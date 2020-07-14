РУС
Новости
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках, - Арахамия

Верховная Рада на этой пленарной неделе соберется на внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать законопроект №2398-д "Об оборонных закупках".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV..

"На этой неделе мы будем делать внеочередное заседание по ному законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок", - сказал Арахамия.

Депутат также анонсировал принятие уже на четвертой сессии ВР в сентябре нового закона об СБУ.

"Я думаю, вы имеете ввиду новый законопроект о СБУ, который нарабатывается в нашем комитете и мы как раз в сентябре выносим этот законопроект уже на голосование", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Упомянул Арахамия и о проекте закона о разведке: "В том числе и новый закон о разведке, который все так давно ждали". На данный момент принятым в первом чтении является документ с регистрационным номером №2412-д "О разведке" авторства Арахамии и членов комитета по нацбезопасности и обороне от фракции "Слуга народа".

Также читайте: Сенченко заявил о срыве в программе обороноспособности: У нас происходит второй акт уничтожения украинских производителей боеприпасов большого калибра

Топ комментарии
+6
За 6 років ще не дійшло що з орками домовлятись собі дорожче?
14.07.2020 07:51 Ответить
+5
Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор то как Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы. Здесь уместно еще задаться напрашивающимся вопросом: а это точно всего лишь «разгильдяйство и безответственность» - или кое-что похуже?..(с)
14.07.2020 01:07 Ответить
+4
14.07.2020 01:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
14.07.2020 01:02 Ответить
14.07.2020 01:07 Ответить
Дан приказ отечественную оборонку по х ерить окончательно.
14.07.2020 01:33 Ответить
...и повысить зарплату пуштуну и прочим прихлебателям...: )
Крышей будет клетчатое одеяло и какие-то жалкие 300 миллионов...
14.07.2020 07:56 Ответить
Эти зеленые твари просто поражают своим цинизмом. Разве не их предводитель говорил о том, что "надо просто перестать стрелять"? Результатом этой безответственности стала сегодняшняя наглая выходка рашистских боевиков. Порошенко бы уже, как минимум, Совбез созвал. А зеленое чмо молчит ..
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2487
14.07.2020 02:09 Ответить
14.07.2020 07:51 Ответить
Они специально убивают украинских военных медиков, умышленно.
14.07.2020 10:15 Ответить
зрада, без сумніву
14.07.2020 06:47 Ответить
***, ну де ара і де оборона (((
14.07.2020 07:37 Ответить
І як завжди про Тимоху ні слова.
14.07.2020 07:53 Ответить
іносрана хламідія сказала що "необхідно" довалити залишки промисловості ...
14.07.2020 10:16 Ответить
 
 