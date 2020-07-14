РУС
Новости
1 859 24

Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Про ситуацию отчитался на совещании президента с членами Кабинета министров министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

"Стратегическими задачами (дорожной карты) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", - отметил Ткаченко.

Министр упомянул и об инициативе президента "Туристические магниты", которую активно разрабатывает каждая область Украины.

"В частности – "Большая стройка" самих "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", - отметил Ткаченко.

Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию #МандруйУкраиной. Совместно с Офисом президента проведено два рекламно-информационных тура по Одесской и Херсонской областям. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Ткаченко Александр (429) туризм (1543)
Топ комментарии
+5
страна катится в пропасть. экономика в жопе. эти уроды карты разрабатывают туристические....
14.07.2020 00:28 Ответить
+4
Надеюсь, Кривой Рог, дом Ткаченко, на Трухановом острове, квартиру Лещенко, включили, в карту, необходимых, для посещения, туристами, мест?
14.07.2020 00:13 Ответить
+4
На дорогах практически нет указателей на английском языке

А кому нужны кацапские туристы ?
14.07.2020 00:23 Ответить
Надеюсь, Кривой Рог, дом Ткаченко, на Трухановом острове, квартиру Лещенко, включили, в карту, необходимых, для посещения, туристами, мест?
14.07.2020 00:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PNtkSfFEc6c
зелепупенко, сколько еще мертветчуковская мразь будет 7рать в Украине ???
14.07.2020 00:47 Ответить
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 5052
14.07.2020 00:53 Ответить
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 7277
14.07.2020 00:55 Ответить
Туризм це звісно непогано і може служити додатковим джерелом наповнення бюджету і розвитку малого та середнього бізнесу. Але, в першу чергу, треба вкладати кошти в високотехнічні галузі + ефективне сільськогосподарське виробництво (продукту а не сировини). У нас є достатній для цього потенціал.
14.07.2020 00:16 Ответить
Сосенки Зеленского в перечень брендов надеюсь не забыли включить .
14.07.2020 00:20 Ответить
... и места для курения айкосов .
14.07.2020 00:21 Ответить
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 9933
14.07.2020 00:21 Ответить
На дорогах практически нет указателей на английском языке

А кому нужны кацапские туристы ?
14.07.2020 00:23 Ответить
Дороги , начиная с границы - жто просто позор после вылизанного Евросоюза
ОБОЧИНЫ вообще не покошены
Сделайте людям СПД и пусть косят с утра и до вечера
14.07.2020 00:25 Ответить
страна катится в пропасть. экономика в жопе. эти уроды карты разрабатывают туристические....
14.07.2020 00:28 Ответить
Так и "туристы" одыдаютса не простые. На тех картах будут указаны места расположения дивизионов ПВО с актуальной информацией о наличии у них клистронов...
14.07.2020 00:35 Ответить
Не говоря уже о том, шо за дорожную карту может разработать говорящая голова с Г+Г.
Арифметика Пупкина с картинками - ничего сложного.
14.07.2020 00:43 Ответить
хм.. та вам уже в пору составлять дорожную карту побега с Украины...турЫсты куевы...
14.07.2020 00:29 Ответить
есть интересные маршруты 866-летней давности, согласно книги рожера работы идриси...
пешие, водные, многодневные
14.07.2020 00:45 Ответить
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 8351
14.07.2020 00:52 Ответить
турізма,-шо вони курять?
14.07.2020 00:57 Ответить
Під час пандемії ці довбоЗЕби вирішили зайнятися туризмом. Шо вони нюхають?
14.07.2020 01:13 Ответить
Просит денег из фонда борьбы с короновирусом. Оттуда уже "стянули" почти 60 млрд якобы на строительство дорог. Теперь еще нужно вытянуть деньги на строительство замков.
14.07.2020 07:15 Ответить
Що з ти такий у нас увесь не логічний?
14.07.2020 07:24 Ответить
Дорожна карта проста - вон з України малороси і все буде добре.
14.07.2020 08:35 Ответить
Не для того мы капитализм строили, что бы работать посудомойками, уборщиками ... (с) Народ.
14.07.2020 09:19 Ответить
казлы думают нарисуют планы и графички в штабах, и все заколоситься...
14.07.2020 09:28 Ответить
 
 