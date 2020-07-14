Украина не может согласиться, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки: необходимо объективное расследование, - Кулеба
Украина пока не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит вследствие человеческой ошибки. Страна требует всестороннего и беспристрастного расследования происшествия, результаты которого должны установить точную причину трагедии.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.
"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.
В МИД уверены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.
"После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - добавил Кулеба.
"Утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, рано. Навязывание интерпретаций является ошибочным. Сбивание гражданского самолета является противоправным деянием, Иран будет отвечать по международному праву", - отметил министр, пишет lb.ua.
Кулеба подчеркнул, что Украина будет настаивать, чтобы Иран заплатил самую высокую цену.
"Мы получили информацию, что иранская сторона готова прибыть с 20 по 30 июля для переговоров о компенсациях", - добавил глава МИД.
Он также сообщил, что участие в расшифровке черных ящиков самолета будут принимать эксперты из Украины, США, Канады, Франции, Великобритании.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.
Перший пішов.
А в Нідерландах щаз поют про Рашу і збитий нею малазійський Боїнг .
іранці брешуть..
це - справа рук ********.
ТАК зрозуміло?
Да, можно заявить, что кацапский ТОР не очень то различает где гражданский самолёт, а где ракета. Можно заявить, что надо было отработать взаимодействие между гражданским еропортом и вояками ПВО. Токо на этом всё.
Никому оно не нада сбивать гражданский самолёт у себя в столице под десятками камер.