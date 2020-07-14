РУС
Основная схема прикрытия скрутки НДС - продажа сигарет за наличные, - глава ГНС Любченко

У дистрибьюторов сигарет своя база и практически в каждой области. Далее сигареты поступают еще на какие-то компании, а потом еще на одно звено, где и происходит скрутка НДС.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Основная схема прикрытия - это продажа сигарет за наличные. Я вам называл сумму 4,3 млрд грн НДС, это точная сумма, она посчитана. Пожалуй, это одна из таких емких схем", - отметил Любченко.

По его словам, физически сами сигареты берутся с легальных фабрик. 

"Обычно с товаром идет бумажный налоговый кредит. И на конечном потребителе, когда товар оплачен, НДС поступает в бюджет. А если товар за наличку продан? В таком случае товар уходит покупателю, а бумага с налоговым кредитом остается. Дальше эту бумагу можно перепродать, зарегистрировать уже на другого субъекта", - объяснил глава ГНСУ.

Любченко подчеркнул, что это сейчас работает на реальном рынке сигарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают создать ВСК для расследования уклонения от уплаты налогов на табачном рынке

"У нас четыре крупных производителя. Плюс Львов догоняет. Сигареты поступают на оптовые базы, а потом расходится на разных субъектов. И там уже творят каждый, как хочет. Основная часть сигарет идет через "Тедис" (монопольный дистрибьютор сигарет), у львовской фабрики своя база и своя дистрибуция практически в каждой области. Далее с "Тедиса" напрямую сигареты поступает еще на какие-то компании, а потом еще на одно звено, где и происходит скрутка НДС", - добавил глава налоговой.

"Мы абсолютно всех мониторим. Мы ищем эти 4,3 млрд. Потому что от этих сигарет должен быть акциз. И мы через этот акциз понимаем, что происходит продажа сигарет без уплаты НДС. То есть умножаем количество проданных сигарет, которое мы отследили с помощью акциза, и понимаем, что - 4,3 млрд грн НДС нет", - подытожил Любченко.

Читайте полное интервью: "Уманский был прав. Мы говорим о 40 млрд грн "скрученного" НДС в год", - глава ГНС Алексей Любченко

Госпогранслужба (6768) НДС (421) сигареты (868) Любченко Алексей (80)
Власть обнаглевшего ворья. Руководитель налоговой службы Любченко, по вине и при содействии которой в результате махинаций за год из бюджета страны украли 40 миллиардов гривен рассуждает о "наказании налогоплательщиков" и о снижении НДС паралельно с введением налога на продажи ! А кто из аппарата налоговой привлечен к ответственности за содействие расхищению государственного бюджета в таких масштабах? https://timeze2019.blogspot.com/
14.07.2020 10:37 Ответить
Идет 6 год войны, фирмы и темы Курченко как работали, так и работают. Хорошо что карточки пополнения счетов уже не актуальны.
14.07.2020 10:38 Ответить
продажа сигарет за наличные, это тема господина Холодова из партии "Слуга Урода"..
14.07.2020 10:41 Ответить
Это сюр какойта. Сигареты не могут быть проданы без РРО, а раз так, то форма оплаты без разницы. Это теория.

На практике чепешники под ментами (а как иначе?) торгуют сигаретами и бухлом без РРО что за наличку, что через терминал - какая опять жеж разница в форме оплаты?
14.07.2020 10:45 Ответить
Основна схема прикриття скручування ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 8931Основна схема прикриття скручування ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 5292 это полный .... слышать подобное от главы ДПС
14.07.2020 11:04 Ответить
Що за термінологія у цього "слугі народу"? Не знаю, якою мовою він говорив, але що російською, що українською в викладенні ЦН:"скрутки", "скручування"...Якийсь пацанячий лексикон
14.07.2020 11:07 Ответить
Журналісти привчають нас до фені, якою ботають злочинці, що уникають оподаткування? Що це ще за "скрутки"? А чи не краще було б поцікавитися у юристів, як називається цей злочин і називати його так, як це роблять чесні люди? Чому журналістів так притягає всяке лайно?
14.07.2020 11:13 Ответить
 
 