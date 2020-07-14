В Одессе усилили карантин: клубам и ресторанам запрещено работать ночью, - мэрия

В Одессе в связи с ужесточением карантина запретят клубам, кафе и ресторанам работать ночью - с 23:00 до 07:00.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ужесточить в Одессе введенный из-за эпидемии коронавируса карантин. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии, передает Цензор.НЕТ.

Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

В комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.