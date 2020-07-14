Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав
Состоялось первое заседание медицинского совета при Министерстве здравоохранения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Цель и главная функция медицинского совета - консультация по внедрению и реструктуризации медицинской системы Украины, использование медицинских технологий и организации научных исследований. Задачами медицинского совета является разработка и внесение предложений министру здравоохранения по реформированию системы здравоохранения, а также предоставление предложений по определению приоритетов в отношении международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав.
Глава министерства Максим Степанов предложил проводить заседания два раза в месяц: "Предлагаю встречаться дважды в месяц. Медициной и реформами в медицине должны заниматься врачи. Ваша помощь нужна нам для того, чтобы построить реальную медицину, которая будет работать на благо медиков и пациентов".
В ходе заседания совета участники обсудили актуальные вопросы повестки дня: прогресс Украины в борьбе с COVID-19, условия поступления на обучение в медицинские вузы и прохождения интернатуры, а также вопросы функционирования трансплантационной, кардиологической и онкологической отраслей.
Без этих советников зеленое здравоохранение опасносте.
Боже спаси і сохрани медицину. Те , що зараз робиться с компютеризацією, електронізацією, похоже на пародію. Медики завантажені роботою , яку лікарі не повинні виконувати, бо вони в переважній більшості не мають відношення до компютера і тих дебільних програм , які впроваджують.. Цю роботу повинні виконувати спеціально навчені люди . А лікарі повинні мати час лікувати пацієнтів.