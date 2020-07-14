РУС
Новости
5 327 46

"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос о назначении вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в пятницу, 17 июля.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о неукомплектованности правительства, в частности, отсутствия руководителей Антимонопольного комитета и Национального банка, Арахамия сказал: "В пятницу все будут с головами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пищанская - кандидат на пост главы Антимонопольного комитета, - "слуга народа" Арахамия

"Оно (правительство. - Ред.) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу", - отметил депутат.

На вопрос относительно сегодняшнего заседания фракции "СН" и кадровым вопросам, Арахамия ответил: "На должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Пищанская, на должность НБУ - еще нет финального, окончательного решения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятность роспуска Рады Зеленским менее 1%, - Арахамия

По его словам, вопрос относительно кандидатуры на должность главы НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.

Автор: 

ВР (29386) назначение (2207) НБУ (4843) Арахамия Давид (994) Уруский Олег (116)
Топ комментарии
+26
А мозги в тех головах будут?? Или как у арахамии там будет вакуум??
14.07.2020 08:38 Ответить
+18
14.07.2020 08:42 Ответить
+14
14.07.2020 09:01 Ответить
А мозги в тех головах будут?? Или как у арахамии там будет вакуум??
14.07.2020 08:38 Ответить
этот штрык недавно чуть не озолотился,
собирался воду в крым продавать,
свою выгоду он знает
...............
14.07.2020 08:46 Ответить
Хоч не крадуть як поросьонкі..Вже плюс в карму
14.07.2020 09:44 Ответить
Та да, только денег в бюджете меньше чем при "тех что крали". Лапоть, шо жы мыши зерно сьели?
14.07.2020 10:01 Ответить
а для кого ж тепер свинарчуки крадуть.Раніше вони ділилися з Порошенком.А тепер з ким.
14.07.2020 10:08 Ответить
Ну да, крадуть вже не як жалюгідні поросьонки, а як справжні кабани... "Кінець епохи бідності"...
14.07.2020 10:34 Ответить
А откуда они столько голов наберут, если в "Слуге урода", сплошь - "безголовые"? Разве что на рынке, свиных, прикупят...
14.07.2020 08:49 Ответить
Всі будут зеленоголові, як Шреки !!)))
14.07.2020 08:59 Ответить
я вже читала бігборд-----''ідіть з нами в депутати''-зе.
14.07.2020 10:09 Ответить
Просто поміняють місцями попу і пику. Яка різниця.
14.07.2020 10:24 Ответить
А в головках есть мозги?
14.07.2020 09:07 Ответить
- Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте, - закончил свой рассказ Швейк (с)
14.07.2020 10:04 Ответить
"в пятницу все будут с головами", на которых в субботу будут кокошники...
14.07.2020 08:39 Ответить
14.07.2020 08:39 Ответить
14.07.2020 08:42 Ответить
Пацан "ноги делать" собрался... Имущество, квартиру, продал, съехал на съёмную...
14.07.2020 08:51 Ответить
Схоже на те. Рояль уже в Ростові.
Хоча, можливо з дружиною ділять перед розлученням
14.07.2020 09:06 Ответить
БАБАДА БАБАДА БАБАДА АББАДА БАБАДА
14.07.2020 08:43 Ответить
14.07.2020 08:44 Ответить
Проффесор географіі !!)))
14.07.2020 08:57 Ответить
14.07.2020 09:01 Ответить
Хорошо что не отдали московской Орде
14.07.2020 09:28 Ответить
З головами, то так... Але ж, якщо в тих головах мозок равликів, то кому ці виродки потрібні? Прошу вибачення у равликів...
14.07.2020 08:48 Ответить
Странно, этот подонок считает ЗЕжопы головами. Впоочем от одночйцевого брата Галустяна ни чего другого не ожидал.
14.07.2020 08:49 Ответить
Он перепутал, у зе команды вместо головы задница.
14.07.2020 08:49 Ответить
Безголовые головы...
14.07.2020 08:54 Ответить
россия и ее наемники совершили очередное гнусное, подлое военное преступление.
Игнорируя договоренности через ОБСЕ, расстреляли медика и бойцов, экипированных в белые каски, медик с красным крестом.

Заявлений от преZЕдента ZERO, от сосен и сосунов из офиса преZEдента ZERO, от поцоватого Кулебы из МИДа ZERO, от арахамий-разумковых ZERO, от типа патриотов Донбасса и ненавистников рашистов Казанского и Гармаша, членов переговорной группы в Минске ZERO.

Делят корыта и не хотят обидеть фюрера из кремля.
14.07.2020 09:10 Ответить
Зеленский срочно поедет к путлеру, посмотреть ему в глаза.
14.07.2020 09:10 Ответить
сподіваюся, що до нового року ви будете вже без голів
14.07.2020 09:16 Ответить
ара знов щось нюхнув добротно
14.07.2020 09:19 Ответить
*Безголовые ублюдки* - новый блокбастер от сосен народа
14.07.2020 09:23 Ответить
макака
14.07.2020 09:28 Ответить
Скорей бы Хочу стать миллиардером!
14.07.2020 09:40 Ответить
14.07.2020 09:41 Ответить
У кого-то большая стройка, у кого-то томос... У каждого свои способы не говорить о войне.
14.07.2020 09:54 Ответить
О преступлениях рашистов заявляли громко и четко.
Кто из властных зебуинов прокомментировал это военное преступление оккупантов?
14.07.2020 09:56 Ответить
Пресслужба ООС к сожалению заявляет почти каждый день.
У Петра на излёте каденции так же о войне старались скромно помалкивать. Не нужно выдумывать.
14.07.2020 10:11 Ответить
https://censor.net/user/439305 - "У каждого свои способы не говорить о войне"

"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
14.07.2020 09:59 Ответить
Речь о том, чего по факту не случилось. А вот, если бы удалось развести войска и прекратить обстрелы, этих смертей действительно можно было избежать. Что не так?
14.07.2020 10:08 Ответить

"А вот, если бы удалось развести войска....."
Якщо вам так подобається постійно наступати на граблі - можете ще спробувати на них пострибати.
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог обмануть, если бы вы мне не поверили?
14.07.2020 10:24 Ответить
Вместо Зеее легко можно вписать Пеее. Тоже ведь когда-то было 54%.
Да и не обманывает Зееее. Он скорее не может. Ну не получается у парнишки, как ни старается. Не на своём месте просто. Хотя человек хороший.
14.07.2020 10:32 Ответить
#опоголовы...
14.07.2020 10:22 Ответить
Ара все знает.
14.07.2020 12:00 Ответить
 
 