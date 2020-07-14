ГБР расследует силовое задержание патрульными пенсионера в Черновцах, торговавшего в неустановленном месте

На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", - говорится в сообщении ГБР.

Также читайте: Замначальника Управления патрульной полиции на Черкасщине требовал от коллеги $500 за непривлечение к дисциплинарной ответственности, - прокуратура (исправлено)

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

С видео инцидента можно ознакомиться тут.