Фамилию кандидата на пост главы Нацбанка назовем в среду, - "слуга народа" Качура

Во фракции "Слуга народа" уже определили двух основных кандидатов на должность главы Национального банка.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть несколько кандидатов, двое уже вышли в финал. Но на заседании фракции руководство нас просило, чтобы мы не озвучивали никакие фамилии до среды. В среду будет уже окончательное решение. Если я сейчас озвучу - это может ухудшить или улучшить чье-то положение, могут начать информационные кампании по тому или иному кандидату", - сказал Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.