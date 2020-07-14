РУС
Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов

Вся медицинская помощь для пациента с COVID-19 предоставляется бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время Степанов отметил, что декларацию сейчас можно заключить онлайн, и призвал всех сделать это.

"Что касается непосредственно COVID-19, если есть признаки болезни, особенно повышение температуры выше 38, осложнение дыхания, боль в грудной клетке, вам следует вызывать экстренную медпомощь. Вам будет предоставлена медпомощь в независимости от того, есть ли у вас договор с семейным врачом. Также госпитализации подлежат все, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр здравоохранения.

Степанов также добавил, что вся медицинская помощь для пациента с COVID-19 предоставляется бесплатно.

"Все лечение является бесплатным. У нас приняты соответствующие нормативные акты, есть финансирование больниц, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. В стоимость лечения, которая обеспечивается из госбюджета, входит как стоимость всех лекстредств, манипуляций, так и повышенная зарплата в размере 300% для медработников", - объяснил глава Минздрава.

"Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов" - и какова стоимость этой медпомощи?
14.07.2020 11:07 Ответить
вранье! каждый день дают списочек для покупки лекарств. ладно лекарства, так еще и бинт, марля, пластырь, шприцы, шапочки,маски, бахилы,одноразовые халаты и тд. суки
14.07.2020 11:08 Ответить
рідке мило, паперові рушнички і купувати тільки в аптеці лікарні.
14.07.2020 11:12 Ответить
неа! дают бумажку с телефоном Дарьи перечисляешь на карту, но всей этой хрени не видишь-все якобы в манипуляционной....
14.07.2020 11:26 Ответить
А Уляна Супрун два роки умовляла: «Виберіть свого лікаря, і укладіть договір з с ним». Ніяких «заносів», чи хабарів.
Розумна частина 24,45%, так і зробила. І зараз, у разі чого звонить йому, домовляється, куди, до кого йти, і т.д.
А зрітєлі «Скотов», товпляться в поліклініках чхаючи, і з соплями у чергах, і проклинають Порошенка.
14.07.2020 11:46 Ответить
врёт цука
14.07.2020 12:02 Ответить
 
 