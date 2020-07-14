"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос о назначении вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в пятницу, 17 июля.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о неукомплектованности правительства, в частности, отсутствия руководителей Антимонопольного комитета и Национального банка, Арахамия сказал: "В пятницу все будут с головами".

"Оно (правительство. - Ред.) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу", - отметил депутат.

На вопрос относительно сегодняшнего заседания фракции "СН" и кадровым вопросам, Арахамия ответил: "На должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Пищанская, на должность НБУ - еще нет финального, окончательного решения".

По его словам, вопрос относительно кандидатуры на должность главы НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.