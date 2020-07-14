В Украине 638 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, всего - 54 771 случай

По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19. За сутки - 638 новых случаев. 14 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей и 74 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровел 651 пациент. Всего за все время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев 1 412. За минувшие сутки всего были сделаны 22 846 тестов, из них 9 711 исследований методом ПЦР и 13 394 - методом ИФА", - рассказал Степанов.

"За минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев во Львовской области (147), Закарпатской области (67) и Киеве (112)", - добавил Степанов.