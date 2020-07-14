РУС
ГБР расследует силовое задержание патрульными пенсионера в Черновцах, торговавшего в неустановленном месте

На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По имеющейся информации, происшествие случилось 12 июля 2020. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

"В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений", - говорится в сообщении ГБР.

Также читайте: Замначальника Управления патрульной полиции на Черкасщине требовал от коллеги $500 за непривлечение к дисциплинарной ответственности, - прокуратура (исправлено)

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

С видео инцидента можно ознакомиться тут.

правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Черновцы (689) патрульная полиция (1817) ГБР (3179)
+22
Уроды.
14.07.2020 00:15 Ответить
+21
Ну, да.
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
14.07.2020 00:15 Ответить
+18
Или, к примеру, собаку, чтобы коммуналку оплатить, по совету Брагара.
14.07.2020 00:17 Ответить
Уроды.
14.07.2020 00:15 Ответить
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
14.07.2020 10:07 Ответить
точно !
если так пойдет дальше, завтра они придушат урку-негра
14.07.2020 12:39 Ответить
Ну, да.
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
14.07.2020 00:15 Ответить
Или, к примеру, собаку, чтобы коммуналку оплатить, по совету Брагара.
14.07.2020 00:17 Ответить
-Оскільки події в Чернівцях (коли поліцейські жорстоко скрутили пенсіонера за незаконну вуличну торгівлю), набули широкого суспільного резонансу, а поліція оправдала свої дії законом про Нацполіцію, то я хочу повернутися до аналізу феномену вуличної торгівлі та й до "закону" про поліцію.
Скрутили ж, як і мали претензію лише до одного, коли аналогічних продавців був десяток, до яких претензій не було, яких на "пакували". Скрутили - бо відмовився заплатити?
1. Які причини вуличної масовості торгівлі (у всіх містах України)? - Безгрошів'я створене державою в т.ч. за участю шість років "нєпотопляємого" Авакова!
2. Хто торгує? - Бідні пенсіонери, та безробітна молодь! Ким створені бідність пенсіонерів та безробіття - дивись п.1.
3. Що людям з безгрошів'ям залишається робити в умовах безробіття ? - Ставати самозайнятими виробниками та торгівцями, або емігрувати, або брати в руки біту, ніж, відмичку від квартири і грабувати, або згуртовуватися і достроково переобирати (скидаючи стару) владу.
4. Що найвигідніше для держави і людей? - Держава має забезпечити робочі місця розширивши виробництво, зріст з/плат, пенсій, в т.ч і за рахунок справедливого і цивілізованого розподілу національного доходу між державою, працюючими, та роботодавцями ( в більшості з них - баригами-олігархами).
5. Що зробила Держава з переліченого в п.4? - За участю того ж Авакова - завалила економіку., розширила масштаби безробіття. відкрила безвіз для еміграції, бо попити каву в Парижі - можуть не ті, кого в'яжуть мєнти Авакова за вуличну торгівлю.... І ввела жорстокі норми в закон про поліцію, якої і яких ДО Авакова не існувало!
6. Кому вигідна (окрім самих торгівців) вулична торгівля? - Населенню, бо продукти якісні, ціни доступні, близько до місця проживання (чи роботи - працюючим) Так і мєнтам, які побираються на торгівцях.
7. Кому НЕ вигідна вулична торгівля? Тим мєнтам, яким люди відмовляються платити, конкурентам, які мали кошти, щоб у цих же місцях побудувати кіоски і отримати (купити)
ліцензію на торгівлю, які платять мєнтам, бо стають неконкурентними (мусять мати вищі ціни від "фрілансерів" навколо них.) Вони ж і викликають (за "подяку") поліцію, а не покупці.
8. Якщо розглядати конфлікт через походження товару, то це - конкуренція бариг у верхах. Бо продукція в кіосках - імпортна+ українська переробка, часто з "липовими" касовими апаратами. У фрілансерів - продукція домашнього вирощування+ імпортна+ українська переробка, яку вони закупляють дрібним оптом - і закупдяють також у бариг.... до яких немає претензій в ментів, бо дрібних бариг -кришування - у тих же мєнтів та й у "дуже високих" бариг (які з боку закону - чомусь недоторканні).
9. Питання тіньової діяльності бариг - глохнуть не розпочавшиь, або справи закриваються - розпочавшись. - бо "глушилки" - аж на Печерських пагорбах. Скажіть,було скільки щомісячних повідомлень , що поліція накрила, припинила діяльність обмінників з кількасот-мільйонним оборотом ... А ви чули, бодай раз щоб не лише посадили, а хоча б найшли, виявили .... самих високих організаторів і кураторів обмінників, як явища? То-то же...
10. Тому й ставлю питання ширше- чи потрібні державі бариги, їх криша - нинішня влада (включно з Аваковим), бо закони, які вона "видає на гора" в турборежимі, рішення, постанови уряду про держ закупівлі, міжнародну торгівлю ел.енергією яка душить внутнрішеіх виробниеів, освячує мономолізацію, про бюджет, субсидії, тарифи, навіть маски в період пандемії чи штучний дефіцит дитячих "пакетів" для новонароджених .... то є всього лиш результат задоволення інтересів бариг і спрямовані на їх же замовлення. Прийняті закони забезпечують "правовий фон" - ніби-то мародери діють в "законному полі" чи на "законних підставах", як і закони для оправдання розгулу мєнтів! Але ніяк не на задоволення інтересів розквіту держави і її "пересічних"...
14.07.2020 13:37 Ответить
чем отличаются незаконные торговли деда и Коли Тищенка ?
да ничем !
обе они незаконны



полиция это орган насилия, малята
14.07.2020 12:47 Ответить
Для цього створювали ГБР? Мда...
14.07.2020 00:15 Ответить
Супер реформаторы в действии 🤮 Полная деградации власти 🤮
14.07.2020 00:17 Ответить
Оні дєлалі "іх".Вмєстє.
14.07.2020 00:22 Ответить
За кого дєдушка голосував...
Що там по Чернівцях за 21.04.2019 ?
14.07.2020 00:24 Ответить
ВИБОРИ 2019: ПІДСУМКИ /

У Чернівецькій області опрацьовано 100% протоколів у другому турі президентських виборів.

Відповідні дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, згідно з оприлюдненими даними, перемогу в регіоні здобув кандидат у президенти Володимир Зеленський. Його підтримали 75.87% (282 223 виборці). Чинного президента підтримали 21.64% (80 509 виборців).

На виборчому окрузі №201 з центром у Чернівцях Зеленського підтримали 68.89% (68 289 виборців). За Петра Порошенка проголосували 28.31% (28 061 виборців).
14.07.2020 01:06 Ответить
https://censor.net/user/445623 Хіба поліціянти раніше були кращі? В них і раніше були зашквари.
14.07.2020 03:17 Ответить
Це ж треба було хряку сивочолому так "дістати" Українців, що вони на виборах кинули цього "батька нації". Пять років "непреривних реформ", і гнійник, який наривав ці пять років, прорвало... Походу, Україні, з такими виборцями, НІКОЛИ не вибратись з болота, в яке її затягували ВСІ "презики", обрані даунами.Головне - "АБИНЕЮЛЬКА"!
14.07.2020 07:22 Ответить
Зате тепер - краса!Всі реформи проводяться на раз-два,зарплати в простих вчителів 4000 доларів,комуналка дешевшає не по днях,а по годинах,коротше кажучи,простий нарід їсть осетровий кав'яр столовими ложками і запиває дом периньоном.Одна біда - бабжулю до владного корита не пускають.😁
14.07.2020 07:29 Ответить
''Зате тепер - краса!,, Так, завдяки вашому "баризі", який не завадив ригонутій швалі пройти в зРаду, а дехто з цих ГНИД став його торговими партнерами. І це - під час війни, яка і почалась завдяки старанням цих ГНИД, місце яких - в тюрьмі, а не в Парламенті України. Ну бидлоту такий розклад, походу, влаштовує - головне "АБИНЕЮЛЬКА", бо вона "вфффсьо вкрала!" Далі - риг бойко - презик, потім знову - брехло сивочоле і т. д.
14.07.2020 11:10 Ответить
привет, АБИНЕЮЛЬКА !
14.07.2020 12:43 Ответить
+ 100
АБИНЕЮЛЬКА !!!!!!!!!!!
набралась як ***** блох зозуля кремльовская !
14.07.2020 12:37 Ответить
Привіт, риго-барижний прихвостень! Тільки довбо...оби, двічі наступають на одні і ті ж "граблі". Як же вас тоді назвати, ви ж вже тричі - на одні і ті ж граблі? Спочатку - хам, потім - барига, потім - блазень... "Абинеюльки", ви хто? По логіці, довбой...би, від вас розумніші,а ви вже вчетверте готуєтесь, щоб вам граблями - по тупій довбешці! Кого вчетверте, "АБИНЕЮЛЬКА", оберете? бойка, рабіновича чи торгового партнера бариги - мертвечука?
14.07.2020 13:53 Ответить
Мабуть голосував за пана Порошенка, за якого і було "потужно" реформовано поліцію
14.07.2020 04:19 Ответить
І тому Зе хвалить Авакова, якого залишив при владі?
14.07.2020 06:01 Ответить
100% або за Сявіка Поспівайчика
14.07.2020 06:38 Ответить
ГБР расследует силовое задержание патрульными пенсионера в Черновцах, торговавшего в неустановленном месте
14.07.2020 05:03 Ответить
+100%
14.07.2020 06:58 Ответить
Голосовали по приколу . Но многие сейчас в недоумении когда этот прикол им аукается .
показать весь комментарий
14.07.2020 00:26 Ответить
А голий за баню
14.07.2020 00:41 Ответить
Т.е. при Порошенко такого не было?
14.07.2020 09:54 Ответить
Напомните, кто и по какому приколу голосовал за Авакова и чем же им сейчас этот прикол аукается?
14.07.2020 17:57 Ответить
Это пенсионера за торговлю .. а кто не будь попадал к этим садистам в ровд ночью !? нет!? и не советую..
14.07.2020 00:31 Ответить
кто не будь и кто нибудь это разные слова.
14.07.2020 01:41 Ответить
да какая разница!
14.07.2020 07:02 Ответить
Почему в патрульной полиции вафлёныши от такие 20+ летние служат? Какой у них авторитет может быть в процессе общения с гражданами в подобных сложных ситуациях? Смотришь в США или Европе - там как правило взрослые зрелые мужики. Человек с жизненным опытом, устоявшимися ценностями (вопрос в том, какими, но за 10-20 лет службы есть время отсеять моральных уродов при желании). Такая соплячня, ряженая в форму - это само по себе генератор конфликтных ситуаций.
14.07.2020 00:36 Ответить
В Штатах из за подобной ситуация пол страны разгромили, а тут ... Они суки ещё на дедулю и материалы нашкрябали! Уволить их обоих ещё вчера нужно было! На старике твари выпендрились! А с закладчиками так слабо???
14.07.2020 00:48 Ответить
https://censor.net/user/86833 Там закінчений рецідивіст.Тут постійно пишуть,щоб зі злочинцями жорстко вчиняли. А піднялися там ліваки і комуняки,нормальні люди не підтримували погроми.
14.07.2020 03:21 Ответить
Пол страны нелегально торгуют. Но , лучше не давать полиции выполнять законы, чем платить деду достойную пенсию.
14.07.2020 00:52 Ответить
Цезор, растолкуй: расследование начали "На основании сообщения в СМИ и социальных сетях..."
По ходу, у этих полицаев камер на себе нет, и их работу никто не контролирует, только СМИ и соцсети???Источник: https://censor.net/n3207884
14.07.2020 00:52 Ответить
Подивіться як працюють аваковські пси у Чернівцях. До речі там більшість голосувала за ЗЕ' Ну що їште не ************.https://www.facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
14.07.2020 00:55 Ответить
В нас більшість голосувала за Зе. По всіх областях окрім самої продвинутої. Не знав?
14.07.2020 06:41 Ответить
тому на "окрім самої продвинутої" все гаразд, а всі останні в ЗЕЛЕНІЙ ЖОПЄ!
14.07.2020 06:57 Ответить
Пока одним замыливают глаза льготным проездом в транспорте, возможностью продавать петрушку у метро, другие воруют энергетику Украины и пенсию на которую дедушки бабушки уложили свою жизнь, она уходит в карманы трёх человек.
14.07.2020 00:57 Ответить
Сначала павинуйся а потом обжалуй. А могли и изнасиловать в отделении
14.07.2020 01:01 Ответить
У Дизель Шоу була така собі гротескна пародія на те як діда арештовували, зате що він картоплею торгував! Памятаєте!! Так ось це ж вже у реальному житті! А ви кажете гротеск і юмор! Це життя, воно таке в Україні!!
14.07.2020 01:34 Ответить
Ганьба поліціянтам.Сміялися з московитів,а тут майже таке саме.
14.07.2020 03:15 Ответить
та, мабуть, гірше.
щоб діда вже ламали за пучок петрушки?????!!!
Це деградація влади Зеленського!
14.07.2020 06:59 Ответить
Це і є справжня реформа Авакова!
14.07.2020 06:00 Ответить
Тотальна деградація влади при Зеленському.
14.07.2020 07:00 Ответить
Зате він став "видатною постаттю в історіі ******** України". Гадаю, що за подібні і більш дикі "зашквари" поліціянтів.
14.07.2020 08:40 Ответить
Повна деградація влади Зеленського.... всього за рік!!!
14.07.2020 06:56 Ответить
Из текста не вижу никакого нарушения со стороны полицейских.
И у коментов выше странная логика. Т е деду можно нарушать закон, а вот чиновникам ни-ни.
Так не бывает. Пока " низы" не начнут соблюдать закон, в " верхах" ничего не поменяется.
14.07.2020 07:05 Ответить
Де ти бачив щоб чиновнику поліцаі руки заламували?
14.07.2020 07:28 Ответить
Текст це не відео. На відео видно, що було зстосовано спецзасоби - кайданки до особи похилого віку, яка не чинила спротиву, зовсім не чинила і потреби в застосуванні цих спе.засобів не було. Неправомірне застосування сили до особи, яке по тягнуло наслідки - ушкодження здоров'я - є кримінально караним діянням.
14.07.2020 11:55 Ответить
Якраз з пенсіонерами "рехформовані" поліцаі і здатні боротись.
14.07.2020 07:26 Ответить
Посмотрите видео . Сначала шёл спокойный разговор . Потом псы начали дедушку ломать . Изначальная версия была , что за маску . Предусматриваются ли за это наручники ?
14.07.2020 07:32 Ответить
видать дед отказался отстегнут полицейским...
14.07.2020 07:36 Ответить
Одно радует . Что с пса слетела маска . И родители увидели своё чадо , а односельчане своего знакомого . И теперь этим стыдобищем ещё долго будут поучать детей , как нельзя поступать .
14.07.2020 07:37 Ответить
У Полтаві поліція лояльна до пенсіонерів. На центральному ринку багато точок торгівлі цигарками без акцизних марок, і ніхто нікого не чіпає, ось де повага до старшого покоління!
14.07.2020 08:00 Ответить
14.07.2020 14:25 Ответить
З одного боку ми всі хочемо, щоб жерстко навели порядок.
А з іншого, щоб ми могли жодні норми не виконувати і поліція на це не звертала уваги.
Ну і дякуючи зомбоящику- авторитет влади нижче нуля.
Ви уявляєте, щоб совєти дозволили по ТВ насміхатися над поліцією, судами і т.д.?
Влада повинна мати елемент сакральності. Ідеологія штука серйозна.
А в нас в голові суцільний 95 квартал. А за вікном - Сомалі.
І влада лише зеркало народу.
P.S. Дєдушку жалко звичайно
14.07.2020 08:04 Ответить
"Гражданин Крысюк! Нарушаем?"
14.07.2020 08:21 Ответить
Ну не коррупционеров же им задерживать, всамом деле!..
14.07.2020 08:38 Ответить
Не, ну пенсионеров так ломать... это еще хорошо, что дед оклемался...
а чем торговал то?
14.07.2020 08:44 Ответить
Клята Хатія (Деканоїдзе), наробила "дєлов" - тепер самий тимчасовий і ссучений головний Мусор мусить за неї розгрібати, а хряк Геращенко взагалі вже не знає що хрюкати.
14.07.2020 09:23 Ответить
Для таких розслудувань є "Внутрішня безпека поліції". ДБР має займатися корупціонерами, які розікрали бюджет і держрезерви, а також колаборатнів серед правоохоронців, які і на сьогоднішній день співпрацюють з окупантом і його терористами.
14.07.2020 09:39 Ответить
По всей стране стоят нелегальные киоски и всякие МАФы, которые крышуются всякой быдлотой из МВД, прокуратуры и СБУ и никого это не волнует, а вот пенсионера привлечь за нелегальную торговлю - милое дело. Вот так менты и борются с нелегальной торговлей.
14.07.2020 11:58 Ответить
Правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Джерело: https://censor.net/ua/n3207884 Тобто, ці ****** аваковські силою затримали свого діда? Та я за свого діда тим ***** аваковським точно дістав би шмайсер! І авакову , і жабі зеленій!
14.07.2020 12:05 Ответить
Де такий непотріб беруть....реформа авакова і Порошенка міліції як були мусора так і лишилися
15.07.2020 11:03 Ответить
 
 