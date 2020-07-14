РУС
В Одессе усилили карантин: клубам и ресторанам запрещено работать ночью, - мэрия

В Одессе в связи с ужесточением карантина запретят клубам, кафе и ресторанам работать ночью - с 23:00 до 07:00.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ужесточить в Одессе введенный из-за эпидемии коронавируса карантин. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии, передает Цензор.НЕТ.

Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области зафиксировали значительный скачок заболеваемости COVID-19: за сутки - 65 новых случаев

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

В комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.

Топ комментарии
+12
правильно . с 23 до 7 вирус становится особенно злобным
показать весь комментарий
14.07.2020 08:50 Ответить
+6
Всі у "Вєлюр"! Тіко швиденько, бо місця може не вистачить - "слуги" вони такі!
показать весь комментарий
14.07.2020 08:54 Ответить
+3
Под шумок карантина создаются рабочие места, только не в Украине, а для других стран. Скоро вся молодёжь уедет из страны с этими покращеннями.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно . с 23 до 7 вирус становится особенно злобным
показать весь комментарий
14.07.2020 08:50 Ответить
и апасным.
да еще начинает передаваться не теми путями...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:25 Ответить
Всі у "Вєлюр"! Тіко швиденько, бо місця може не вистачить - "слуги" вони такі!
показать весь комментарий
14.07.2020 08:54 Ответить
Под шумок карантина создаются рабочие места, только не в Украине, а для других стран. Скоро вся молодёжь уедет из страны с этими покращеннями.
показать весь комментарий
14.07.2020 08:55 Ответить
не уїде. Всіх пригвоздили карантином. Чекають поки нарід видихне від голоду не на чужині, а у власній країні. ((
показать весь комментарий
14.07.2020 11:45 Ответить
Ночные клубы будут работать с 8:00 до 13:00.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:14 Ответить
і переіменовані в "дитячі" )))
показать весь комментарий
14.07.2020 11:45 Ответить
Пристойні ресторани і без карантину після 24-ї години ніде не працюють до 12-ї наступного дня.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:15 Ответить
Шо робицця!!! Знедоленим збіднілим українцям вже не можна і розслабитись на останні 20 гривень.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:34 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
14.07.2020 10:32 Ответить
Вирус ,как вампир нападает только ночью,🤔с девушкой только до 11-ти🤦
показать весь комментарий
14.07.2020 10:39 Ответить
Гостям міста це не сподобається, бо більшість тільки заради нічних розваг іде до Одеси.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:25 Ответить
 
 