1 703 26

Количество пациентов с коронавирусом в больницах Черновицкой области сократилось до 300, - ОГА

Количество пациентов с коронавирусом в больницах Черновицкой области сократилось до 300, - ОГА

По состоянию на 13 июля, общая численность инфицированных коронавируса людей в Черновицкой области составляет 5184 человек.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Он отметил: "На Буковине 13 июля официально подтверждено еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 219 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5184 человека.

72 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.

Количество пациентов в больницах за последний месяц уменьшилась. Если в начале июня из коронавирус в медицинских учреждениях находилось более 400 больных, то сейчас их около 300. Этого результата мы достигли вместе. Но важно еще и закрепить его. Поэтому помните о средствах защиты".

+3
Больного нельзя сфоткать и выложить фотку в СМИ. Тюрьма тебе обеcпечена. Ну, по крайней мере в приличных странах это так, у нас всё может быть. В моем окружении есть и переболевшие и выздоровевшие, и сгоревший за три дня от пневмонии. С полученным уже после смерти отрицательным результатом тестов и рекомендацией сделать анализ повторно
14.07.2020 02:38
+3
по достоверным сведениям, за последний месяц, в больницы поступило больных ковидом - 0 штук пациентов! при этом, за предпоследний месяц, искали больных ковидом даже среди бомжей и нариков, но всё безуспешно!
что касается мировых показателей - есть подозрение, что человечество охватила массовая истерия, при которой внушаемые люди "находят" у себя симптомы ковида! обратите внимание, как много "больных" и смертности в цивилизованных странах, где развита медицина и какое, сравнительно, ничтожное количество в странах третьего мира... причина, скорее всего, в страховой медицине! в нашей же стране, сама "медицина", это "лекарство" от любой истерии
14.07.2020 07:24
+2
Там даже больного нет на фото. Странно, что пропагандисты коронапсихоза за столько времени вылажуют только фото врачей в этих скафандрах, а наплыва и заполненые больницы так и не смогли сфоткать за столько времени) уже б сняли б картинку как в кино) актеров могли нанять.) А так больницы то почти пустые ну конечно никто не отменял других болезннй кроме святой короны)
14.07.2020 02:31
Костюм ОЗК? 😁
14.07.2020 02:05
Симптомы у себя найти несложно, там все подходит. И страхование у нас работает, даже на сайте минфина агитируют. И дурки с общагами еще не все "переболели".
14.07.2020 07:33
Я уже начинаю подозревать, что все, кто пищет о пачках знакомых переболевших ковидом, они же с психушки походу сюда комменты пишут))
14.07.2020 09:01
Не, они же в основном - психи, а не дураки.
14.07.2020 09:12
А на фотографии к новости, что они делают?
14.07.2020 02:07
Разбирают больного на органы.
-Ты здесь подержи, я почку достану.
- Ну ок, а я пока отрежу кусок печени...
14.07.2020 02:28
У нас что-не приличная страна?)))
14.07.2020 07:36
Вот у тебя окружения. Странно никто в жизни не знает больных короной а у тетя по десяток переболевших. Подозреваю, что ты с психушки. Судя по новостям как постоянно находят корону втпсихушке походу ты оттуда) а перед заболеваниям вам включают телевизор с новостями о пандемии и ролики с китая))
14.07.2020 08:59 Ответить
Нет, в моем окружении как раз больше всего людей, которые забили на коронавирус и живут обычной жизнью, чего я всем и желаю. Но и отрицать то, что есть и от чего никуда не деться - тоже нелепая затея. А такие тоже есть. Но хуже всего, и что меня больше всего бесит до крови в глазах, так это верящие в теории заговоров. Таким я уже просто готов бить морду в последнее время.
14.07.2020 13:04
Смотри что б тебя не побили. А такие тугодумы как ты верят что ктото переживает за народ так что ммллиард людей без работы оставляют по всему миру. С голода сдохнет намного больше чем от гриппаю ты тормоз и у меня нет слов. Таких дебилов кае ты как раз и надо *******. Потому что такие ублюдки как ты будут за власть убивать простой народ. Что вам напишуть в интернете те кто владеет сми вы в то и верите. Вы ничтожные безмозглые твари.
14.07.2020 13:12 Ответить
Тебе от этого легче не станет, но я противник нынешних карантинных мер, потому что верю в их полную, абсолютную бестолковость и ненужность. Чтобы посрать без последствий, надо зайти в туалет, снять штаны и трусы, сесть на унитаз и тогда уже срать. А наши власти сейчас сделали так - зашли за дверь туалета и насрали себе в штаны. Вроде как и сделали почти всё, что надо, но результат получился неудовлетворительный.
Можно было посадить страну на три недели на карантин, если всё было бы сделано по нормальному, и потом нормально жить. Но только не так всё это должно было делаться.
ЗЫ А нужды "простого народа" меня таки мало волнуют, это правда. Мрут от голода - сами виноваты.
14.07.2020 13:27
Ты тварь очень тупая. Ты масочник обычный. Ели это пандемия, когда за пять месяцев тотальное большинсиво незнает никого больного и знают полно приписок смерти людей которые умерли от других причин. Или знают единиц кто болел и то в дома перележал 14 дней) п в новостях пишут только о вспышках в психушках. То я скажу что только безмозглое чмо вроде тебя верит в пандемию. Из-за таких безмозглых чмошников власть и держит народ в дурантине и будет пытаться повторить это. Но уже врядли власть будут слушать.
14.07.2020 13:16 Ответить
О, судя по хайпу, как тебя проняло, я попал по твоей виртуальной морде. Масоны, мировое правительство, рептилоиды с планеты Нибиру и Билл Гейтс с чипами? Земля плоская, или всё же круглая?
14.07.2020 13:19
Будет волновать когда возростет уровень вороваства и бандитизма. И если идет экономически.спад то он всех касается. Я ж не думаю что ты олигарх.
14.07.2020 13:56 Ответить
Меня больше волнует то, что я не могу поехать в Словакию на лето. А уровень воровства и бандитизма меня не волнует, он не зависит от карантинов. Это я как человек говорю, который, когда нанимает строителей, всегда закладывает в смету расходы на воровство. Тот, кто и раньше подворовывал, тот просто сейчас будет объяснять это тем, что мол экономический спад, как будто это что-то объясняет. Чтобы выйти вечером в подворотню заниматься гоп-стопом, нужно быть очень специфическим человеком с очень специфическим воспитанием. А человек, который привык жить честно, он не станет себя ломать из-за каких-то временных трудностей. Так что весь этот ваш экономический спад просто подымет со дна всю эту гниль, что там и так есть.
14.07.2020 14:46
О инфантильный придурок которыц верит в святлсть властей и что они так вдруг начали переживать за старичков умерших от гриппа. Инфантильный придурок который верит что в ммльярдном китае вдруг власти решили сообщить о смертях от пневмонии в 12 миллионом ухане в котором воздух грязней чем в киеве во время пожаров был )) и вдруг а милтярдном китае где самолеты в уханнь из ухани летают каждые пьять минут а поезда ездят каждые две минуты) и бац вирус с уханя никуда ни пошел по китаю 😆🤣 а главное было показывать ролики падающих которые почему то не падали в италии испании или у сша ролики падающих ковидчиков так и не сняли 🤣😆 ну конечно инфантильный придурок поверит сми это же все так реалистично. Так власти вдруг начали переживать за жизнь людей. Так что даже трамп никогда не одеват маску, лукашенко тоже да и все эти клоуны только камеры убирают они снимают маски. О боже какой страшный вирус какие спасительные маски 😆🤣 с..ка ну каким нужно быть придурком что бы не видить всю постановочность этого всего. Это же каким надо быть дятлом???? Каким дятлом надо быть что бы не знать что от пневмонии в украине умирает и так 6 тысяч за год. Ну что же за такие дятлы как ты? Где вы плодитесь?? Вы же плоскоголовые это точно))
14.07.2020 14:05 Ответить
1. Маски ни от чего не спасают и ничему не помогают. Маски на морды одели населению, чтобы оно осознало и прониклось. Население особо не осознало ничего, и ничем не прониклось. Соответственно, пользы от них никакой, тут я с тобой полностью согласен.
Лично я маску одеваю только если меня категорически отказываются пускать в магазин или транспорт.
2. Власти переживают не за старичков, умерших от коронавируса, власти переживают за себя, любимых. Потому как, если вдруг приключится реальная эпидемия, а не это недоразумение, властям и прочим богачам будет гораздо больнее падать со своих олимпов. Поэтому они дуют на воду, даже не попробовав горячего молока. Но это никак не отменяет факта самой эпидемии, она есть, во что бы ты там не верил. Мухи отдельно, котлеты - отдельно.
3. Я не смотрю видосики, вот вообще не смотрю, и телевизор тоже не смотрю. Но у меня есть специфические профессиональные интересы, в следствие которых я читаю через гуглтранслейт очень специфические китайские и корейские форумы, где собираются люди по профессиональному интересу, а не по политическим взглядам или месту жительства. И там тоже бывают пустопорожние разговоры на бытовые темы. Эта штука называется информационный фон, его невозможно подделать. Видосик - можно. Вот этот мой пост здесь - вполне может быть профессиональной подделкой, по заказу каких-то спецслужб, к примеру. но вот общий информационный фон в комментах Цензора - он объективен, его подделать невозможно, несмотря на все усилия ольгинских троллей, к примеру.
4. И нет, ты, судя по всему, просто никогда не был в Китае, и не понимаешь, как там всё внутри устроено. Там всё сложно, и одними только теориями заговора Китай не объясняется. Но людям, не способным проанализировать и понять масштабные вопросы, почему-то кажется, что если проблему упростить и разрезать на мелкие кусочки, то так она легче понимается и решается. Это ложный посыл и он приводит к ложным результатам. Хотя иногда даже стоящие часы тоже показывают правильное время.
14.07.2020 14:38
Мажут зеленкой какую-то бабку, разбавляют в шприце йод.
14.07.2020 07:38
При Порохе, уже бы всех вылечили!
14.07.2020 05:24
ВСІХ - це й тебе також.
14.07.2020 06:59
его - бесполезно
14.07.2020 07:19
