"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что вопрос о назначении вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в пятницу, 17 июля.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос о неукомплектованности правительства, в частности, отсутствия руководителей Антимонопольного комитета и Национального банка, Арахамия сказал: "В пятницу все будут с головами".
"Оно (правительство. - Ред.) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу", - отметил депутат.
На вопрос относительно сегодняшнего заседания фракции "СН" и кадровым вопросам, Арахамия ответил: "На должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Пищанская, на должность НБУ - еще нет финального, окончательного решения".
По его словам, вопрос относительно кандидатуры на должность главы НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.
собирался воду в крым продавать,
свою выгоду он знает
...............
Хоча, можливо з дружиною ділять перед розлученням
Игнорируя договоренности через ОБСЕ, расстреляли медика и бойцов, экипированных в белые каски, медик с красным крестом.
Заявлений от преZЕдента ZERO, от сосен и сосунов из офиса преZEдента ZERO, от поцоватого Кулебы из МИДа ZERO, от арахамий-разумковых ZERO, от типа патриотов Донбасса и ненавистников рашистов Казанского и Гармаша, членов переговорной группы в Минске ZERO.
Делят корыта и не хотят обидеть фюрера из кремля.
Кто из властных зебуинов прокомментировал это военное преступление оккупантов?
У Петра на излёте каденции так же о войне старались скромно помалкивать. Не нужно выдумывать.
"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
"А вот, если бы удалось развести войска....."
Якщо вам так подобається постійно наступати на граблі - можете ще спробувати на них пострибати.
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог обмануть, если бы вы мне не поверили?
Да и не обманывает Зееее. Он скорее не может. Ну не получается у парнишки, как ни старается. Не на своём месте просто. Хотя человек хороший.