РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Теневая экономика
7 001 26

Есть два пути побороть скрутки НДС - привлечь к ответственности преступников или снизить ставку до экономически им невыгодной, - глава ГНС Любченко

Есть два пути побороть скрутки НДС - привлечь к ответственности преступников или снизить ставку до экономически им невыгодной, - глава ГНС Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко уверен, что можно "выбить основу" у потребителей наличных, которые участвуют в теневых схемах.

В интервью Цензор.НЕТ он рассказал, что на заседании налогового комитета ВР прозвучало предложение о снижении ставки налога до 14%.

"Я сказал абсолютно четко, что реально есть два пути побороть это все, о чем говорим ("скрутки" НДС, - Ред.). Или привлечь к ответственности товарищей, или снизить ставку НДС до экономически невыгодной для преступников. Это 12-16%. Это абсолютно ставка становится. А разницу добрать налогом с продаж. По сути - пойти в гибридную систему", - пояснил Любченко.

Он уверен, что ничего в этом страшного нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав"

"Я считал, можно двумя путями пойти. Выбить основу у потребителей кеша, убрать зарплаты в конвертах, снизить НДФЛ (18%) и ЕСВ (22%) до 20%. И 5% добрать на кассе налогом с продаж", - уточнил глава ГНС.

В то же время предложенный вариант - 14% по зерну - не кажется ему хорошим.

Также читайте: Снижением НДС Рада намерена бороться с "теневыми" перекупщиками зерна

Читайте полное интервью: "Уманский был прав. Мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год", - глава ГНС Алексей Любченко

Автор: 

Госпогранслужба (6764) НДС (421) Любченко Алексей (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Да уберите вы уже ето НДС. Ето налог придумала мафия чтобы тырить из бюджета деньги а не платить налоги.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:13 Ответить
+4
Вот это заворот!
Самим себя садить противоестественно.
Снижать ставку - а где же тогда харчоваться?!
показать весь комментарий
13.07.2020 23:09 Ответить
+3
Ну, раз понимаешь что делать-доноси свои мысли до вышестоящего руководства.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, раз понимаешь что делать-доноси свои мысли до вышестоящего руководства.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:03 Ответить
О,люди "пашут".Бабло из воздуха делают
показать весь комментарий
13.07.2020 23:04 Ответить
На борьбу еще почти четыре года есть .
показать весь комментарий
13.07.2020 23:04 Ответить
Продолжают изобретать велосипед. Ослы они такие.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:04 Ответить
Вот это заворот!
Самим себя садить противоестественно.
Снижать ставку - а где же тогда харчоваться?!
показать весь комментарий
13.07.2020 23:09 Ответить
Да уберите вы уже ето НДС. Ето налог придумала мафия чтобы тырить из бюджета деньги а не платить налоги.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:13 Ответить
Есть третий вариант,можно возглавить скрутки,так было всегда
показать весь комментарий
13.07.2020 23:13 Ответить
А де ж налогова, СБУ, МВД харчуватися буде?
показать весь комментарий
13.07.2020 23:13 Ответить
Если кто вдумался...
Налог с продаж при снижении НДС- уничтожение мелкого бизнеса в пользу крупного.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:21 Ответить
Налог с продаж позволит мелкому бизнесу закупать ЛЕГАЛЬНЫЙ товар дешевле, так что в торговле не все так однозначно.
А вот в сфере услуг тут без вопросов. Это добьет мелкий бизнес окончательно.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:30 Ответить
Ничего подобного. Нет времени на подробные выкладки, но если Вы покупаете товар за 120 грн (включая 20 грн НДС), а продаёте за 180 грн (включая 30 грн НДС), то "первые" 20 грн Вам возмещаются. "Налог с продаж" Вы не возместите (для этого нужна новая процедура, которую зебилы "забудут ввести").
показать весь комментарий
14.07.2020 05:57 Ответить
Мелкий бизнес, в большинстве своем, не является плательщиком НДС. Это значит, первые 20 грн им не возмещаются сейчас. В отличие от крупного бизнеса
показать весь комментарий
14.07.2020 09:39 Ответить
Но самое страшное, что это убьёт экспорт
показать весь комментарий
13.07.2020 23:33 Ответить
При экспорте налог с продаж в нормальной стране не платится (а НДС возмещается). Но это в нормальной. Вроде tax free, который я всегда забираю, когда еду с (новыми) покупками в Украину.
показать весь комментарий
14.07.2020 06:00 Ответить
В том то и дело, что НДС возмещается. Но не налог с продаж, который был уплачен при покупке товара. Автоматически вырастет себестоимость украинского товара, который экспортируется
показать весь комментарий
14.07.2020 09:42 Ответить
Есть 2 способа побороть воровство:первый-привлечь к ответственности расхитителей,но мы не ищем лёгких путей,понаблюдаем ещё!
показать весь комментарий
13.07.2020 23:21 Ответить
Больше всего НДСа скручивается при импорте. По большинству группе товаров контейнеры приходят в Одесский порт полупустые по документам или декларируется не то, что ввозится.
Хотели бы-быстро бы перекрыли контрабанду.Не увидеть, что в контейнере перевозятся например 10 отверток, не может или слепой или тупой или мотивированный
показать весь комментарий
13.07.2020 23:23 Ответить
Есть два стула.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:30 Ответить
Якою б малою не була ставка знайдуться ті хто захоче зробити податкове навантаження ще меншим. Той хто звик красти ніколи не зупинеться сам, ніяка свідомість в нього не проснеться. Якщо податкова в своїх реформах рухається до моделі сервісної служби, то має бути орган який наділений контролюючими. Не можна одночасно бути «білим і пухнастим» і щоб тебе боялися. Престиж служби голосними заявами не піднімеш, потрібні реальні кроки. Через детектор брехні усіх керівників вищої та середньої ланки, а ті що його пройдуть мають не очолити «скрути», а розпочати з ними боротьбу.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:51 Ответить
Примечательно что "схемщиков" он называет "товарищи" такая себе замшелая советская риторика, все эти ментально глубоко совдеповские чиновники ничего изменить не могут в принципе, т.к. выросли в советской системе лжи и двоемыслия, да и вся власть Зеленского плоть от плоти советская и мёртворожденная.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:54 Ответить
Он говорит надо узаконить воровство и проблема решена. Государство это ОПГ если оно само себя контролирует и устанавливает правила. Республика громад и управленцы по найму вполть до премьера. А в громадах прямая демократия или то что они сами захотят.
Но анархия самая устойчивая система как броунское движение. Главное иметь заряд для инертных она не подходит там нужен повадырь.
показать весь комментарий
14.07.2020 06:57 Ответить
Идиоты, популисты зелёные - на непонимающий пипл рассчитан вброс...Каких преступников вы собрались привлекать? Идиоты. Если минимизация уплаты НДС дозволена законом, есть лазейки - почему бы и не воспользоваться? Цирк... Как откаты за выигранные тендеры им заносить - пытань нэма, как во время камералки "чем-то помочь", или "я ж не только для себя" - нэма питань... Так что и тут не будет пытань))) На камеру поумничают, побулькают и фсё)))
показать весь комментарий
14.07.2020 07:09 Ответить
ли привлечь к ответственности товарищей,Источник: https://censor.net/n3207878

ну как же ты их привлечешь если они твои товарищи и ты с ними в доле
показать весь комментарий
14.07.2020 09:03 Ответить
Прикрыть воровство НДС могут только воры НДС.
Таковы современные реалии.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:22 Ответить
А шо хіба ще скруті не побороли? Уманського вже ж вигнали. Ах да - залишилась Ю. Тимошенко з Крулько!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:57 Ответить
А можно и то и другое?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:01 Ответить
 
 