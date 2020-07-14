Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Про ситуацию отчитался на совещании президента с членами Кабинета министров министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

"Стратегическими задачами (дорожной карты) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", - отметил Ткаченко.

Министр упомянул и об инициативе президента "Туристические магниты", которую активно разрабатывает каждая область Украины.

"В частности – "Большая стройка" самих "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", - отметил Ткаченко.

Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию #МандруйУкраиной. Совместно с Офисом президента проведено два рекламно-информационных тура по Одесской и Херсонской областям. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

