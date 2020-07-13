РУС
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова

В ресторане "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжают игнорировать карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Она отметила: "Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат то правила тебе неписаны!

Плевал он на и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает 

Ресторан слуги народа Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова 01

"Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо

Это тот пример, когда все равны, но есть свои - равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - ты не то, что не прячешься, а есть рекламу даешь, а если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют

Решение Кабмина об усилении карантина от 8 июля.

Ресторан слуги народа Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова 02

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Тищенко Николай (338) Устинова Александра (112) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
13.07.2020 23:14 Ответить
+25
13.07.2020 23:25 Ответить
+23
Треба ж десь блазням "зароблене" витрачати...
13.07.2020 23:04 Ответить
То цілодобова блатхата (штаб).
13.07.2020 23:03 Ответить
Малина
13.07.2020 23:32 Ответить
"вы пашите на заводах, ну а мне и тут ништяк!"))) (С)
13.07.2020 23:04 Ответить
Треба ж десь блазням "зароблене" витрачати...
13.07.2020 23:04 Ответить
Новость вроде как бы и не новость .
13.07.2020 23:06 Ответить
Все должны работать, платить налоги, иначе не будет Украины, если кто-то этого не понял
13.07.2020 23:06 Ответить
Это же все ради народа
13.07.2020 23:07 Ответить
Дешёвый бандит и рэкетир 90-х при зеле уважаемый чел.
13.07.2020 23:11 Ответить
похеру тот несчастный Тищенко, если серьёзно. Если речь о самосознании - нужно игнорировать подобные заведения. Пусть бы они оставались закрытого типа "козырных нулей", перетекая услугами из левого кармана одного слуги в правый другого. Но если речь идёт уже о широкой рекламе и призыву в секту (по факту) - то это таки статья/штрафы )
13.07.2020 23:11 Ответить
да эти заведения не для тебя придуманы, они тебя игнорируют!
14.07.2020 10:09 Ответить
Велюрич не підводить. Жыть и умерэть в луцкой областиРесторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 1956
13.07.2020 23:14 Ответить
Не всем видно. При зеле жЫть будут только Рабиновичи.
13.07.2020 23:16 Ответить
13.07.2020 23:14 Ответить
Їм ср...ти на всіх. Слуги...
13.07.2020 23:15 Ответить
А хто йому накаже ?
През - імпотент чи гуляка авакян молодший ?
13.07.2020 23:19 Ответить
Когда все устанут от этого бедлама, будет настоящая революция. Странные "элиты" не хотят этого, что 100 лет назад было, делайте для простых людей что-то или что-то простой народ сделает с вами.
13.07.2020 23:20 Ответить
13.07.2020 23:25 Ответить
13.07.2020 23:27 Ответить
14.07.2020 09:41 Ответить
Не заздріть! Микола-каклєта жеж не лох, не для цього він йшов у депутати, щоб бути слухняним хлопчиком. А якщо зебільня обере його мером, от тоді й почнеться саме цікаве.
13.07.2020 23:27 Ответить
Либерастическая собачарня Авакова не боится только деда, торгующего картошкой.
facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
13.07.2020 23:35 Ответить
14.07.2020 06:18 Ответить
Зебилы любят, когда их барин им на головы ...плюет. Они за Котлету аж вприпрыжку побегут голосовать.
13.07.2020 23:37 Ответить
Ну о чем говорить, к власти в Украине пришел охлос, которых привела та же толпа, к кому у вас претензии, охлократия, тайная мечта толпы, получили то, что заслужили, как теперь исправить катастрофичеческую ситуацию, надо еще раз проголосовать по приколу, только включить мозги.
13.07.2020 23:41 Ответить
кто сказал что нет в гробу карманов?...
там - костюм, а в нём...аж восемь их
14.07.2020 00:07 Ответить
Так а зачем нам этот депутат (читай: избранный представитель народа) просто рассказывает это? Она, как законодатель, должна знать законы и что делать в ситуациях, когда законы нарушаются.
Пусть покажет пример, а то одни статисты.
14.07.2020 00:11 Ответить
Истинно ветви власти в Украине независимы - законодательная власть не подчиняется исполнительной...
14.07.2020 00:59 Ответить
А що тут дивного? Він незайманий Слуга при владі злодюг ЗЕбілов.
14.07.2020 06:16 Ответить
ВЕЛЮР ИЗБРАННЫХ В ДЕЙСТВИИ, а УКРАИНУ ПОБОКУ!!!
14.07.2020 08:05 Ответить
Тищенко образец для для остальных ночных клубов. Так держать и не сдаваться.
14.07.2020 08:28 Ответить
А не філіал це кулуарів ВР де можна "розслабитися" після турборежима. Не всякий організм витримає такий "напружений" режим роботи.
14.07.2020 08:29 Ответить
вы открываете дверь в АП пинком? нет? а толя-котлета могет! так что молчать, смерды!
14.07.2020 08:37 Ответить
Ну,на реакцию полиции,сами понимаете,рассчитывать не приходится(для того и нужен пес Аваков при любой власти).А вот где реакция мэра?Или неприязнь шоколадных папиредников и зеленых завершателей эпохи бедности-просто дешевые понты на публику?Разделяют народ(что прошлые,что нынешние),а под шумок творят,что хотят.Это МЫ клоуны,а не власть:создаем себе кумиров и готовы глотку грызть тем,у кого другие кумиры,а они всячески подогревают эту взаимную неприязнь в обществе и смеются над нашей тупостью
14.07.2020 09:53 Ответить
А есть еще клуб Перфект Плейс, где тусит сын министра Авакова. А в это время 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трое погибших. 10 июля во время вражеского обстрела 31-летний Тарас Матвиив спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины (сегодня на Майдане было прощание с ним). Получается, одним, Вип-персонам, можно все, а другие, молодые, единственные дети в семье, в это время погибают.
14.07.2020 10:05 Ответить
 
 