За сутки в Киеве 112 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - восемь медиков. Один человек умер, - Кличко

Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По словам мэра за минувшие сутки один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян.

На сегодняшний день в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

Кроме того, Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 9 больных. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31, в Деснянском - 21, в Днепровском районе -14 случаев.

"Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.



