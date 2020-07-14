В июне 2020 по НДС Украина получила почти в 2 раза больше поступлений в бюджет, чем год назад, - глава ГНС Любченко

Плательщики, несмотря на карантин, сознательные и платят налоги.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По словам Любченко, несмотря на коронавирус, НДФЛ увеличился.

"Люди понимают, что негде взять наличку, чтобы выплатить зарплату в конверте. Нужно начислять зарплату, а легкого доступа к наличным нет. Приходится начислять официально. По НДС в июне 2019 года страна получила в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 году - 8,5 млрд грн. Плюс почти 4 млрд, то есть почти в 1,9 раза", - объяснил глава ГНС.

Кроме того, Любченко рассказал, что в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн, поскольку гасили накопленные остатки.

"В этом году заявка с начала года была на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн НДС возместили. На 11,5 млрд грн погасили остатки на начало года", - добавил глава налоговой службы.

Полное интервью с главой Государственной налоговой службы Алексеем Любченко читайте здесь.

