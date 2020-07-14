Эффективная ставка НДС в 2019-м обвалилась до уровня 2013-го года, - глава ГНС Любченко

В 2019 году удельный вес поступлений НДС к ВВП упал на 1%. Это 40 млрд грн, именно столько недополучил бюджет Украины от НДС в прошлом году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"Эффективная ставка НДС (с учетом льгот и скруток) в 2010 году была на уровне 16,2%, в 2013 году она обвалилась до 13,6%. В 2015 году удалось ее поднять до 16,6%, но в 2019 году она обвалилась до 12,7%. Вот к чему, к сожалению, мы пришли", - отметил глава ГНСУ.

Любченко привел статистику удельного веса поступления от НДС к ВВП (таможня + налоговая).

"В 2010 году удельный вес поступлений НДС к ВВП был на уровне 9,5%, в 2013 году - обвал до 8,8%. В 2015 году появилось электронное администрирование НДС и начался рост - в 2016 году 9,9%, а в 2017 - 10,5%. В 2018 году тоже, вроде, 10,5%, но здесь есть лукавство, поскольку произошел прирост невозмещенного НДС. В 2019 году произошел обвал удельного веса НДС до 9,5% к ВВП. Что такое 1% ВВП? Это 40 млрд грн. Вот столько мы не получили от НДС в прошлом году", - объяснил Любченко.

При этом, по словам главы налоговой, Украина имеет уникальную систему администрирования НДС.

"Я принял на 1 апреля больше 11,5 млрд грн отставания в выполнении по 4 месяцам. Сейчас я четко понимаю, что у меня осталось 1,7 млрд грн невыполнение за полугодие уже. То есть мы сократили отставание на 10 млрд грн. Это один только источник - НДС. Я четко понимаю, что в июле мы сократим и это отставание", - отметил Любченко.

Полный текст интервью с главой государственной налоговой службы Алексеем Любченко читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная схема прикрытия скрутки НДС - продажа сигарет за наличные, - глава ГНС Любченко