В западных областях из-за паводков остаются разрушенными 202 км дорог и 95 мостов, - ГСЧС

По состоянию на сегодня, 14 июля, в западных областях нет подтопленных населенных пунктов, подвалов, или приусадебных участков. Однако остаются разрушенными и поврежденными дороги и мосты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, в результате паводков в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов. Кроме того, в первых двух областях разрушено 202,4 км автодорог, а также еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

Как сообщается, с начала проведения работ сотрудники ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека и еще 1324 человек были отселены. Также известно, что они откачали 575 м куб. воды от начала суток. Всего к работам привлечено 64 спасателя и 40 единиц техники.