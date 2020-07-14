Маас о "нормандском формате": Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен

Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas), представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW .

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в совету ЕС", - отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужное решение в Украине".

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Маас.

В частности он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены.

В то же время Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя фракции Европейской народной партии Михаэля Галера (Michael Gahler), считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против России за ее действия в Сирии, подобные тем, которые действуют по дестабилизации Москвой Украины.

Прокомментировал Маас и вопрос газопровода "Северный поток-2", который "Газпром" хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию. "Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. (...) В этом проекту мы сейчас не будем изменять нашего решения. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", - отметил министр.