Строительство станции по производству питьевой воды начали в Мариуполе, - посол Франции Понсен
В Мариуполе при поддержке посольства Франции начали строить станцию питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом Понсен написал в своем Твиттере.
Он отметил, что запуск строительства состоялось при участии министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Французское финансирование в объеме 64 миллиона евро от Казначейства Франции на реализацию этого крупного проекта помощи Франции Востоку Украины. Подписание финансового соглашения между Министерством финансов Украины и городом Мариуполь является последним административным этапом. Нашей единой целью Франции и Украины отныне является начало работ, чтобы в 2023-2024 годах Мариуполь получил питьевую воду", - написал посол.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода
Вице-премьер-министр Алексей Резников также прокомментировал запуск проекта.
"Спасибо нашим добрым друзьям и партнерам за поддержку", - написал он.
13 июля Министерство финансов сообщило, что министр Сергей Марченко подписал Субкредитный договор с городскими властями Мариуполя и коммунальным предприятием "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".
Договор предусматривает привлечение льготного кредита от правительства Франции в лице компании Natixis в размере 64 млн евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки чи вистачить продуктивності станції, щоб забезпечити питною водою Марик і прилеглі населені пункти?
чьи дальше летят и точнее долетают?