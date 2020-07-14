За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 7254 инфицированных и 188 умерших, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 7254 человек, 188 человек умерли, 1142 пациента выздоровели.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6644 человека, госпитализированы - 1227, на амбулаторном лечении - 5417 человек, выписаны - 1060 человек. Сейчас в больнице находятся 160 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1233 ПЦР-теста, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 68.

Всего в работу взяли 141 пробу, остаток в холодильнике - 483 пробы.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.