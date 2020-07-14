РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7826 посетителей онлайн
Новости
1 628 13

Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы

Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы

Угроза безопасности стран НАТО на севере Европы со стороны России стала одной из главных тем переговоров министров обороны США Марка Эспера и его норвежского коллеги Франка Бакке-Йенсена.

Как сообщили в Пентагоне, разговор состоялся по телефону в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обсуждалась общая обеспокоенность угрозами в сфере безопасности, в том числе со стороны России, Китая, а также ситуация на Крайнем Севере", - отметили в американском военном ведомстве.

Как сообщается, глава минобороны США выразил признательность за то, что Норвегия принимает подразделения американской морской пехоты на своей территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли НАТО готовятся к учениям в Черном море с заходом в порт Одессы

Министры подтвердили стратегический уровень отношений между двумя странами в сфере обороны и обсудили широкий круг вопросов. В частности речь шла о справедливом распределении финансовых обязанностей в рамках НАТО, поддержании боеготовности и укреплении двусторонних отношений, уточнили в оборонном ведомстве США.

НАТО (10256) Норвегия (733) оборона (5268) Пентагон (1486) США (27745) Эспер Марк (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Расєйська свиня пхає свій писок у всі шпарини.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:01 Ответить
+3
Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы - Цензор.НЕТ 1862
показать весь комментарий
14.07.2020 08:05 Ответить
+2
НАТО признало Украину КЛЮЧЕМ к евроатлантической безопасности

https://youtu.be/kMVNh5UmMXM

и правда, сколько ещё дикая кацапская орда будет кошмарить соседей
показать весь комментарий
14.07.2020 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расєйська свиня пхає свій писок у всі шпарини.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:01 Ответить
Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы - Цензор.НЕТ 1862
показать весь комментарий
14.07.2020 08:05 Ответить
НАТО признало Украину КЛЮЧЕМ к евроатлантической безопасности

https://youtu.be/kMVNh5UmMXM

и правда, сколько ещё дикая кацапская орда будет кошмарить соседей
показать весь комментарий
14.07.2020 08:13 Ответить
Україна, волею долі,повсякчас опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 08:25 Ответить
що таке ідеологія московіїї

Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи - Цензор.НЕТ 773
показать весь комментарий
14.07.2020 08:16 Ответить
Панівною ідеологією Московіі повсякчас була маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 08:29 Ответить
кстати, там в хабаровске сильніе волнения, кремляди слегка нервничают

В Хабаровск прилетел представитель Пуйла,по фамилии ТРУТНЕВ..Он уговаривает силовиков АРЕСТОВЫВАТЬ протестующих..Те идут в ОТКАЗ..
показать весь комментарий
14.07.2020 08:19 Ответить
фуле там обсуждать,соплежуи - обставляйте паРашу базами по периметру, да поскорей , а то -не успеете
показать весь комментарий
14.07.2020 08:30 Ответить
А наші в очах терориста побачили мир. Так і живемо і кожного дня гинуть військові.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:34 Ответить
Головне жодної агресіі стасовно агресора !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 08:37 Ответить
Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
14.07.2020 08:37 Ответить
Калининград - это польский город Królewiec. Калининград имеет право на самоопределение и выход из мухосранской россии и присоединение к Европе!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:37 Ответить
Królewiec - to polski miasto! Rosja muszę zostać tylko na terytorium bagn!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:40 Ответить
 
 