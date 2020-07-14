Трое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения и боевые травмы. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-мм калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали возле Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку от Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Вольный. Не было спокойно и возле Майорска. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив одну мину калибра 120 мм.

Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение и практически вплотную расстрелял представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевую травму. В штабе отметили, что дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, поскольку враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

"В общем, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевую травму. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко погиб на Донбассе 13 июля

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Авдеевки.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



