РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4703 посетителя онлайн
Новости
3 647 60

Кулеба о заявлениях Саакашвили по Грузии: "Частное лицо выступает, а государство за это отгребает"

Кулеба о заявлениях Саакашвили по Грузии:

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что заявления ни одного частного лица не могут подорвать отношения украинского и грузинского народов. В случае с заявлениями главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "выгребает государство".

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил, что не признает легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений

Он заверил, что Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

"Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Долгов вызван в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинских властей

"Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины", - добавил министр.

Автор: 

МИД (7072) Саакашвили Михеил (3307) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
"Частному" лицу вернули гражданство, чтобы не экстрадировать в Грузию и назначили на должность, вопреки протестам в Грузии.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:56 Ответить
+15
та вам усім зеленим баранам краще жувати, ніж щось говорити
Бо кожне ваше висловлювання потім має неприємні наслідки..
показать весь комментарий
14.07.2020 10:58 Ответить
+12
Дебил ,а других слов кроме как отгребает у кадрового дипломата нет? Зедебильная шобла неучей,просто рыгать хочется от каждого их выступления!
показать весь комментарий
14.07.2020 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Частному" лицу вернули гражданство, чтобы не экстрадировать в Грузию и назначили на должность, вопреки протестам в Грузии.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:56 Ответить
А яка посада у Міхо?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08 Ответить
Хороший парень с нашего двора, который поёт песни, рассказывает исполнительной и законодательной власти - что делать, т.к. его избрали сразу в законодательную и исполнительную ветвь власти...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:11 Ответить
То, усе ж таки, яка(-і) посада(-и)?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:16 Ответить
Такая же, как и у Ермака, который исполняет обязанности презедента...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:18 Ответить
У негідника єрмака є посада, визначена в указі - https://www.president.gov.ua/documents/4362019-27681 .
У Саакашвілі не посада, а "участь у роботі Комітету на громадських засадах" - https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573 .
показать весь комментарий
14.07.2020 18:55 Ответить
статью почитай. или там знакомых букафф нету?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:12 Ответить
Тебе, дебільне ********** хамло, ніхто не питає.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:17 Ответить
Пришей кобыле хвост!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:15 Ответить
Посада у Міхєїла Ніколозовіча: «Перший помічник Портнова, з посадки Порошенка».
показать весь комментарий
14.07.2020 11:48 Ответить
Та щось вроді гри на піаніно.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:11 Ответить
Дебил ,а других слов кроме как отгребает у кадрового дипломата нет? Зедебильная шобла неучей,просто рыгать хочется от каждого их выступления!
показать весь комментарий
14.07.2020 10:58 Ответить
"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Источник: https://censor.net/n3207931»
показать весь комментарий
14.07.2020 11:02 Ответить
та вам усім зеленим баранам краще жувати, ніж щось говорити
Бо кожне ваше висловлювання потім має неприємні наслідки..
показать весь комментарий
14.07.2020 10:58 Ответить
А, тогда ясно.
Михо всего лишь частный шаурмятник при ЗЕбене😂
показать весь комментарий
14.07.2020 11:00 Ответить
А тут дехто дужже топив за нього.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:02 Ответить
Св. Генератор Випадкових Слів.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:00 Ответить
Це "частное лиТЦО" отримало посаду, ососбисто, від зеленського.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:05 Ответить
А, тогда ясно.
Михо всего лишь частный шаурмятник при ЗЕбене😂
показать весь комментарий
14.07.2020 11:01 Ответить
з зарплатою в півмільйона за рахугок наших податків...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
Мели Ємеля,твоя неділя.
Якщо "глава исполнительного комитета Национального совета реформ" частное лицо,то хто тоді офіційне?Баба Дуня на базарі?
Такими темпами далеко ,зебіли,підете.Виходить,що вся маячня ваших чиновників і бубочки в тому числі нічого не варта,ви ж "частные лица",які по дурості народній,сидите на офіційних посадах.
Хто з притомних країн з такими захоче стправи мати?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:02 Ответить
Ось тут Бубачкє стало абідна.
Кулеба о заявлениях Саакашвили по Грузии: "Частное лицо выступает, а государство за это отгребает" - Цензор.НЕТ 835
показать весь комментарий
14.07.2020 11:06 Ответить
Там шиза уже вовсю

Кулеба о заявлениях Саакашвили по Грузии: "Частное лицо выступает, а государство за это отгребает" - Цензор.НЕТ 2190
показать весь комментарий
14.07.2020 11:03 Ответить
У овоща или миши?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:48 Ответить
У обоих
показать весь комментарий
14.07.2020 11:49 Ответить
То есть если ты послушаешь бредни психа,то ты сам псих?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:10 Ответить
Гы, дык это чмо шаурму на вокзале продает, а не занимает госдолжность и получает зарплату из бюджета?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:03 Ответить
"Отгребает"....Как министр может позволить себе выражаться таким образом???
показать весь комментарий
14.07.2020 11:05 Ответить
Шпана з криворізької підворотні.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08 Ответить
Глава украинской дипломатии!..
показать весь комментарий
14.07.2020 11:27 Ответить
А це не було зрозуміло з самого початку ? Своїх дурнів і запроданців вистачає , так ще й імпортованих не можемо витурити . А цю свиню обгашену тільки в Грузію - бо з інших країн повертається .
показать весь комментарий
14.07.2020 11:06 Ответить
Изначально давайте подытожим что в Грузии, в данный момент, пророссийское правительство. И именно по этой причине, и из личных политических выгод, они осуществляют нападки на Саакашвили. Грузинская сторона первая начала нападки по назначении Саакашвили главой исполнительного комитета.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08 Ответить
В чем оно проросийское? В том ,что за воровство хочет посадить сракашвили? Так пусть поедет и в суде докажет ,что он не виновен.Он как раз тут совсем недавно рассказывал как он там свой суд Грузинский переделал и он стал самым честным и нам советует так сделать! А сам боится. ,честного реформированного грузинского суда?! Получается ,что на самом деле он простой зедебильный пи-бол!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:22 Ответить
Потому что они давно хотят замирится с россией. Грузины воют от того что бизнес диаспоры пострадал, винные санкции, запрет перелетов, туристическая отрасль пострадала, запрет на денежные переводы.
Ты забыл из за чего в прошлом году в Грузии были протесты? При этом Бурджанадзе обвинила Саакашвили. Но разве он российского чиновника в парламент приглашал?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:12 Ответить
Если они прокацапские ,то тогда кто наши зедебилы у которых служит сракашвили?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:41 Ответить
Были просоросятские. Но номенклатура, Ахметов, Коломойский и прочие постепенно выдавливают соросят и грантоедов. Ну может и правильно раз они денег не приносят и предприятий не держат, напротив Ахметов - предприятия, налоги в бюджет, зарплаты рабочим.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:50 Ответить
пєрвая начала? проросійская?.. уровєнь зєбота
ну взагалі то міхушвіллі спочатку планували на віце-прем'єра...
а в чому проросійскість влади Грузії, можеш поточнити?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
"устранение этого раздражителя"

Михо, шухер, ховайся на крыше.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08 Ответить
Кулеба брешет чаще чем вдыхает и выдыхает.

Саакашвили частное лицо? А кто его назначил главреформатором, кто платит ему зарплату?

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу ОГА Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ.

Соответствующий указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" президент подписал 7 мая, сообщает http://www.censor.net/ Цензор.НЕТ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 официальный сайт главы государства.

Источник: https://censor.net/n3194141
показать весь комментарий
14.07.2020 11:08 Ответить
"Голова Виконавчого комітету реформ та його заступник беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах."
"Призначити:
СААКАШВІЛІ Міхеіла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою)".
https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573
показать весь комментарий
14.07.2020 11:14 Ответить
анекдот дня:
Сракашвили - волонтёр.
Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію: "Приватна особа виступає, а держава за це відгрібає" - Цензор.НЕТ 6541
показать весь комментарий
14.07.2020 11:18 Ответить
Без зарплати? Молодца. Але ж призначений преЗедентом, тобто не дядько з базару.

Доречі, Саакашвілі грозився за 70 днів реформувати Україну.
Від його призначення, від 7 травня 2020 року, через пару днів сплинуть ці самі 70 днів.
Він вже провів реформи? Які?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:21 Ответить
дайте йому ще сто днiв. вiн на стiльцi для свого офiсу ще милостинi не назбирав.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:27 Ответить
Питання: приватна особа чи посадовець?
Відповідь: приватна.
Усе інше теревені.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:01 Ответить
А, заворушилось ********** кубло.
Бо Міхо назвав самопідмахльовану промосковську владу в Грузії тим, ким вона є насправді.
Зараз парашні платні шлюхи почнуть мене спамити.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:11 Ответить
Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію: "Приватна особа виступає, а держава за це відгрібає" - Цензор.НЕТ 6970
показать весь комментарий
14.07.2020 11:16 Ответить
так вы же сами это "лицо" взяли на работу? Зебилы, вы там совсем что ли "четкого плана" упоролись?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:12 Ответить
От Порох не додумався.
Посадив би би самих чорноротих на бюджетну зарплату, (в сенсі з бюджету) і всьо пропала в країні ко-ко-рупція. Як сьодні всі "правдоруби" позатикались, - лещенко наєм, саака, шабунін тільки рохкають біля коритця..
показать весь комментарий
14.07.2020 11:16 Ответить
Автора в дурдом...
Травку на аналіз...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:19 Ответить
главы исполнительного комитета Национального совета реформ УкраиныИсточник: https://censor.net/n3207931

первый раз такую должность слишу...
иии какие там у нас при нем реформы?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:21 Ответить
Ну как какие, офис переименовал, чем не результат за 2 месяца?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:34 Ответить
ого, ниче се... потужно!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:40 Ответить
Ибо нефиг с этим "частным лицом" было связываться.Вернуть его в Грузию и пусть там с придурком разбираются.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:25 Ответить
Саакашвілі є Головою виконавчого комітету Національної ради реформ України та отримує заробітну платню з бюджету України! То я ка він в біса приватна особа?! Пан Кулеба круте фактами я к циган сонцем.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:56 Ответить
В принципі Кулеба правий. Офіійну позицію держави висловлюють лише Президент, Прем"єр-міністр і Міністр іноземних справ.
Тут, як на мене, проблема в іншому. Чи має право держаний чиновник висловлювати позицію, яка суперечить офіційній позиції держави? (риторично)
показать весь комментарий
14.07.2020 12:10 Ответить
В чому правий Кулеба? Саакашвілі приватна особа чи державний службовець? Державний службовець високого рангу, засуджений у Грузії за кримінальні злочини, назвав владу Грузії, обрану на демократичних виборах, нелегітимною. Має праве чи ні ? Ні не має! Бо отримує заробітню платню з наших податків. Тому має запхати свою особисту образу у своє особисту дупу, та думати над тим як виправдати витрачені на нього кошти.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:47 Ответить
Так вам засранцам из слуг народа и надо . Не хрен было это гов... возвращать в Украину!! Теперь получайте по полной . Это только цветочки.. этот неадекват Сааакашвили как разойдётся мало место Будет всем!!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:40 Ответить
И вот какое частное лицо? Тебе не известно, что Президент остаётся навсегда Президентом? Хоть и екс., но Президентом. Это ты-приший кобыле хвост.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:41 Ответить
В нас припіздєнт - "комора мудрості", вам мало було???
Ще й цього "рехворматра" з пропелером взяли...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:33 Ответить
Интересно у зебилов. Значит, Мишико имеет право на высказывания. И вроде Грузия тут виновата. А Дерьмак имел право нагло врать двум Конгрессменам США плюс Волкер и Тэйлор?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:54 Ответить
 
 