Число жертв COVID-19 в мире достигло 575,6 тыс. человек, инфицированы 13,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 июля в мире зарегистрировали 195 878 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13,2 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,7 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 240 434 случая инфицирования и 575 601 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 138 247 (+ 465 за сутки), заболевших - 3 479 483 (+65 488 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 887 959 инфицированных (+ 21 783 за сутки) и 72 921 (+ 770 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 907 645 человек (+ 28 179 за сутки), количество смертей - 23 727 (+ 540 за сутки).

В России 733 699 заболевших (+ 6 537 за сутки) и 11 439 летальных случаев (+ 104 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 330123 человек (+ 3 797 за сутки), количество смертей - 12 054 (+ 184 за сутки).