Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав...

Состоялось первое заседание медицинского совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цель и главная функция медицинского совета - консультация по внедрению и реструктуризации медицинской системы Украины, использование медицинских технологий и организации научных исследований. Задачами медицинского совета является разработка и внесение предложений министру здравоохранения по реформированию системы здравоохранения, а также предоставление предложений по определению приоритетов в отношении международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав.

Глава министерства Максим Степанов предложил проводить заседания два раза в месяц: "Предлагаю встречаться дважды в месяц. Медициной и реформами в медицине должны заниматься врачи. Ваша помощь нужна нам для того, чтобы построить реальную медицину, которая будет работать на благо медиков и пациентов".

В ходе заседания совета участники обсудили актуальные вопросы повестки дня: прогресс Украины в борьбе с COVID-19, условия поступления на обучение в медицинские вузы и прохождения интернатуры, а также вопросы функционирования трансплантационной, кардиологической и онкологической отраслей.

