Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы

Угроза безопасности стран НАТО на севере Европы со стороны России стала одной из главных тем переговоров министров обороны США Марка Эспера и его норвежского коллеги Франка Бакке-Йенсена.

Как сообщили в Пентагоне, разговор состоялся по телефону в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обсуждалась общая обеспокоенность угрозами в сфере безопасности, в том числе со стороны России, Китая, а также ситуация на Крайнем Севере", - отметили в американском военном ведомстве.

Как сообщается, глава минобороны США выразил признательность за то, что Норвегия принимает подразделения американской морской пехоты на своей территории.

Министры подтвердили стратегический уровень отношений между двумя странами в сфере обороны и обсудили широкий круг вопросов. В частности речь шла о справедливом распределении финансовых обязанностей в рамках НАТО, поддержании боеготовности и укреплении двусторонних отношений, уточнили в оборонном ведомстве США.