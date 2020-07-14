РУС
В июне 2020 по НДС Украина получила почти в 2 раза больше поступлений в бюджет, чем год назад, - глава ГНС Любченко

Плательщики, несмотря на карантин, сознательные и платят налоги.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По словам Любченко, несмотря на коронавирус, НДФЛ увеличился.

"Люди понимают, что негде взять наличку, чтобы выплатить зарплату в конверте. Нужно начислять зарплату, а легкого доступа к наличным нет. Приходится начислять официально. По НДС в июне 2019 года страна получила в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 году - 8,5 млрд грн. Плюс почти 4 млрд, то есть почти в 1,9 раза", - объяснил глава ГНС.

Кроме того, Любченко рассказал, что в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн, поскольку гасили накопленные остатки.

"В этом году заявка с начала года была на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн НДС возместили. На 11,5 млрд грн погасили остатки на начало года", - добавил глава налоговой службы.

Полное интервью с главой Государственной налоговой службы Алексеем Любченко читайте здесь.

Топ комментарии
+6
Типа пятилетку Сралина за 2 годда
14.07.2020 09:56 Ответить
+5
Ээто так надо умудриться в услових карантина и самоизоляции,и по факту угробленной экономики насобирать столько бабосов.... Сказочники
14.07.2020 09:54 Ответить
+5
Справа навіть не в зарплатні, цікаво подивитись цифри по відшкодуванню ПДВ.
14.07.2020 09:58 Ответить
Це перемога?
14.07.2020 09:53 Ответить
Бреше, як дише.
14.07.2020 10:02 Ответить
это вранье. государство-аферист, в июне блочили все подряд нн и рк, чхали на решения судов о разблокировке нн и рк. этот "член" из дфс врет
14.07.2020 10:23 Ответить
Ээто так надо умудриться в услових карантина и самоизоляции,и по факту угробленной экономики насобирать столько бабосов.... Сказочники
14.07.2020 09:54 Ответить
Питання: а враховувалась затримка виплат у минулі місяці? Бо якщо курка у квітні-травні не неслась, а у червні знесла на 10 яєць більше, аніж у червні 2019, то чи краща вона за минулорічну, що неслась рівномірно протягом 3-х місяців?
14.07.2020 09:56 Ответить
Справа навіть не в зарплатні, цікаво подивитись цифри по відшкодуванню ПДВ.
14.07.2020 09:58 Ответить
Ета 5. Це правильне питання, але зелебобіки не розуміють про що це.
14.07.2020 10:01 Ответить
Кагбе вот: Кроме того, Любченко рассказал, что в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн,

Итого получили 8.5 возместили 11.6 - адназначна зеперемога!
14.07.2020 10:02 Ответить
Тобто діра в бюджеті виросла додатково на 3.1 мільярди гривень.Казкові довбодятли.
14.07.2020 10:10 Ответить
То нехай тепер цим "успіхом" в 4 лярди залатають діру в 300 лярдів.))) Доречі, ПДВ - це така хитра штука, що нею можна вертіти як циган сонцем.))
14.07.2020 10:00 Ответить
"По НДС в июне 2019 года страна получила в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 году - 8,5 млрд грн."
" в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн"

То есть НДС остается убыточным для бджета налогом и схемы воровства денег налогоплательщиков при помощи НДС продолжают работать и процветать. Так может быть - отменить этот НДС нафиг с точки зрения наполннения бюджета? Честные экспортеры не пострадают - тк им возвращают то, что они уплатили, а мужиков всяких - нахер.
14.07.2020 10:00 Ответить
*а мужиков всяких

а жуликов всяких
14.07.2020 10:01 Ответить
Ну типу да, приходиш такий в податкову і кажеш, "дайте мені 9 млрд", а вони кажуть" на тобі 11 і йди звідси". Можу навіть спрогнозувати структури, кому відшкодували більше.
14.07.2020 10:11 Ответить
ПДВ - це фактично податок зі всіх споживачів товарів і послуг на користь олігархів-експортерів.Хто його відмінить,призначена цими ж олігархами монобільшість?
14.07.2020 10:14 Ответить
Та ви шо-о-о-о-о! Не вірю-ю-ю--ю-ю! Невже хоч якась перемога "зелених" чи як змії задушили Лаокоона?
14.07.2020 10:00 Ответить
Курс доллпара вырос на 50 копеек за сутки
14.07.2020 10:04 Ответить
где деньги,зин?
14.07.2020 10:13 Ответить
Гыг, это сИкрет от покращунов
14.07.2020 10:30 Ответить
Посадить налоговиков, которые это всё крышевали и поступления возрастут в разы !!!
14.07.2020 10:19 Ответить
"Люди понимают, что негде взять наличку, чтобы выплатить зарплату в конверте. Нужно начислять зарплату, а легкого доступа к наличным нет. Приходится начислять официально"

Так вот где собака порылась!
14.07.2020 10:33 Ответить
Надо срочно дать ему премию в миллиард!
14.07.2020 10:48 Ответить
Какие брехуны собрались в КМ. Все в шмарклю.
14.07.2020 10:54 Ответить
А причем НДС к НДФЛ? Что-то этот чувак свалил все в кучу.
14.07.2020 11:00 Ответить
Почему то НДС (налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость) берется не с заложенной прибыли после себестоимости, а с полной отпускной цены. Так государство не хера не делаючи, имеет на товаре больше чем производитель, да еще создает (НДСом) двойное налогообложение.
14.07.2020 11:18 Ответить
А насправді в нас не економічний спад, а економічний прорив. І це в умовах карантину, зменшення Мінфіном планових показників надходжень на другий квартал 2020 року, збільшення відшкодування ПДВ від запланованих в червні. Так от для чого нам всі ці освітні реформи - країні потрібні не освідчені громадяни, а дурні, котрі дві цифри не здатні зплюсувати.
14.07.2020 22:40 Ответить
 
 