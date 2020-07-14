РУС
Длительного иммунитета к коронавирусу нет: переболевшие быстро теряют антитела, вероятность повторного инфицирования высокая, - Институт Коха

Иммунитет к новому типу коронавируса достаточно низкий, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), которые презентовал на брифинге в Берлине президент RKI Лотар Вилер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер.

Он проинформировал, что протестированы были 12 тысяч людей, а антитела были обнаружены только у 1,3 процента из них. Этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой - что вирус всё еще может широко распространяться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца, - ученые Королевского колледжа Лондона

У тех, кто уже переболел, уровень антител снижается довольно быстро, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного мюнхенскими учеными.

"У четырех из девяти пациентов (лечившихся в январе) мы видим снижение нейтрализующих антител", - сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.

Таким образом, иммунитет к коронавирусу также непродолжительный, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокая.

В этой связи в немецком Минздраве акцентируют внимание на необходимости быть бдительными к другим штаммам вируса, а также к гриппу. По словам министра Йенса Шпана, у Германии в настоящее время есть 25 миллионов доз вакцины от гриппа.

+8
Карантин вводили виродки в усіх країнах. )))
14.07.2020 09:30 Ответить
+7
Тоді питання: А нах... виродки з української влади вводили т.з. карантин? Вони цим недолугим рішенням вбили набагато більше людей, чим померло від COVID-19.
14.07.2020 09:04 Ответить
+7
Не более 1% от всех кейсов - тяжелые и критические.
На ИВЛ лежат под наркозом и ничего не чувствуют. Вы, коронабесы, достали уже с этой дешевой страшилкой. Она уже не актуальна
14.07.2020 10:13 Ответить
Как страшно жить.
14.07.2020 08:56 Ответить
Та ладно, фармацевты и медики ничего не боятся, бери пример с них.
14.07.2020 08:57 Ответить
гораздо страшнее умирать от коронавируса - особенно когда человек, бегавший всего 7-10 дней назад без маски со слезами на глазах лежит под ИВЛом от, все понимающий что с ним происходит и чувствующий ужасную боль в груди от умирающих легких, заполняемых жидкостью. И эту боль невозможно ни облегчить не прекратить - лишь пережить.. или нет.. и прекрасно осознаешь, что можно было избежать либо еще немного пожить....
14.07.2020 09:53 Ответить
Особливо коли він ще й розуміє що леталбність від ШВЛ -80%!
14.07.2020 09:58 Ответить
Не более 1% от всех кейсов - тяжелые и критические.
На ИВЛ лежат под наркозом и ничего не чувствуют. Вы, коронабесы, достали уже с этой дешевой страшилкой. Она уже не актуальна
14.07.2020 10:13 Ответить
у нас в январе пульмонология была забита . освобождали ещё одно отделение под больных . школа одна была закрыта на карантин .болели целыми классами . пневмония тоже заразное заболевание и как раз при пневмонии жидкость в лёгких собирается . на 12 февраля в городе от пневмонии умерло за 1 месяц 3 чл. и за 4.5 месяца от короны умерло 2 чл . бабка 91 год парализованная и ещё одна 80 с чем то лет. так теперь из-за этого коронобесия от лёгочных умрёт больше чем если бы его не было
14.07.2020 10:33 Ответить
Вы так красочно все описываете, как вроде бы сами переболели. Но все же живы. Или нет? Привет с того света?
14.07.2020 11:15 Ответить
У 10% населения есть антитела. Означает ли это, что они все были инфицированы? Для справки в Германии официально 200 тыс заболевших или 0,3 % населения. Что-то не бьется!
14.07.2020 08:58 Ответить
Конечно не бьется! Пока не было зарегистрировано случаев повторного заражения, а по выводам Института Коха уже должны были быть. Просто всем правительствам очень понравилась тема с карантинами....
14.07.2020 09:20 Ответить
А почему это должно нравиться правительствам? Возможно я упрощаю, но по факту беднеют - люди, больше безработных, и соответственно социальная напряженность, пустеющие бюджеты и как следствие протесты против властей.
14.07.2020 10:01 Ответить
так мацква считает...бо мацкве на руку ковид-можно беспредельничать.
14.07.2020 10:08 Ответить
У нас второй год то же самое.
14.07.2020 10:19 Ответить
В мацкве и до ковида убить или посадить за инокомыслие, проблемой никогда не было, вряд ли дело в этом
14.07.2020 10:58 Ответить
Страдают люди, а что касается правительств то доверие к ним при этом растет, а не падает! И это факт!!!
Кроме того правительства получают возможность протаскивать решения, которые бы раньше вызвали протесты (теперь будет полная тишина). Многие правительства раньше не могли закрыть свои границы для мигрантов (не позволяли права человека, внешние договоренности, внутренние протесты....) - теперь пожалуйста! Германия так вообще наулыбаться не может!!!!
14.07.2020 10:18 Ответить
Германия живёт за счёт экспорта так хорошо. И он теперь рухнул чуть ли не на 30% процентов, все говорят о рецессии и о крупнейшем спален экономики со времен второй мировой войны. Весьма сомнительная выгода.
14.07.2020 10:23 Ответить
Вы не понимаете или не хотите понимать.
В обычной ситуации, это было бы катастрофой для правительства и закончилось бы снижением рейтингов, отставкой, перевыборами.......Но это не обычная ситуация и можно валить все на короновирус, принимать не популярные решения, закрывать границы, разгонять митинги (чтобы не распространяли короновирус).....глядишь рейтинг еще больше выростет! Но через 1,5-2 года ситуация качнет в другую сторону (страх перед короновирусом приесться) Это обычная психология человекообезьян!!!
14.07.2020 11:25 Ответить
Таковы условия, поставленные банкирами, для получения кредитов: или непрерывная самоизоляция - или кредитов не будет.
А кому щаз легко, промышленность то все вывели в Китай, да и там падение производства на 70% (для того и "отжали" сейчас китайские коммуняки Гон-Конг, прикончив "одна страна - две системы"; Гон-Конг - один из крупнейших финансовых (обменных) центров, китайским узкоглазым коммунякам очень деньги нужны, имперские понты дорого обходятся).
14.07.2020 10:24 Ответить
Мне кажется, то, что сделали китайцы с Гонконгом, вообще к теме вируса отношения не имеет. Просто они видят, что закон джунглей работает. Наплевав на Будапештский меморандум Запад открыл ящик пандоры. Но кому весь этот капец с вирусом в глобальном плане может быть выгоден, да никому, кроме производителей масок. Все остальные беднеют и слабеют и мир становится всё опаснее. Если не рассматривать всерьёз теории заговора, что дескать Негодяй Билл Гейтс, весь этот вирус придумал, наверное это просто shit happens, пандемии случались в истории человечества и раньше и не раз. но люди как всегда хотят найти" того самого единственного виноватого". Тысячу лет назад они бы начали за это с большим усердием жечь ведьм на кострах, ведь кто то же должен быть во всем этом виноват.
14.07.2020 10:39 Ответить
Ви просто не розумієте цілей які повинні бути досягнуті, реально якщо подумати то більшість професій автоматизується і роботизується а що робити з іншими, буде велика кількість безробітних..
Війна як було зроблено на початку минулого століття коли прийшла індустріалізація, тепер це не вихід тому що зброя занадто потужна, єдиний вихід і для екології і для надлишку робочої сили це фіксований дохід..
Якщо люди посидять на карантині і будуть отримувати допомогу 50-60% відсотків не хочуть працювати лиш б їм платили нормальні для проживання гроші, інша частина повинна перевчитись...
А карантин це якраз спосіб щоб люди привикли сидіти і нічого не робити і хто ще боявся то під час карантину зрозуміє що боятись не потрібно..
Як будуть це все оплачувати друкувати гроші і податки на ту частину що залишиться працювати, з часом частина працюючих напевно буде зменшуватись..
14.07.2020 11:06 Ответить
Ведьм на кострах жгли не просто так, а со смыслом: нужно было рождаемость уменьшить, а то жрать было в Европе нечего. После эпидемии чумы, когда население выкосило, ведьм жгли уже редко и выборочно.
Презервативов же не было, ну не в монахи же всех мужиков отправлять.
Потому жгли баб.
14.07.2020 12:25 Ответить
Ну так реальное число переболевших возможно в десятки раз выше, дети вообще безсимптомно чаще всего переносят
14.07.2020 09:56 Ответить
Тоді питання: А нах... виродки з української влади вводили т.з. карантин? Вони цим недолугим рішенням вбили набагато більше людей, чим померло від COVID-19.
14.07.2020 09:04 Ответить
Карантин вводили виродки в усіх країнах. )))
14.07.2020 09:30 Ответить
Ну да, "зелені виродки" также заставили все остальные страны мира ввести у себя карантин. Они просто всесильны 😁
14.07.2020 09:36 Ответить
петькам постійно хтось в штани сре
14.07.2020 09:46 Ответить
петькам постійно хтось в штани зеленим лайном сре
14.07.2020 10:41 Ответить
Мы все умрём!
Не сегодня и не через коронавирус - но умрём обязательно.
14.07.2020 09:12 Ответить
Толкования на 1 Кор. 15:51Свт. Григорий Нисский
Ст. 51-52 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся
14.07.2020 09:25 Ответить
Слабо, лучше про иные вселенные, перерождение душ в зверях ну и там ещё есть интересные версии от давно умерших и ныне пока здравствующий, но тоже умрущих.
14.07.2020 09:32 Ответить
перождение душ в вирусах...
14.07.2020 09:42 Ответить
Даже эта версия никому не поможет жить вечно. Но она очень интересная, вы сами её придумали или это новый цикл на тв разоблачение всемирных заговоров?
14.07.2020 09:49 Ответить
Людина латинською vir. Ми всі віруси.
14.07.2020 10:36 Ответить
Гениальная версия и гениальное доказательство! Жаль только сдохнуть все равно прийдется.
15.07.2020 15:48 Ответить
Федорыч, уже до пропаганды гомосексуализма докатился или куда там менятся собрался?
14.07.2020 09:46 Ответить
ета у тєбя Святоє Пісаніє с ЕТІМ ассациіруєцца???
14.07.2020 10:40 Ответить
Святое Писание описывает вещи и почище этого, особенно Ветхий Завет.
14.07.2020 10:45 Ответить
Каждый таскает за собой свою смерть до первого удобного случая...
14.07.2020 09:17 Ответить
У четырёх из девяти... Офигительная выборка
14.07.2020 09:21 Ответить
невнимательно читаете:
"Он проинформировал, что протестированы были 12 тысяч людей, а антитела были обнаружены только у 1,3 процента из них. "
12 тысяч - Вам мало???
14.07.2020 10:19 Ответить
Глобалістам сподобалося дурантінити людей. Цю цілеспрямовану кампанію з упокорення можна зупинити лише масовими протестами.
14.07.2020 09:25 Ответить
лаптерогий, иди вздрачни на лысину *****
14.07.2020 09:33 Ответить
90 дней (на себе проверено) переболел в середине марта и середине июня (второй раз даже тяжелее), может действительно иммунитет непродолжительный или мутация нового штамма!
14.07.2020 09:27 Ответить
если в первый раз не было сомнений, что "выкарабкаюсь", то во второй бывали моменты сомнения, что переживу (до того было плохо и муторно)!
14.07.2020 09:36 Ответить
А осложнения есть или всё проходит?
14.07.2020 09:47 Ответить
остаточный (но редкий) кашель
14.07.2020 17:30 Ответить
Здоровья тебе
14.07.2020 18:39 Ответить
Ярик, нам кизда!!
14.07.2020 09:30 Ответить
https://youtu.be/0GcCV-Vcg3A Гейтц,сначала будем вакцинировать первой вакциной всех БЕДНЫХ и обездоленных.
14.07.2020 09:31 Ответить
Т.е. вакцинация до одного места, раз она не даёт устойчивого иммунитета!
14.07.2020 09:41 Ответить
На странице RKI сказано, что данные получены от доноров сдававших кровь, а не от переболевших Covid. То есть речь идёт о коллективном иммунитете. И да он пока к сожалению не высок
14.07.2020 09:44 Ответить
Это и послужило в своё время причиной молниеносного спада "испанки", вирус слишком быстро мутировал и в результате сжёг сам себя.
14.07.2020 09:46 Ответить
""Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер."
Ну, и спрашивается, нахрена тогда прививать от макароновируса то?
Если антитела исчезают???
Чтобы распилить бюджет?
Или чтобы выполнить приказания "глав-вакцинатора", Билла Гейтса, по уменьшению числа населения за счет 'вакцинации"?
14.07.2020 10:18 Ответить
Так працювали ж фахівці обєднань міжнародних фармкорпорацій CEPI та іншх, і особисто вкладав велике бабло в проект коронавірусу дядько Білл Гейтс і тітка Мелінда. Навіть китайця грохнули за те, що він нарив в структурі короновіруса фрагмент кажана, панголіна і віруса СНІДу. О сюжет з фронтів біологічної війни.
14.07.2020 10:24 Ответить
Хто з ким воює?
14.07.2020 10:53 Ответить
Илон Маск, возьми меня на Марс!
14.07.2020 10:31 Ответить
про те, що імунітет до ковіду базується на недовговічних лімфоцитах-В було відомо ще півроку тому…
14.07.2020 10:37 Ответить
Вывод один: надо создавать лекарства,которые действие короновируса преобразовывают в действие обычного гриппа. Грипп лечится в обычном порядке. Вакцины будут малоэффективны.
14.07.2020 11:53 Ответить
А деякі кричали що потрібно швидко захворіти і імунітет отримати, во дебіли.
14.07.2020 16:08 Ответить
 
 