером по телевизору о себе посмотреть приятные вещи, например, по ТРК Украина.
И не допускать к себе неудобных журналистов - тоже очень удобно. Потому что отвечать на неудобные вопросы - удобно.
А коррупция - это вообще очень удобно. Особенно, когда есть удобно управляемые правоохранительные органы и удобная предсказуемость судов. Депутаты голосуют. Все работает. Все довольны", - подчеркнул Ткач.
Журналист продолжил: "Отказ от государственной дачи - это вообще было едва ли не самым легким предвыборным обещанием. Выбирая между удобством и принципиальностью президент выбрал удобство. И это показательно. Не менее показательна и реакция. Переезд готовили и планировали. Но объявить о переезде офис президента смог только через час после эфира в котором была обнародована информация о переезде президента и это не мешает офиса президента сейчас утверждать что все было прозрачно и публично и никто ничего не скрывал.
Я, если честно, надеялся до последнего, что задним числом ОП смастерит договор аренды на государственную дачу. Человек же не бедный. Или ремонт за свой счет. У Зеленского нет 300 тысяч гривен? Не учитель стал президентом. Официальный миллионер. Государственная дача для слуги народа - это как Мальдивы для президента Порошенко. Несоответствие задекларированным принципам. Но даже в таких минимальных неудобствах президент, похоже, не видит смысла".
"Да, похоже, президент по слуги народа превращается в господина, а народ - в раба. В который раз. И даже если это не нарушает закон - это не значит, что этот закон справедлив. Это не значит, что этот закон не нужно менять", - резюмировал Ткач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При продаже недвижимости платится:
- пенсионный сбор;
- держмито;
- военный сбор;
- налог на доходы (если продаете чаще, чем 1 раз в год).
"До продавця пенсійний збір (ПЗ) з продажу нерухомості жодного стосунку не має.
Платниками ПЗ є як юридичні, так і фізичні особи, які придбавають нерухомість ( п. 9 ст. 1 Закону № 400*). Тож платником ПЗ за операцією купівлі-продажу нерухомості буде ваш покупець - фізична особа.
* Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.
Сплачується ПЗ у розмірі 1 % вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу ( п. 9 ст. 1, п. 8 ст. 2 Закону № 400).
Щоправда, слід урахувати деякі винятки. Від сплати звільняються:
- громадяни, які придбавають житло вперше;
- громадяни, які перебувають у черзі на отримання житла;
- фізособи, які набули права власності на житло в результаті приватизації."
"1 356 000 грн" "у 4,7 рази дешевше ніж ринкова ціна"
То ж прихована сума 5.017.200
1% (якщо покупець придбав не перше житло) = 50 170 грн
То ж доли президента 25 085 грн
1) Президент продає перше житло цього року - тож ніяких податків
2) Збори
а) ПФ 1% сплачує покупець (президент - продавець)
б) сплата нотаріусу, що ви назваєте "мито" 1%
в) війсковий збір не сплачується якщо я розумію українську https://mind.ua/publications/20196891-ne-viddati-zajvogo-yaki-platezhi-obovyazkovi-pri-kupivli-prodazhu-kvartir
3) Є дикувата теорія зговору по якої президент приховав ~ 2000 €
4) Дуже смішно
"Спекулятивный налог в Германии рассчитывается таким образом: из выручки от продажи недвижимости вычитаются:- цена покупки недвижимости;
- все затраты на приобретение (маклерские комиссии, нотариальные комиссии, налог на приобретение );
- затраты на ремонты;
- аммортизация; и т. д.
Спекулятивный налог является прогрессивным, рассчитывается индивидуально для каждого налогоплательщика и составляет от 14 до 45 %.
ВАЖНО! Спекулятивный налог в Германии НЕ платят в случаях, если:
- если три последних года, включая год продажи, собственник использовал данное жилье как постоянное место жительства;
- недвижимость была в собственности более 10 лет."
Маємо: або підкуп президента,або легалізацію тіньових коштів. Звичайно,справа складна для доведення,але красномовна,і неважливо,чи Зєлєнскій збирається розлучатися,чи просто жити на широку ногу з численних хабарів і відкатів,отриманих на державній службі.
2Фесс.2:11
вы бредите ЗЕленню
Зеленский хозяин своего слова. Хочет слово дал,хочет обратно взял.А ведь это называется мошенничество на доверии,или я не прав?
он нарушает данное им слово.
он безграмотный дилетант и не способен управлять такой сложной системой, как страна.
его выбрали, однако - именно за красивые слова.
и теперь всем очевидно, что
- и не умеет ни хрена
- и словам тоже грош цена.
Так на хрена нам это пархатое счастье?!
маму-римму радовать?
А Петро Олексійович, можливо не найкращий з президентів, але точно не найгірший. І точно не заслуговує ні «помий» в свою адресу, ні «високо інтелігентних» захисників, котрі людей розрізняють за коліром жопи та переглядами каналів.
Але просто скажи, що я сбрехав вам, не любі українці, коли йшов на вибори, а ви , дурні, мені повірили. Вибачайте. Невже ви думали, що я зовсім вже такий дурний, що відмовлюся від такої шари. І дача, і кортежі, і патронат ( повара, офіціанти, прибиральниці, лікарі, дантісти, масажисти, садовники, прачки-швачки, дієт-сестри; вчителі для дітей; тренери і дітям, і дружині; айтішніки; приватний зоопарк (без страусів); безкоштовний бутік - одяг, взуття, аксесуари, прикраси; візажисти, охорона цілодобова - і,і,і...
Ніхто ж від цього не відмовився - ні Крачук, ні Ющенко. Ну, Порошенко щось на дачі не жив. А так в нього все було.
Що можна сказати: чепгове БРЕХЛО )))
детский дом, ей Богу !
Журналюжкино каждое слово - брехня.
(unknown)f675ef15
не отвечаю, сдохни с голоду, от меня ни копейки не получишь.