Новости
Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате опрокидывания легкового автомобля в Коростенском районе травмы получили 5 человек, трое из которых - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Происшествие случилось около полудня 13 июля на автодороге между селами Коростенского района.  

Предварительно известно, что вблизи с. Обиходы водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", 25-летний житель с. Берестовце Коростенского района, двигаясь в направлении с. Сарновичи, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого транспортное средство перевернулось.

Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция 01

"В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет, все жители с. Берестовце. Впоследствии в медицинское учреждение были доставлены другие пострадавшие от ДТП: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами", - сказано в сообщении.

Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы Коростенского отдела.

Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция 02

Правовая квалификация события - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к ДТП.

Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция 03
Фото: сайт полиции

ДТП (7732) Нацполиция (16706) Житомирская область (1430)
Ось навіщо ганяти з дітьми в автівці?! Постійно помічаю таких нeтeрплячих шумахeрів, які обганяють чeрeз суцільну, ризикуючі, наражаючи на нeбeзпeку сeбe та інших, щоб стати чeрeз 5 хвилин в заторі чи на світлофорі. Що з тієі хвилини виграшу будe? Як на фото тільки...
14.07.2020 10:14 Ответить
Или как вариант валяться в канаве рядом с разбитым авто. Чем не вариант? Тебе говорят дело: спешить нельзя, особенно если в машине дети. Ты же все переворачиваешь с ног на голову. Зачем?
14.07.2020 10:18 Ответить
так кацапський троляка, що тут незрозуміло. Тут їх нашестя з динирії та линирії. Роботи там нема, все порізали. Або іди дохни за путлера, або копійку кинуть за коменти. Даунецьким багато не платять,а прапорець український.
14.07.2020 10:30 Ответить
На фото мы видим типичную сельскую проблему - грунтовка. Но строить дороги не наш метод, мы всё бухих за рулём исчем.
14.07.2020 10:12 Ответить
на автодороге между селами Коростенского района - о как!
14.07.2020 10:13 Ответить
Штрафами по бездорожью это наш метод!
14.07.2020 10:14 Ответить
Ось навіщо ганяти з дітьми в автівці?! Постійно помічаю таких нeтeрплячих шумахeрів, які обганяють чeрeз суцільну, ризикуючі, наражаючи на нeбeзпeку сeбe та інших, щоб стати чeрeз 5 хвилин в заторі чи на світлофорі. Що з тієі хвилини виграшу будe? Як на фото тільки...
14.07.2020 10:14 Ответить
Правильно дети должны бежать за машиной на привязи.
14.07.2020 10:15 Ответить
Или как вариант валяться в канаве рядом с разбитым авто. Чем не вариант? Тебе говорят дело: спешить нельзя, особенно если в машине дети. Ты же все переворачиваешь с ног на голову. Зачем?
14.07.2020 10:18 Ответить
так кацапський троляка, що тут незрозуміло. Тут їх нашестя з динирії та линирії. Роботи там нема, все порізали. Або іди дохни за путлера, або копійку кинуть за коменти. Даунецьким багато не платять,а прапорець український.
14.07.2020 10:30 Ответить
Вы говорите чушь. В пдр такого нет, а с такой глупой логикой вообще в машину не то что детей и сами не садитесь это пострашней короновируса передвигаться на авто для вас.
14.07.2020 17:03 Ответить
Чо это вы вдруг решили, что гнал? На фото особых повреждений нет - словил крышу только.
Автодорога жеж. Между сёлами. Грунтовая. Притормозил неудачно или камень словил.
14.07.2020 10:17 Ответить
Може підрізав хтось, або назустріч їхав швидко.
14.07.2020 10:50 Ответить
даёшь Закон "Больше одного не собираться!".
14.07.2020 10:17 Ответить
Дорога сухая.... Как он ухитрился?
14.07.2020 10:45 Ответить
быстро ехал по грунтовке, маневрировал - идиот. по такой "дороге" на славуте с 5 людьми в салоне крейсерская скорость не более 5 км/ч
14.07.2020 10:53 Ответить
Ремнями безпеки потрібно пристебнутися, та яка різниця, це "Славута", гордість вітчизняного автопрому, а не якась BMW на єврономерах.
14.07.2020 11:03 Ответить
Спешил,на Кавказе говорят не тара пися🙁
14.07.2020 12:44 Ответить
 
 