Минсоцполитики совместно с ЮНИСЕФ запустили в Украине проект по поддержке детей, которых в связи с карантином вернули из интернатов в семьи

Министерство социальной политики совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустили пилотный проект по поддержке детей, которых в результате карантинных мер, введенных в рамках противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, вернули из интернатов в семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель министра социальной политики Украины Борис Лебедцов на пресс-конференции сообщил, что проект "Оценка и реагирование на вызовы по защите детей во время пандемии Covid-19" предусматривает, что в пяти пилотных областях - Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской - будет предоставляться психологическая, социальная и материальная поддержка семьям, будет проводиться ряд обучений для специалистов по особенностям социальной работы в условиях карантина и ряд других мероприятий.

Он отметил, что по результатам проекта, перед новым учебным годом будут получены рекомендации по дальнейшим действиям местных органов исполнительной власти относительно возвращения или невозвращения детей в учреждения институционального ухода; предоставлению материальной и психологической поддержки семьям для преодоления сложных жизненных обстоятельств; подготовки специалистов по соцпомощи и служб по делам детей к работе с семьями в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, в сложных финансовых условиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из 106 тысяч детей, учащихся в интернатах, только 8 тысяч являются сиротами и лишенными опеки, - детский омбудсмен Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Этот проект будет совместно реализовываться Министерством соцполитики, ЮНИСЕФ и Украинской сетью за права ребенка. Он направлен на развитие и укрепление потенциала социальных работников, чтобы они могли оценить ситуацию каждого ребенка, которого вернули в семью, определить его потребности и оказать необходимую поддержку.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 42 тыс. детей из интернатных заведений вернули в семьи, не проверив местные условия проживания.