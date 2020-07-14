Количество пациентов с коронавирусом в больницах Черновицкой области сократилось до 300, - ОГА
По состоянию на 13 июля, общая численность инфицированных коронавируса людей в Черновицкой области составляет 5184 человек.
Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке сообщил глава ОГА Сергей Осачук.
Он отметил: "На Буковине 13 июля официально подтверждено еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 219 образцов.
Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5184 человека.
72 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.
Количество пациентов в больницах за последний месяц уменьшилась. Если в начале июня из коронавирус в медицинских учреждениях находилось более 400 больных, то сейчас их около 300. Этого результата мы достигли вместе. Но важно еще и закрепить его. Поэтому помните о средствах защиты".
что касается мировых показателей - есть подозрение, что человечество охватила массовая истерия, при которой внушаемые люди "находят" у себя симптомы ковида! обратите внимание, как много "больных" и смертности в цивилизованных странах, где развита медицина и какое, сравнительно, ничтожное количество в странах третьего мира... причина, скорее всего, в страховой медицине! в нашей же стране, сама "медицина", это "лекарство" от любой истерии
-Ты здесь подержи, я почку достану.
- Ну ок, а я пока отрежу кусок печени...
Можно было посадить страну на три недели на карантин, если всё было бы сделано по нормальному, и потом нормально жить. Но только не так всё это должно было делаться.
ЗЫ А нужды "простого народа" меня таки мало волнуют, это правда. Мрут от голода - сами виноваты.
Лично я маску одеваю только если меня категорически отказываются пускать в магазин или транспорт.
2. Власти переживают не за старичков, умерших от коронавируса, власти переживают за себя, любимых. Потому как, если вдруг приключится реальная эпидемия, а не это недоразумение, властям и прочим богачам будет гораздо больнее падать со своих олимпов. Поэтому они дуют на воду, даже не попробовав горячего молока. Но это никак не отменяет факта самой эпидемии, она есть, во что бы ты там не верил. Мухи отдельно, котлеты - отдельно.
3. Я не смотрю видосики, вот вообще не смотрю, и телевизор тоже не смотрю. Но у меня есть специфические профессиональные интересы, в следствие которых я читаю через гуглтранслейт очень специфические китайские и корейские форумы, где собираются люди по профессиональному интересу, а не по политическим взглядам или месту жительства. И там тоже бывают пустопорожние разговоры на бытовые темы. Эта штука называется информационный фон, его невозможно подделать. Видосик - можно. Вот этот мой пост здесь - вполне может быть профессиональной подделкой, по заказу каких-то спецслужб, к примеру. но вот общий информационный фон в комментах Цензора - он объективен, его подделать невозможно, несмотря на все усилия ольгинских троллей, к примеру.
4. И нет, ты, судя по всему, просто никогда не был в Китае, и не понимаешь, как там всё внутри устроено. Там всё сложно, и одними только теориями заговора Китай не объясняется. Но людям, не способным проанализировать и понять масштабные вопросы, почему-то кажется, что если проблему упростить и разрезать на мелкие кусочки, то так она легче понимается и решается. Это ложный посыл и он приводит к ложным результатам. Хотя иногда даже стоящие часы тоже показывают правильное время.