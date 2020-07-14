В июне 2020 по НДС Украина получила почти в 2 раза больше поступлений в бюджет, чем год назад, - глава ГНС Любченко
Плательщики, несмотря на карантин, сознательные и платят налоги.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
По словам Любченко, несмотря на коронавирус, НДФЛ увеличился.
"Люди понимают, что негде взять наличку, чтобы выплатить зарплату в конверте. Нужно начислять зарплату, а легкого доступа к наличным нет. Приходится начислять официально. По НДС в июне 2019 года страна получила в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 году - 8,5 млрд грн. Плюс почти 4 млрд, то есть почти в 1,9 раза", - объяснил глава ГНС.
Кроме того, Любченко рассказал, что в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн, поскольку гасили накопленные остатки.
"В этом году заявка с начала года была на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн НДС возместили. На 11,5 млрд грн погасили остатки на начало года", - добавил глава налоговой службы.
Итого получили 8.5 возместили 11.6 - адназначна зеперемога!
" в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн"
То есть НДС остается убыточным для бджета налогом и схемы воровства денег налогоплательщиков при помощи НДС продолжают работать и процветать. Так может быть - отменить этот НДС нафиг с точки зрения наполннения бюджета? Честные экспортеры не пострадают - тк им возвращают то, что они уплатили, а мужиков всяких - нахер.
а жуликов всяких
Так вот где собака порылась!