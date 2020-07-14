За сутки в Киеве 112 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - восемь медиков. Один человек умер, - Кличко
Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.
По словам мэра за минувшие сутки один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян.
На сегодняшний день в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет.
Заболели в том числе и 8 медиков.
Кроме того, Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 9 больных. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31, в Деснянском - 21, в Днепровском районе -14 случаев.
"Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!" - добавил Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.
6 человек серьезно заболели. Но все закрыть и в стойло так что ли.