Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова

В ресторане "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжают игнорировать карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Она отметила: "Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат то правила тебе неписаны!

Плевал он на и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает

"Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо

Это тот пример, когда все равны, но есть свои - равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат - ты не то, что не прячешься, а есть рекламу даешь, а если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют

Решение Кабмина об усилении карантина от 8 июля.