Новости Агрессия России против Украины
Маас о "нормандском формате": Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен

Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas), представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.

Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в совету ЕС", - отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужное решение в Украине".

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Маас.

По новым точкам разведения сил на Донбассе окончательного решения нет, - Ермак о переговорах в Берлине

В частности он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены.

В то же время Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя фракции Европейской народной партии Михаэля Галера (Michael Gahler), считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против России за ее действия в Сирии, подобные тем, которые действуют по дестабилизации Москвой Украины.

Прокомментировал Маас и вопрос газопровода "Северный поток-2", который "Газпром" хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию. "Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. (...) В этом проекту мы сейчас не будем изменять нашего решения. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", - отметил министр.

+7
https://citaty.info/quote/75456

выражаясь более понятным бытовым языком https://citaty.info/quote/75456 ситуация
такая : кацапы в 2014 -м всадили нам в спину нож, а в 2020-м они просят нас,
вытащить нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и вернуть нож на место…
14.07.2020 07:37
+5
Что значит "вопрос диверсификации наших источников энергоносителей"? Ведь как получали от кацапни газ так и хотят получать. А вот в маршрутах поставок вопрос. Просто гансы увидели риски в транзите через Украину. Мало ли что. Ещё лапти полезут,повзрывают трубы. А немчуре надо греться. Короче,лживые лицемерные бюргерские подонки.
14.07.2020 07:37
+2
Перемовини стають неможливими, бо вбивства українців на Донбасі продовжуються.
14.07.2020 07:37
14.07.2020 07:37
14.07.2020 07:37
14.07.2020 07:37
А странно так, в след. новости коменты закрыты. Берегут психику зебилоидов?
14.07.2020 07:42
фрицы обращаются с нами, как будто кацапы, а не мы, являются их европейськими братьями...апомнитесь!...
14.07.2020 07:47
Посмотрите новость чуть выше, на фронте явно горячее стало. Будете только зря с фрицами время терять. С ним можно вести переговоры только о том, что бы срезанный чернозем нам вернуть.
14.07.2020 08:05
Вооружите украинскую армию и тогда прогресс будет.
14.07.2020 08:27
да у них с оружием и у самих небогато, бо свою защиту они делегировали США... не те уже немцы, не те...хотя танки у них по-прежнему неплохи, хотя конечно уже не дотягивают до кацапского Т-90МС, да и стрелковка традиционно качественная...
14.07.2020 08:37 Ответить
Хтось когось дипломатично послав.

А потім ще й додав: "Північний потік-2" для нас це передусім питання економічної політики. (…) Щодо цього проєкту ми зараз не змінюватимемо нашого рішення. Ми вважаємо, що це питання диверсифікації наших джерел постачання енергоносіїв"
14.07.2020 08:34
Нічого дивного, не можна до безкінечності видавати себе за миротворця і дружити з агресором. Настав момент, коли аморальність вже не сховаєш за політикою.
14.07.2020 08:38
"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в совету ЕС",- вот чем будут заниматся немецкие подельники рашиста ,создавшие совместно с ним и французами, войну и кровопролитие .,которое ежедневно забирает жизни украинцев...не миром в Украине, и прекращение ,созданной ими в Минске ,войны и восстановление территориальной целосности Украины ,которую сами же нарушили в Минске,нарезав по плану рашистскому ,линии разграничения .,,,а как торговать с рашистом
14.07.2020 09:44
 
 