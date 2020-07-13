Есть два пути побороть скрутки НДС - привлечь к ответственности преступников или снизить ставку до экономически им невыгодной, - глава ГНС Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко уверен, что можно "выбить основу" у потребителей наличных, которые участвуют в теневых схемах.

В интервью Цензор.НЕТ он рассказал, что на заседании налогового комитета ВР прозвучало предложение о снижении ставки налога до 14%.

"Я сказал абсолютно четко, что реально есть два пути побороть это все, о чем говорим ("скрутки" НДС, - Ред.). Или привлечь к ответственности товарищей, или снизить ставку НДС до экономически невыгодной для преступников. Это 12-16%. Это абсолютно ставка становится. А разницу добрать налогом с продаж. По сути - пойти в гибридную систему", - пояснил Любченко.

Он уверен, что ничего в этом страшного нет.

"Я считал, можно двумя путями пойти. Выбить основу у потребителей кеша, убрать зарплаты в конвертах, снизить НДФЛ (18%) и ЕСВ (22%) до 20%. И 5% добрать на кассе налогом с продаж", - уточнил глава ГНС.

В то же время предложенный вариант - 14% по зерну - не кажется ему хорошим.

