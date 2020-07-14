Основная схема прикрытия скрутки НДС - продажа сигарет за наличные, - глава ГНС Любченко

У дистрибьюторов сигарет своя база и практически в каждой области. Далее сигареты поступают еще на какие-то компании, а потом еще на одно звено, где и происходит скрутка НДС.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Основная схема прикрытия - это продажа сигарет за наличные. Я вам называл сумму 4,3 млрд грн НДС, это точная сумма, она посчитана. Пожалуй, это одна из таких емких схем", - отметил Любченко.

По его словам, физически сами сигареты берутся с легальных фабрик.

"Обычно с товаром идет бумажный налоговый кредит. И на конечном потребителе, когда товар оплачен, НДС поступает в бюджет. А если товар за наличку продан? В таком случае товар уходит покупателю, а бумага с налоговым кредитом остается. Дальше эту бумагу можно перепродать, зарегистрировать уже на другого субъекта", - объяснил глава ГНСУ.

Любченко подчеркнул, что это сейчас работает на реальном рынке сигарет.

"У нас четыре крупных производителя. Плюс Львов догоняет. Сигареты поступают на оптовые базы, а потом расходится на разных субъектов. И там уже творят каждый, как хочет. Основная часть сигарет идет через "Тедис" (монопольный дистрибьютор сигарет), у львовской фабрики своя база и своя дистрибуция практически в каждой области. Далее с "Тедиса" напрямую сигареты поступает еще на какие-то компании, а потом еще на одно звено, где и происходит скрутка НДС", - добавил глава налоговой.

"Мы абсолютно всех мониторим. Мы ищем эти 4,3 млрд. Потому что от этих сигарет должен быть акциз. И мы через этот акциз понимаем, что происходит продажа сигарет без уплаты НДС. То есть умножаем количество проданных сигарет, которое мы отследили с помощью акциза, и понимаем, что - 4,3 млрд грн НДС нет", - подытожил Любченко.

Читайте полное интервью: "Уманский был прав. Мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год", - глава ГНС Алексей Любченко