Количество пациентов с коронавирусом в больницах Черновицкой области сократилось до 300, - ОГА

По состоянию на 13 июля, общая численность инфицированных коронавируса людей в Черновицкой области составляет 5184 человек.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Он отметил: "На Буковине 13 июля официально подтверждено еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 219 образцов.

Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5184 человека.

72 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.

Количество пациентов в больницах за последний месяц уменьшилась. Если в начале июня из коронавирус в медицинских учреждениях находилось более 400 больных, то сейчас их около 300. Этого результата мы достигли вместе. Но важно еще и закрепить его. Поэтому помните о средствах защиты".

