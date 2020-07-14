РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Украине 638 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, всего - 54 771 случай

По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19. За сутки - 638 новых случаев. 14 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей и 74 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровел 651 пациент. Всего за все время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев 1 412. За минувшие сутки всего были сделаны 22 846 тестов, из них 9 711 исследований методом ПЦР и 13 394 - методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Длительного иммунитета к коронавирусу нет: переболевшие быстро теряют антитела, вероятность повторного инфицирования высокая, - Институт Коха

"За минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области (147), Закарпатской области (67) и Киеве (112)", - добавил Степанов.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+2
Сейчас вряд ли, а вот перед выборами даже жесткий карантин объявят
14.07.2020 09:32 Ответить
+2
Зачем. Их интересует только карантины и вакцины
14.07.2020 11:07 Ответить
+1
Не не не! Нужно ужесточение карантина, а то вирус нападет
14.07.2020 09:23 Ответить
Ну что,Максимка,стабилка?
14.07.2020 09:17 Ответить
Стабілка зламалась.
14.07.2020 09:22 Ответить
Не не не! Нужно ужесточение карантина, а то вирус нападет
14.07.2020 09:23 Ответить
Сейчас вряд ли, а вот перед выборами даже жесткий карантин объявят
14.07.2020 09:32 Ответить
Выборы очень мешают зеленозадым ,ведь понимают "ЛУБОВЬ" народную ,которую эти мрази честно заслужили .Поэтому жесткий карантин-это луч света для этих поганей.
14.07.2020 09:40 Ответить
Если человек на улице идет в маске - знайте это коронапсихозник. Если читаете в интернете людей у которых 2-3 или 4-5 знакомых переболело ковидом то знайте это скорее всего пишут с психушки, потому что судя по новостям вспышки на корону только в психушках)
14.07.2020 10:24 Ответить
Напишите конкретнее от спида столько от передоза столько от короны столько от туберкулёза стллько и тогда полная картина без лишнего !!!!
14.07.2020 10:59 Ответить
Зачем. Их интересует только карантины и вакцины
14.07.2020 11:07 Ответить
коронозомбаки притихли, но может к концу недели воспрянут духом, если к тысяче приблизимся
14.07.2020 20:58 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
15.07.2020 01:56 Ответить
 
 