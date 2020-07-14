Пять человек, в том числе трое детей, попали в реанимацию в результате ДТП на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате опрокидывания легкового автомобля в Коростенском районе травмы получили 5 человек, трое из которых - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Происшествие случилось около полудня 13 июля на автодороге между селами Коростенского района.

Предварительно известно, что вблизи с. Обиходы водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", 25-летний житель с. Берестовце Коростенского района, двигаясь в направлении с. Сарновичи, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого транспортное средство перевернулось.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет, все жители с. Берестовце. Впоследствии в медицинское учреждение были доставлены другие пострадавшие от ДТП: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы Коростенского отдела.

Правовая квалификация события - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к ДТП.



Фото: сайт полиции