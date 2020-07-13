РУС
Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-служба главы государства.

Такое заявление он сделал на совещании с членами Кабинета министров в понедельник, на котором министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из этих стран.

+36
Нам не вистачає екзотичних хвороб?
13.07.2020 23:23 Ответить
+35
я смотрю Зе опять нюхнул-курнул...
13.07.2020 23:26 Ответить
+35
шмаркля думает что "100500 мильонов туристов" из китая и индии хлынут в Украину посмотреть на одного дебильного клоуна с пианино))
После обосранца с инвесторами. провала с МВФ - у шмаркли новая идея-фикс: "миллиарды туристов" принуст шмаркле "многа-многа денех!"))
13.07.2020 23:31 Ответить
..и тут Лакшми Миталл напрягся )
13.07.2020 23:23 Ответить
шмаркля думает что "100500 мильонов туристов" из китая и индии хлынут в Украину посмотреть на одного дебильного клоуна с пианино))
После обосранца с инвесторами. провала с МВФ - у шмаркли новая идея-фикс: "миллиарды туристов" принуст шмаркле "многа-многа денех!"))
13.07.2020 23:31 Ответить
думаю, что там скорее даже дело в совет(ни)(чи)ках и приоритетах. фонят ерундой, а протагонист курит бамбук/айкос/траву.
13.07.2020 23:36 Ответить
у демиурга дырка в попе, через которую, подобно Хрюше и Степашке, вещают Коломойский и Ермак
13.07.2020 23:59 Ответить
убить Билла? Коломойского?)
14.07.2020 00:24 Ответить
мне кажется, что дэлаверский суд таки закроет его на пару десятков лет
14.07.2020 00:30 Ответить
мало его одного, его одного мало. на данном этапе множество людей занимается/преследует собственные цели, даже пройдя порог, необходимый для выживания с каким-то порогом люксурити. при этом же всем хорошо быть не может? в краткосрочной перспективе нужно укрепить страну, возможно, недемократическими методами. гавноверикаль власти у ********* - плохой пример, но думаю, что нам нужно именно сейчас нечто подобное. кто её может создать? а никто. Порошенко - не Пиночет, да и вообще, самый запасной вариант пропиаренный.

безусловно, заслуги были, не отрицаю. но нужно двигаться вперёд, свежая кровь. Момент только будет нормальный не очень скоро, да и его опосрут. ладно, сумбурно.
14.07.2020 00:54 Ответить
ты в сврём городе лучший по профессии и поэтому прилично зарабатываешь ?
14.07.2020 00:59 Ответить
мы тут письками меряемся или философствуем? зачем на личности?, смысла/истины в этом нет. ок, упрощу вопрос: допустим, убили Коломойского, ну и Ермака за компанию, допустим. Порошенко улетел на Марс. что дальше со страной? допустим, пережили Зеленского. дальше что?
14.07.2020 01:08 Ответить
ты, зебил, никак не можешь понять элементарную вещь - Порошенко - это не идол и не икона.

Порошенко - это выразитель идеологии людей.

Идеология этих людей отличается от идеологии других ( СН, БЮТ и тп) тем, что она ведёт нас к цивилизации.

Идеология опзж, шария, свободы и т.п - это противоположность.

Не станет Порошенко, найдётся Дорошенко, Вайсберг, Абдурахманалиев, Бздынь или Попеску, но порохоботы не исчезнут. Для Порохоботов фамилия лидера не важна. Важна идеология.
14.07.2020 01:23 Ответить
Порошенко - это выразитель идеологии людей.
ок, нормальных людей, которых 0.1%, олигархов

Идеология этих людей отличается от идеологии других ( СН, БЮТ и тп) тем, что она ведёт нас к цивилизации.
ого! всегда считал, что смысл развития цивилизации - прогресс, а не поклонение лидерам )

Идеология опзж, шария, свободы и т.п - это противоположность.
а вот за это можно получить и в глаз ) не нужно смешивать опзж, шария, прочую хрень и Свободу, ок?



Не станет Порошенко, найдётся Дорошенко, Вайсберг, Абдурахманалиев, Бздынь или Попеску, но порохоботы не исчезнут. Для Порохоботов фамилия лидера не важна. Важна идеология.

предлагаю Вам сначала ознакомиться с программой Свободы, а потом выразить своё мнение. к тому же прошу учесть, что я не член её, а просто симпатизирую. о программах прочих даже не буду спрашивать. и только не нужно о зашкварах лидеров писать, ок?
14.07.2020 01:43 Ответить
Ты людей на фото узнаешь? Если нет - слева Михальчишин (Львов, ООО "Свобода"), справа - шарий. это на тему "в глаз"
Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7029
14.07.2020 03:27 Ответить
не вижу, т.к. у меня фейсбук домен отключен как класс, также как и гугланалитикс, даблклик и прочее. но суть понял. в параллельной ветке я просил не упоминать руководство этой несчастной партии. по теме есть возражения?
14.07.2020 04:16 Ответить
есть
руководство формирует и проводит идеологию партии. не получается так что руководство бяки а "пешки" цяци. так не бывает
14.07.2020 08:01 Ответить
нэд
руководство избираемое, идеология описана в программе.
Вы читали или потрындеть? и Вы же не дурак, тогда зачем?

ок, для дебилов задам вопрос, сколько партий в Украине имеют программу? не херню собачью , а программу? где стратегическая херня? у слуг - нет, у порошенко - нет, у вонючего опзж - чужая. о чем вообще речь? тыкать мне в морду, что Тягнибок - лох, спонсор - бандит, а минутный генпрокурор усрался? - глупо. все у Свободы правильно, ... если ты не строиш из себя румына Дубинского или Кондитера Всея Руси )
14.07.2020 08:46 Ответить
вот еще интересные фото "идеологически разных"
Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7203
14.07.2020 03:29 Ответить
цифра ты что на кокос подсела ?Идеология ? уцаться мона
14.07.2020 03:42 Ответить
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
14.07.2020 10:56 Ответить
Вы уже нашли "свежую кровь"...
Хотите новых экспериментов?
Боюсь,Украина не выдержит и взорвётся !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 01:52 Ответить
ничего не взорвётся, Зелёное несчастье досидит свой срок, несли лажать откровенно не будет. и подначивать не нужно тоже, ок? рузрулим, а вы - возвращайтесь. процитирую Стражинского:

С е н а т о р (в своем кабинете): Конечно, события на Вавилоне 5 во время вашего последнего визита стали символом того, что беспокоило многих из нас в течение некоторого времени. Земная станция оказалась между двумя воюющими сторонами, и мы рискуем быть вовлеченными в конфликт, который не имеет отношения ни к нам, ни к интересам Земли. Если бы станции не было там, мы избежали ужасных смертей. Т о р к м а н: С другой стороны, сенатор, они воюют друг с другом. На войне умирают. С е н а т о р: Да, но мы бы оставались в стороне. Случившееся позднее было одобрено Землей, но сотни смертей... не понимаю, как мы можем поддерживать такое. Я рад, что вы выбрались оттуда живой, Синтия. Нам нужны хорошие журналисты.
14.07.2020 02:03 Ответить
Лакшми Миттал уже давно британский турист.
14.07.2020 00:37 Ответить
а у нас маловато, шобы списать на эпидемию весь этот дебилизм.
13.07.2020 23:34 Ответить
Да ему-то какая разница...не виноватая оно&овцо...
14.07.2020 00:10 Ответить
Нам не вистачає екзотичних хвороб?
13.07.2020 23:23 Ответить
Ну зачем екзотичних??? Можно и тривиальных...например чума с холерой
13.07.2020 23:25 Ответить
Хорезмантитленьчько,Ильич в тренде...
14.07.2020 00:15 Ответить
я смотрю Зе опять нюхнул-курнул...
13.07.2020 23:26 Ответить
Витаминов в кокаине очень мало

поэтому нюхать его надо очень много
13.07.2020 23:35 Ответить
Не гони,по протоколу популизма не имеет права,а по паасрать на всех-наакакать...
14.07.2020 00:22 Ответить
А цих туристів багато буде? Та вони - чи не всі мігранти в Західну Європу! Хочете,, щоб ЄС безвіз скасував?
13.07.2020 23:27 Ответить
Це мета-мрія зевлади...
13.07.2020 23:38 Ответить
для этого и зовет индийцев и китайцев
13.07.2020 23:39 Ответить
Ті хто не зможе прорватися у Європу залишаться в Україні (торгівля дозволами на проживання, фіктивними браками розевітне буйним цвітом) з'являться такі собі окремі райони де будуть мешкати лише китайці зі своїми родинами
14.07.2020 10:09 Ответить
За Оман не забудь, лапоть.
Порох открыл Европу для украинцев, а этот закрыл, и китайцев с индусами в Украину завезти хочет.
13.07.2020 23:28 Ответить
Порох відкрив порох, колесо та маорійскі народні танці.
14.07.2020 00:39 Ответить
ну ты длблб...
********...
14.07.2020 06:17 Ответить
яке ж воно дурне!
13.07.2020 23:33 Ответить
Ой ні. Воно це робить не просто так
13.07.2020 23:37 Ответить
Все згідно з сценарієм кремлівського сценаріста !!))
13.07.2020 23:42 Ответить
це ми дурні...
13.07.2020 23:46 Ответить
та ні - воно ворог і падло...
14.07.2020 06:18 Ответить
Welcome Coronavirus!
13.07.2020 23:34 Ответить
Это сейчас, при эпидемии и закрытых границах, самая срочная и важная проблема?
13.07.2020 23:35 Ответить
чувак сидит на даче и скучает.

Ленка к мамке, Мендельша пригрозила назвать сына Зеленсим-2

посмотрел для расслабухи под коксом пару фильмов про Брюса Ли и Танцора Диско.

Пропёрло.

А кто бы так не поступил на его месте ?
13.07.2020 23:38 Ответить
А шо такоє? З чого такі привілеї для цих країн? Це потрібно бубі чи бубиним хазяям? Пояснення очікувати намарно? Брехливе "верьте мне", як завжди?
13.07.2020 23:36 Ответить
В нас більше проблем немає? Може краще Донбас від кацапофашистів звільнити как можна скорєє? Нах нам ті китайці з індусами здалися? Спочатку тих що є нелегалів викури а тоді вже офіційних запрошуй!
13.07.2020 23:36 Ответить
Чого ж немає - он ще українська мова як державна заважає...
13.07.2020 23:39 Ответить
Заберите уже кто-нибудь у клована айкосы!
13.07.2020 23:37 Ответить
йес, оф кос
13.07.2020 23:40 Ответить
оно больное, изолируйте его от общества!
13.07.2020 23:39 Ответить
Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1871
13.07.2020 23:40 Ответить
ИДИОТ! Когда уже это зеленое дерьмо закончится???
13.07.2020 23:39 Ответить
Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9207
13.07.2020 23:53 Ответить
1 зебілліон
14.07.2020 00:00 Ответить
а че кокс делает с мозгами.
13.07.2020 23:40 Ответить
может быть, лучше мы к ним?)
13.07.2020 23:40 Ответить
Чтобы присматривали жильё, куда свалить со своими 100500 родственниками.
13.07.2020 23:41 Ответить
У нас статистика по эпидемии начала потихоньку улучшаться значит надо индусов сюда запустить которые третье место в мире занимают. Отличная логика у нашего президента.
13.07.2020 23:44 Ответить
преЗЕдента
14.07.2020 05:59 Ответить
Кому и кобыла невеста.
14.07.2020 08:52 Ответить
визовый маньяк. порох сделал украинцам безвиз чтобы украинцы по миру могли путешествовать. этот делает безвиз иностранцам а с украинцев вводит налог на перелеты.
13.07.2020 23:51 Ответить
Так давай вже сомалійських піратів та всілякі там ігли і хамаси впускати . А то у нас ще окрім медецини ще й у кримінально-терористичній сфері чогось не вистачає. Тільки дамбасюри одні після початку війни тут вільно гуляють.
13.07.2020 23:54 Ответить
Как можно скорее, чтоб коронавирус и не думал исчезать c Украины 3 место в мире https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/ India +28,179 в сутки зараженных
14.07.2020 00:05 Ответить
Наркоман проспится когда то?
14.07.2020 00:08 Ответить
Наркоман чи п'яничка проспится, ідіот чи дурень ніколи.
14.07.2020 07:41 Ответить
О да!!!
Там сейчас в Китае какраз, помимо второго штамма коронавируса, бубонную чуму обнаружили, но говорят, что она даже полезна.

Так что саме время нечистоплотных и непереборчивых в еде азиатов сюда завозить.
14.07.2020 00:30 Ответить
Шо, уже просто ломяццо?
14.07.2020 00:30 Ответить
Представляете, приезжает к нам 1 млн. китайцев. Из них, к примеру, 1%, т.е. 10 тыс., попадает в какие-либо криминальные траблы. Что с ними будут делать наши полицейские, с учетом знания языков, социо-культурных традиций и пр.?
14.07.2020 00:49 Ответить
"...страны Евросоюза https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111621/ согласовали список стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать границы блока с 1 июля. Украины в этом списке нет..."По решению европейских властей, "безопасными" с точи зрения распространения коронавируса признаны: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Предполагается, что в этот список еще могут внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели..."

Китая и Индии нет в этом списке и быть пока не может по понятным причинам.
14.07.2020 00:51 Ответить
Пісець.... і то буде величезна у Європі перевалочна база для нелегалів до ЄС...
14.07.2020 00:57 Ответить
От саме китайців та індусів нам для повного щастя і не вистачає.

Мєндель! Дай йому кокоса!
14.07.2020 01:28 Ответить
Не треба Україні давати дозвіл ні кітаю ні індії, ні чого доброго з цього не вийде,зіпсують все,включаючи нашу землю!!!
14.07.2020 01:59 Ответить
а як ЗЕЛЕН-ий преЗЕрвадент міг забути про АФРИКУ!???? Непорядок! Може він того? РАСИСТ і негрів ненавидить??? ПОРОШ-ко хотів перетворити Україну на аграрну наддержаву (ХАХАХАХАХА!!!), а цей шут гороховий марить туристичною наддержавою (ГИГИГИГИГИГИГГ!!!)???
14.07.2020 04:25 Ответить
Пока к нам хлынула Россия, никаких карантинов. В Украине тесты не сдают. В России сейчас официоз 250 тысяч активных. По оценкам около миллиона. Вы чо творите, всех заразить хотите?
14.07.2020 04:29 Ответить
... иш-та, как извиваеться нерукопожатный
14.07.2020 05:13 Ответить
"Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський..."

І додав: "А то в Монголії появилась бубонна чума, необхідно щоб якнайшвидше щоб вона добралась до України."
14.07.2020 05:21 Ответить
Дели Подтверждено
112 тыс. Вместо того чтобы заставить всех прилетающих с Дели пройти тесты, он про либерализацию
14.07.2020 06:45 Ответить
воу воу только на паритетной основе
14.07.2020 07:57 Ответить
Це що, найкращий варіант? Там хвороба коронавіруса, про яку закрита інформація а він їх сюди. Одним словом - талантіще.
14.07.2020 08:43 Ответить
Дурак Лошара Оманський - що ще скажеш?
14.07.2020 09:00 Ответить
Скот..
14.07.2020 09:50 Ответить
Нам ещё здесь кучи китайцев и индусов не хватало.....
Одумайтесь!!!
14.07.2020 10:14 Ответить
Он чокнутый! Какая спешка? Сейчас карантин во всех странах и страх и неуверенность. Занятся туризмом будет и через год не поздно.
14.07.2020 10:36 Ответить
Население Китайской Народной Республики по оценкам на 2017 год составляет около 1,4 млрд человек, что делает её самой населённой страной ...

Население Индии (индийцы), по состоянию на октябрь 2019 года, составляет 1,3 млрд человек, что являет собой одну шестую населения Земли.

И ВСЕ ТУРИСТЫ С ВАЛЮТОЙ!
14.07.2020 10:59 Ответить
Правильно. Зеленскому и его банде надо же еще и чумой бубонной заразить украинцев на радость Путлеру, я не говорю о такой "мелочи", как короновирус, малярия и т.д. Вот такая у них будет "валюта". Когда же у нас в руководстве Украины кто-то будет головой соображать, а не задницей, как сейчас?
14.07.2020 12:10 Ответить
 
 