ГБР расследует силовое задержание патрульными пенсионера в Черновцах, торговавшего в неустановленном месте
На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", - говорится в сообщении ГБР.
Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
С видео инцидента можно ознакомиться тут.
если так пойдет дальше, завтра они придушат урку-негра
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
Скрутили ж, як і мали претензію лише до одного, коли аналогічних продавців був десяток, до яких претензій не було, яких на "пакували". Скрутили - бо відмовився заплатити?
1. Які причини вуличної масовості торгівлі (у всіх містах України)? - Безгрошів'я створене державою в т.ч. за участю шість років "нєпотопляємого" Авакова!
2. Хто торгує? - Бідні пенсіонери, та безробітна молодь! Ким створені бідність пенсіонерів та безробіття - дивись п.1.
3. Що людям з безгрошів'ям залишається робити в умовах безробіття ? - Ставати самозайнятими виробниками та торгівцями, або емігрувати, або брати в руки біту, ніж, відмичку від квартири і грабувати, або згуртовуватися і достроково переобирати (скидаючи стару) владу.
4. Що найвигідніше для держави і людей? - Держава має забезпечити робочі місця розширивши виробництво, зріст з/плат, пенсій, в т.ч і за рахунок справедливого і цивілізованого розподілу національного доходу між державою, працюючими, та роботодавцями ( в більшості з них - баригами-олігархами).
5. Що зробила Держава з переліченого в п.4? - За участю того ж Авакова - завалила економіку., розширила масштаби безробіття. відкрила безвіз для еміграції, бо попити каву в Парижі - можуть не ті, кого в'яжуть мєнти Авакова за вуличну торгівлю.... І ввела жорстокі норми в закон про поліцію, якої і яких ДО Авакова не існувало!
6. Кому вигідна (окрім самих торгівців) вулична торгівля? - Населенню, бо продукти якісні, ціни доступні, близько до місця проживання (чи роботи - працюючим) Так і мєнтам, які побираються на торгівцях.
7. Кому НЕ вигідна вулична торгівля? Тим мєнтам, яким люди відмовляються платити, конкурентам, які мали кошти, щоб у цих же місцях побудувати кіоски і отримати (купити)
ліцензію на торгівлю, які платять мєнтам, бо стають неконкурентними (мусять мати вищі ціни від "фрілансерів" навколо них.) Вони ж і викликають (за "подяку") поліцію, а не покупці.
8. Якщо розглядати конфлікт через походження товару, то це - конкуренція бариг у верхах. Бо продукція в кіосках - імпортна+ українська переробка, часто з "липовими" касовими апаратами. У фрілансерів - продукція домашнього вирощування+ імпортна+ українська переробка, яку вони закупляють дрібним оптом - і закупдяють також у бариг.... до яких немає претензій в ментів, бо дрібних бариг -кришування - у тих же мєнтів та й у "дуже високих" бариг (які з боку закону - чомусь недоторканні).
9. Питання тіньової діяльності бариг - глохнуть не розпочавшиь, або справи закриваються - розпочавшись. - бо "глушилки" - аж на Печерських пагорбах. Скажіть,було скільки щомісячних повідомлень , що поліція накрила, припинила діяльність обмінників з кількасот-мільйонним оборотом ... А ви чули, бодай раз щоб не лише посадили, а хоча б найшли, виявили .... самих високих організаторів і кураторів обмінників, як явища? То-то же...
10. Тому й ставлю питання ширше- чи потрібні державі бариги, їх криша - нинішня влада (включно з Аваковим), бо закони, які вона "видає на гора" в турборежимі, рішення, постанови уряду про держ закупівлі, міжнародну торгівлю ел.енергією яка душить внутнрішеіх виробниеів, освячує мономолізацію, про бюджет, субсидії, тарифи, навіть маски в період пандемії чи штучний дефіцит дитячих "пакетів" для новонароджених .... то є всього лиш результат задоволення інтересів бариг і спрямовані на їх же замовлення. Прийняті закони забезпечують "правовий фон" - ніби-то мародери діють в "законному полі" чи на "законних підставах", як і закони для оправдання розгулу мєнтів! Але ніяк не на задоволення інтересів розквіту держави і її "пересічних"...
да ничем !
обе они незаконны
полиция это орган насилия, малята
АБИНЕЮЛЬКА !!!!!!!!!!!
набралась як ***** блох зозуля кремльовская !
По ходу, у этих полицаев камер на себе нет, и их работу никто не контролирует, только СМИ и соцсети???
щоб діда вже ламали за пучок петрушки?????!!!
Це деградація влади Зеленського!
И у коментов выше странная логика. Т е деду можно нарушать закон, а вот чиновникам ни-ни.
Так не бывает. Пока " низы" не начнут соблюдать закон, в " верхах" ничего не поменяется.
А з іншого, щоб ми могли жодні норми не виконувати і поліція на це не звертала уваги.
Ну і дякуючи зомбоящику- авторитет влади нижче нуля.
Ви уявляєте, щоб совєти дозволили по ТВ насміхатися над поліцією, судами і т.д.?
Влада повинна мати елемент сакральності. Ідеологія штука серйозна.
А в нас в голові суцільний 95 квартал. А за вікном - Сомалі.
І влада лише зеркало народу.
P.S. Дєдушку жалко звичайно
а чем торговал то?