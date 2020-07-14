РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7588 посетителей онлайн
Новости
1 888 20

Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав

Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав

Состоялось первое заседание медицинского совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цель и главная функция медицинского совета - консультация по внедрению и реструктуризации медицинской системы Украины, использование медицинских технологий и организации научных исследований. Задачами медицинского совета является разработка и внесение предложений министру здравоохранения по реформированию системы здравоохранения, а также предоставление предложений по определению приоритетов в отношении международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав.

Глава министерства Максим Степанов предложил проводить заседания два раза в месяц: "Предлагаю встречаться дважды в месяц. Медициной и реформами в медицине должны заниматься врачи. Ваша помощь нужна нам для того, чтобы построить реальную медицину, которая будет работать на благо медиков и пациентов".

В ходе заседания совета участники обсудили актуальные вопросы повестки дня: прогресс Украины в борьбе с COVID-19, условия поступления на обучение в медицинские вузы и прохождения интернатуры, а также вопросы функционирования трансплантационной, кардиологической и онкологической отраслей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

Автор: 

медицина (2539) Минздрав (4912) Степанов Максим (2062)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
І ще, обов'язково, створіть декілька штабів!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:23 Ответить
+6
О,ещё одна кормушка для степашек...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:27 Ответить
+4
тю - я думал реформу делают для пациентов - а по факту для врачей - мало мы платим сейчас - где логика?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ще, обов'язково, створіть декілька штабів!
показать весь комментарий
14.07.2020 09:23 Ответить
- На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо. - И меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера.(с)
показать весь комментарий
14.07.2020 10:00 Ответить
Головне- гарненько доплатити "за труди"
показать весь комментарий
14.07.2020 10:37 Ответить
а штаб создали, а то я волнуюсь...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:23 Ответить
О,ещё одна кормушка для степашек...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:27 Ответить
тю - я думал реформу делают для пациентов - а по факту для врачей - мало мы платим сейчас - где логика?
показать весь комментарий
14.07.2020 09:29 Ответить
Мафия от медицины зашевелилась. Потоки бюджетных денег мимо них проходят.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:35 Ответить
шас еще разрешать лекарства через интернет продавать - и все - нет контроля качества - шо они творят - завал
показать весь комментарий
14.07.2020 09:37 Ответить
Надеюсь. Камаровского и спеца по анализам Пальчевского включили в совет? Они помогут.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:30 Ответить
Камаровский-спец по намордникам с клапанами,нужный чел...
показать весь комментарий
14.07.2020 09:34 Ответить
Некомплект без Радуцкого и Богатыревой.

Без этих советников зеленое здравоохранение опасносте.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:34 Ответить
Не пойняв, - так Питро вже давно все реформував.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:39 Ответить
Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав...

Боже спаси і сохрани медицину. Те , що зараз робиться с компютеризацією, електронізацією, похоже на пародію. Медики завантажені роботою , яку лікарі не повинні виконувати, бо вони в переважній більшості не мають відношення до компютера і тих дебільних програм , які впроваджують.. Цю роботу повинні виконувати спеціально навчені люди . А лікарі повинні мати час лікувати пацієнтів.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:42 Ответить
В усьому світі вже давно медики працюють з комп`ютерами.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:48 Ответить
Згоден, це так. Компютер у них змалечку, люди на "ти" з ним.У нас 80% медпрацівників не знають компютерної мови. Але це поправимо. Навчитись можна.Суть не в цьому. Навіть молоді приходять і вони не завжди можуть опанувати ці дебільні програми. Зідрані вони з австралійської охорони здоров"я, машинний переклад.Коди , термінологія , назви маніпуляцій і т.д. в австралійському менталітеті, їхні класифікації. Крім того, у них спеціаліст , який працює в даній сфері 5 років вивчає медицину, щоб розуміти її, і компютерізацію медицини , Він не лікар. Приходить на роботу навчений і працює, отримуючи за це зарплату. А лікар там лікує, тобто виконує свою роботу і отримує свою зарплату. У нас , думаю з економії щоб не готовити спеціально підготовлених, скинули все на працюючих медиків, які поняття не мають як з цими програмами працювати.Часу підійти до хворого нема. Ви не чули всі ті вирази, в основному нецензурні, які звучать по всій країні.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:48 Ответить
Намагаються усунути наслідки "рехформи" яку проводила "доктор смерть" за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
показать весь комментарий
14.07.2020 09:54 Ответить
як класно сказано.Майже по рабіновичу.Тільки трішки з когось іншого---вона ж медсестра.А своєю головою думати не можете.Чи там немає чим.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:05 Ответить
Вам нравится рехворма? Чем?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:10 Ответить
Ну судя по тому кого в этот совет набрали - тупо дерибан!!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 10:42 Ответить
А фамилии светил можно в студию? опять воры с 30 летним стажем? Или возвращение воров с 30 летним стажем?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:46 Ответить
 
 