Кулеба о заявлениях Саакашвили по Грузии: "Частное лицо выступает, а государство за это отгребает"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что заявления ни одного частного лица не могут подорвать отношения украинского и грузинского народов. В случае с заявлениями главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "выгребает государство".

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

"Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.

"Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины", - добавил министр.