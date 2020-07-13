Есть два пути побороть скрутки НДС - привлечь к ответственности преступников или снизить ставку до экономически им невыгодной, - глава ГНС Любченко
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко уверен, что можно "выбить основу" у потребителей наличных, которые участвуют в теневых схемах.
В интервью Цензор.НЕТ он рассказал, что на заседании налогового комитета ВР прозвучало предложение о снижении ставки налога до 14%.
"Я сказал абсолютно четко, что реально есть два пути побороть это все, о чем говорим ("скрутки" НДС, - Ред.). Или привлечь к ответственности товарищей, или снизить ставку НДС до экономически невыгодной для преступников. Это 12-16%. Это абсолютно ставка становится. А разницу добрать налогом с продаж. По сути - пойти в гибридную систему", - пояснил Любченко.
Он уверен, что ничего в этом страшного нет.
"Я считал, можно двумя путями пойти. Выбить основу у потребителей кеша, убрать зарплаты в конвертах, снизить НДФЛ (18%) и ЕСВ (22%) до 20%. И 5% добрать на кассе налогом с продаж", - уточнил глава ГНС.
В то же время предложенный вариант - 14% по зерну - не кажется ему хорошим.
Читайте полное интервью: "Уманский был прав. Мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год", - глава ГНС Алексей Любченко
Самим себя садить противоестественно.
Снижать ставку - а где же тогда харчоваться?!
Налог с продаж при снижении НДС- уничтожение мелкого бизнеса в пользу крупного.
А вот в сфере услуг тут без вопросов. Это добьет мелкий бизнес окончательно.
Хотели бы-быстро бы перекрыли контрабанду.Не увидеть, что в контейнере перевозятся например 10 отверток, не может или слепой или тупой или мотивированный
Но анархия самая устойчивая система как броунское движение. Главное иметь заряд для инертных она не подходит там нужен повадырь.
ну как же ты их привлечешь если они твои товарищи и ты с ними в доле
Таковы современные реалии.