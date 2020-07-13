РУС
Строительство станции по производству питьевой воды начали в Мариуполе, - посол Франции Понсен

В Мариуполе при поддержке посольства Франции начали строить станцию ​​питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом Понсен написал в своем Твиттере.

Он отметил, что запуск строительства состоялось при участии министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Французское финансирование в объеме 64 миллиона евро от Казначейства Франции на реализацию этого крупного проекта помощи Франции Востоку Украины. Подписание финансового соглашения между Министерством финансов Украины и городом Мариуполь является последним административным этапом. Нашей единой целью Франции и Украины отныне является начало работ, чтобы в 2023-2024 годах Мариуполь получил питьевую воду", - написал посол.

Вице-премьер-министр Алексей Резников также прокомментировал запуск проекта.

"Спасибо нашим добрым друзьям и партнерам за поддержку", - написал он.

13 июля Министерство финансов сообщило, что министр Сергей Марченко подписал Субкредитный договор с городскими властями Мариуполя и коммунальным предприятием "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Договор предусматривает привлечение льготного кредита от правительства Франции в лице компании Natixis в размере 64 млн евро.

Топ комментарии
+5
Пройшло 6 років і нарешті дійшло. Потім відімкнути ДЬІРУ від постачання води.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:49 Ответить
+4
Ось воно обличчя "русского мира". Французи, англічани, німці, шведи, американці, литовці, поляки... щось допомагають українцям, будують, направляють кошти, а кацапи направляють снаряди, міни і пропаганду і вимагають, щоб їх любили.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:40 Ответить
+2
А кацапня крысчанам разве что в глаза поссыт очередной раз.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:51 Ответить
само собою...
показать весь комментарий
13.07.2020 23:50 Ответить
При этой власти? Ты серьезно в это веришь?
показать весь комментарий
14.07.2020 08:21 Ответить
предыдущей мешали торговые партнеры, и тогда бы *йло точно напал бы.....
показать весь комментарий
14.07.2020 08:28 Ответить
А Волноваху...Покровск....и еще под сотню городов и сел тоже отключить?? Да и вода будет очищаться из того же самого канала по которому она и сейчас поступает в Мариуполь...
показать весь комментарий
14.07.2020 08:42 Ответить
оце діло!
Тільки чи вистачить продуктивності станції, щоб забезпечити питною водою Марик і прилеглі населені пункти?
показать весь комментарий
13.07.2020 23:49 Ответить
Якщо беруться за будівництво, то мабуть все розраховано.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:59 Ответить
Якщо ця вода не піде до використання як технична то можливо й вистачить
показать весь комментарий
14.07.2020 00:55 Ответить
Носитимуть воду відрами по мосту. Для того ж його і збудували.
показать весь комментарий
14.07.2020 00:02 Ответить
в ответ на завоз "труб" в крым, нато снабжает своими мариуполь...
чьи дальше летят и точнее долетают?
показать весь комментарий
14.07.2020 00:37 Ответить
ЭТО ОПРЕСНЕНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ ?
показать весь комментарий
14.07.2020 07:28 Ответить
Нет...это очистка той воды которая есть...из того же самого канала....
показать весь комментарий
14.07.2020 08:40 Ответить
с чего ты это взял? в Мариуполе есть два своих источника. Насколько я знаю, речь шла именно о очистке воды из старокрымского водохранилища Без использования воды из трубы
показать весь комментарий
14.07.2020 10:34 Ответить
Не могли почекати до грудня, а якщо РФ попре на Крим і забере станцію? Після виборів в США орді не дозволять анексій, а до виборів при тупій імпотентній владі в Україні, при пофіїзмі ООН і ЄС тільки лінивий не вдарить у напрямку Криму. А влада агентів ФСБ з контори олігофрена буде закликати не відкривати вогонь по ворогу , та вимагати від військових ходити в розових шортах з прапорцем і співати гімни "Ще не вмерла...."
показать весь комментарий
14.07.2020 07:59 Ответить
""Французьке фінансування в обсязі 64 млн євро від Казначейства Франції..." для розкрадання владою Маріуполя. P.S. Або Зе... коли він переїхав туди жити.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:37 Ответить
 
 