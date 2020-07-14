РУС
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
Украина не может согласиться, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки: необходимо объективное расследование, - Кулеба

Украина не может согласиться, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки: необходимо объективное расследование, - Кулеба

Украина пока не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит вследствие человеческой ошибки. Страна требует всестороннего и беспристрастного расследования происшествия, результаты которого должны установить точную причину трагедии.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крушение самолета МАУ под Тегераном: Иран заявляет об ошибке системы ПВО

В МИД уверены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - добавил Кулеба.

"Утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, рано. Навязывание интерпретаций является ошибочным. Сбивание гражданского самолета является противоправным деянием, Иран будет отвечать по международному праву", - отметил министр, пишет lb.ua.

Кулеба подчеркнул, что Украина будет настаивать, чтобы Иран заплатил самую высокую цену.

"Мы получили информацию, что иранская сторона готова прибыть с 20 по 30 июля для переговоров о компенсациях", - добавил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран отказался от переговоров о компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета МАУ, - Енин

Он также сообщил, что участие в расшифровке черных ящиков самолета будут принимать эксперты из Украины, США, Канады, Франции, Великобритании.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Канада поможет Франции с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ, сбитого Ираном

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.

Иран (2069) самолет (3672) МАУ (331) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+2
Іранцям не треба вірити взагалі по простій причині - від самого початку вони почали брехати. Тепер вони будуть видумквати нові версії, подібно тому як це робили їх братушки-кацапи з МН17.
14.07.2020 10:43 Ответить
14.07.2020 10:43 Ответить
+2
Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью (с)

Да, можно заявить, что кацапский ТОР не очень то различает где гражданский самолёт, а где ракета. Можно заявить, что надо было отработать взаимодействие между гражданским еропортом и вояками ПВО. Токо на этом всё.

Никому оно не нада сбивать гражданский самолёт у себя в столице под десятками камер.
14.07.2020 11:22 Ответить
14.07.2020 11:22 Ответить
+1
По підказці «браттєв», почнуть шукати винуватцями США.
14.07.2020 10:47 Ответить
14.07.2020 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это была сверхчеловеческая ошибка.
14.07.2020 10:41 Ответить
14.07.2020 10:41 Ответить
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/uov-cip070720.php
14.07.2020 10:42 Ответить
14.07.2020 10:42 Ответить
Іранцям не треба вірити взагалі по простій причині - від самого початку вони почали брехати. Тепер вони будуть видумквати нові версії, подібно тому як це робили їх братушки-кацапи з МН17.
14.07.2020 10:43 Ответить
14.07.2020 10:43 Ответить
Не п..ди, первая официальная версия иранцев -сбили зенитной ракетой по ошибке, более никаких версий не было
14.07.2020 15:26 Ответить
14.07.2020 15:26 Ответить
Вау, у Украины есть МИД! Давно его не слышно было из-за широкой ермаковско-зеленской задницей.
14.07.2020 10:45 Ответить
14.07.2020 10:45 Ответить
По підказці «браттєв», почнуть шукати винуватцями США.
14.07.2020 10:47 Ответить
14.07.2020 10:47 Ответить
Да собственна так оно и было. Чуваки ждали омериканского томагавка и немношка нервничали.
14.07.2020 10:48 Ответить
14.07.2020 10:48 Ответить
О.
Перший пішов.
14.07.2020 10:53 Ответить
14.07.2020 10:53 Ответить
казки іранців виглядають дуже незграбно: як можна переплутати невійськовий борт, що злетів з аеропорту Тегерану та пішов з набором висоти з американською крилатою ракетою: немає нічого схожого ні у швидкісних характеристиках, ні у напрямку вірогідної атаки. Це більш схоже на відверту нахабну атаку за допомогою ************, бо за пультом оператора 100% сидів лапоть
14.07.2020 10:56 Ответить
14.07.2020 10:56 Ответить
Давай щаз тоже самое спой про АН26 и малазийский боинг.
14.07.2020 10:59 Ответить
14.07.2020 10:59 Ответить
Про птічкопад, Ан-26 відрапортували Гіркін і Лай Ньюз.
А в Нідерландах щаз поют про Рашу і збитий нею малазійський Боїнг .
14.07.2020 11:07 Ответить
14.07.2020 11:07 Ответить
читайТе уважніше..
іранці брешуть..
це - справа рук ********.
ТАК зрозуміло?
14.07.2020 11:15 Ответить
14.07.2020 11:15 Ответить
Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью (с)

Да, можно заявить, что кацапский ТОР не очень то различает где гражданский самолёт, а где ракета. Можно заявить, что надо было отработать взаимодействие между гражданским еропортом и вояками ПВО. Токо на этом всё.

Никому оно не нада сбивать гражданский самолёт у себя в столице под десятками камер.
14.07.2020 11:22 Ответить
14.07.2020 11:22 Ответить
Идея Кулебы понятна. С очень большой вероятностью, система ПВО в Иране российская. И если сбой в рус.железе, то это очередной плевок в лицо россии. Идея хорошая, но боюсь что все-таки "человеческий фактор", т.к. профессионализм иранских военных ... мягко говоря, вызывает вопросы.
14.07.2020 10:58 Ответить
14.07.2020 10:58 Ответить
Да намеренно чел этот нажал на кнопку, покуражиться. типо всем если шо покажем. и и это плохое предзнаменование, если орка не убрать, будет то же самое, приснится ему, что с омерики ракета летит...
14.07.2020 10:59 Ответить
14.07.2020 10:59 Ответить
Конечно намеренно. Токо тот лапоть воображал, что как минимум томагавка сбил, а может и аж целый Northrop Grumman B-2 Spirit и уже дырку для ордена сверлил.
14.07.2020 11:15 Ответить
14.07.2020 11:15 Ответить
Засунь свои несоглашения тому кто говорил ,что это техническая неисправность!
14.07.2020 11:00 Ответить
14.07.2020 11:00 Ответить
Не треба забувати, що ЗРК "Тор" Ірану продала Раша. І це її інструктори готували екіпажі. Якщо інструктор випустив некваліфікований екіпаж - то його провина в катастрофі теж є.
14.07.2020 11:00 Ответить
14.07.2020 11:00 Ответить
Кулеба как то слишком дипломатично и обтекаемо выражает мысли. Дипломатия дипломатией, но вещи нужно называть своими именами
14.07.2020 11:36 Ответить
14.07.2020 11:36 Ответить
Поздно уже дёргаться. Персы отпетляли от трамповскх люлей, пнув слабака. Нужно было жёстко и сразу американцев подключать, тогда был бы шанс на какую-нибудь компенсацию. А теперь - просто утритесь. Зечмошная власть
14.07.2020 15:28 Ответить
14.07.2020 15:28 Ответить
 
 