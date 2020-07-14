РУС
За сутки в Киеве 112 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - восемь медиков. Один человек умер, - Кличко

Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По словам мэра за минувшие сутки один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян.

На сегодняшний день в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика - 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

Кроме того, Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 9 больных. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Длительного иммунитета к коронавирусу нет: переболевшие быстро теряют антитела, вероятность повторного инфицирования высокая, - Институт Коха

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31, в Деснянском - 21, в Днепровском районе -14 случаев.

"Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни.

За сутки в Киеве 112 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - восемь медиков. Один человек умер, - Кличко 01
За сутки в Киеве 112 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - восемь медиков. Один человек умер, - Кличко 02

Все ходят в намордниках - что ещё нужно?
14.07.2020 09:19 Ответить
Нажопники...
14.07.2020 09:24 Ответить
А шо, эпидемия СПИД на носу?
14.07.2020 09:40 Ответить
Нет, все ходят без намордников, во всяком случае я верю своим глазам.
14.07.2020 09:49 Ответить
Фонд борьбы с короновирусом около 60 млрд, но даже на пятом месяце пандемии, киевские медики продолжают стирать (!) одноразовые перчатки и защитные костюмы, потому что зеленский решил, что деньги из фонда больше нужны аваковским мусорам, на ремонты гос дач, на роскошную жизнь зеленой быдлоэлиты и пр. А медики обойдутся без защитных средств, и лохи голосовавшие по-приколу пускай платят по 2 тыс гривен за тест на ковид-19.
14.07.2020 09:51 Ответить
Случай ковида это 80 % без температуры и на ногах 15% средних на больничном дома только 5% которые с ослабленым имунитетом в возрасте и с патологиями тяжелые. Итого
6 человек серьезно заболели. Но все закрыть и в стойло так что ли.
14.07.2020 10:52 Ответить
 
 