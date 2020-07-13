Строительство станции по производству питьевой воды начали в Мариуполе, - посол Франции Понсен

В Мариуполе при поддержке посольства Франции начали строить станцию ​​питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом Понсен написал в своем Твиттере.

Он отметил, что запуск строительства состоялось при участии министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Французское финансирование в объеме 64 миллиона евро от Казначейства Франции на реализацию этого крупного проекта помощи Франции Востоку Украины. Подписание финансового соглашения между Министерством финансов Украины и городом Мариуполь является последним административным этапом. Нашей единой целью Франции и Украины отныне является начало работ, чтобы в 2023-2024 годах Мариуполь получил питьевую воду", - написал посол.

Вице-премьер-министр Алексей Резников также прокомментировал запуск проекта.

"Спасибо нашим добрым друзьям и партнерам за поддержку", - написал он.

13 июля Министерство финансов сообщило, что министр Сергей Марченко подписал Субкредитный договор с городскими властями Мариуполя и коммунальным предприятием "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Договор предусматривает привлечение льготного кредита от правительства Франции в лице компании Natixis в размере 64 млн евро.

