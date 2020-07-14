На Ривненщине за сутки выявили 43 новых случая COVID-19, всего - 4740, из них 84 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 13 июля, подтвердили 43 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 13 июля на Ривненщине зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 13 июля на Ривенщине подтверждены 20 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 7 до 73 лет.

Всего в области зарегистрированы 4740 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 84 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 2908 человек.

В работе лабораторий области остаются 280 образцов.







