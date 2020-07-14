Длительного иммунитета к коронавирусу нет: переболевшие быстро теряют антитела, вероятность повторного инфицирования высокая, - Институт Коха
Иммунитет к новому типу коронавируса достаточно низкий, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), которые презентовал на брифинге в Берлине президент RKI Лотар Вилер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер.
Он проинформировал, что протестированы были 12 тысяч людей, а антитела были обнаружены только у 1,3 процента из них. Этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой - что вирус всё еще может широко распространяться.
У тех, кто уже переболел, уровень антител снижается довольно быстро, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного мюнхенскими учеными.
"У четырех из девяти пациентов (лечившихся в январе) мы видим снижение нейтрализующих антител", - сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.
Таким образом, иммунитет к коронавирусу также непродолжительный, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокая.
В этой связи в немецком Минздраве акцентируют внимание на необходимости быть бдительными к другим штаммам вируса, а также к гриппу. По словам министра Йенса Шпана, у Германии в настоящее время есть 25 миллионов доз вакцины от гриппа.
Источник: https://censor.net/n3207903
