Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов

Вся медицинская помощь для пациента с COVID-19 предоставляется бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время Степанов отметил, что декларацию сейчас можно заключить онлайн, и призвал всех сделать это.

"Что касается непосредственно COVID-19, если есть признаки болезни, особенно повышение температуры выше 38, осложнение дыхания, боль в грудной клетке, вам следует вызывать экстренную медпомощь. Вам будет предоставлена медпомощь в независимости от того, есть ли у вас договор с семейным врачом. Также госпитализации подлежат все, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр здравоохранения.

Степанов также добавил, что вся медицинская помощь для пациента с COVID-19 предоставляется бесплатно.

"Все лечение является бесплатным. У нас приняты соответствующие нормативные акты, есть финансирование больниц, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. В стоимость лечения, которая обеспечивается из госбюджета, входит как стоимость всех лекстредств, манипуляций, так и повышенная зарплата в размере 300% для медработников", - объяснил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав